Ледяное царство Байкала: Листвянка и Ольхон, гастрономия, встреча с шаманом и погружение в культуру

Попрбовать омуля и костровую уху, увидеть КБЖД и мыс Хобой и встретиться с шаманом
Мы отправимся на Байкал в самое волшебное время, когда всё вокруг превращается в декорации сказки: словно по волшебству вырастают хрустальные гроты и пещеры, покрывается толстым слоем льда бескрайнее озеро, а
в его толще застывают множество пузырей. Вы побываете в самых топовых местах региона.

Посетите Байкальский музей, подниметесь на Камень Черского, прокатитесь по льду на судне на воздушной подушке и увидите уникальные тоннели Кругобайкальской железной дороги.

На острове Ольхон познакомитесь с сакральными местами — скалой Шаманкой и мысом Хобой, а в Тажеранских степях ощутите простор и силу сибирской природы.

Вас ждут не только удивительные виды, но и море впечатлений: вы продегустируете местную рыбу, прокатитесь на собачьих упряжках и познакомитесь с культурой бурятского народа.

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобится взять с собой: тёплую и удобную многослойную зимнюю одежду, удобную зимнюю обувь на плоской подошве, солнцезащитные очки, пауэрбанк, медикаменты, которые вы принимаете на постоянной основе, наличные деньги.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Иркутску: Спасская церковь, Знаменский монастырь, 130-й квартал

Встретим вас в аэропорту или на вокзале Иркутска. Обзорная экскурсия по городу начнётся у Спасской церкви — места основания Иркутского острога атаманом Яковом Похабовым в 1661 году.

Вы увидите главные достопримечательности города: собор Богоявления, Знаменский женский монастырь, старинные купеческие дома и знаменитые деревянные постройки с резными наличниками. Мы прогуляемся по набережной Ангары до Московских ворот, проедем по улице, благодаря которой Иркутск называют «Сибирским Петербургом», и посетим исторический 130-й квартал со скульптурой Бабра — символом города. Предусмотрена остановка для обеда (оплачивается самостоятельно).

Далее отправляемся в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала у истока Ангары. Размещение в гостинице, свободное время и ужин.

Обзорная экскурсия по Иркутску: Спасская церковь, Знаменский монастырь, 130-й кварталОбзорная экскурсия по Иркутску: Спасская церковь, Знаменский монастырь, 130-й кварталОбзорная экскурсия по Иркутску: Спасская церковь, Знаменский монастырь, 130-й кварталОбзорная экскурсия по Иркутску: Спасская церковь, Знаменский монастырь, 130-й квартал
2 день

Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»

После завтрака заглянем в Байкальский музей, где можно увидеть аквариумы с обитателями озера и рассмотреть микрожителей под микроскопом в лаборатории. Здесь же состоится виртуальное путешествие ко дну Байкала.

Далее отправимся на смотровые площадки: к истоку реки Ангары и Шаман-камню, а затем поднимемся на Камень Черского — высшую точку Листвянки (728 м над уровнем моря). По дороге узнаем интересные факты о посёлке.

Затем нас ждёт дегустация байкальских деликатесов: омуля, сига и голомянки. Во второй половине дня посетим музей под открытым небом «Тальцы», где представлены традиции, ремёсла и быт народов Сибири.

Завершится день ужином в тёплой компании.

Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»
3 день

Кругобайкальская железная дорога, волшебный лёд, катание на упряжках

Позавтракаем и отправимся на лёд Байкала, совершим путешествие на судне на воздушной подушке (хивусе). Маршрут пройдёт вдоль Кругобайкальской железной дороги — инженерного памятника начала 20 века, тянущегося вдоль побережья озера. Во время прогулки увидим старинные тоннели и арки.

Особое впечатление произведут ледовые формы Байкала — прозрачные наплески и мощные торосы. После обеда прокатимся на собачьих упряжках. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли каюра и почувствовать азарт скоростной езды по снежной равнине.

Кругобайкальская железная дорога, волшебный лёд, катание на упряжкахКругобайкальская железная дорога, волшебный лёд, катание на упряжкахКругобайкальская железная дорога, волшебный лёд, катание на упряжкахКругобайкальская железная дорога, волшебный лёд, катание на упряжкахКругобайкальская железная дорога, волшебный лёд, катание на упряжкахКругобайкальская железная дорога, волшебный лёд, катание на упряжкахКругобайкальская железная дорога, волшебный лёд, катание на упряжках
4 день

Ледяные торосы, пузырьки, бухта Песчаная и прибытие на Ольхон

Сегодня предстоит самое протяжённое и захватывающее путешествие по льду Байкала — около 200 километров. После раннего завтрака отправляемся на судне на воздушной подушке в путь по замёрзшему озеру.

По дороге сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться видами и сделать фотографии знаменитых байкальских пузырьков, прозрачного льда и ледяных торосов. В пути предусмотрен обед на свежем воздухе.

Одним из самых ярких пунктов маршрута станет бухта Песчаная — живописное место с величественными скалами-«колокольнями», ходульными деревьями и песчаной дюной. А ещё здесь царит особый мягкий микроклимат.

К вечеру прибудем на остров Ольхон, где разместимся на турбазе и поужинаем.

Ледяные торосы, пузырьки, бухта Песчаная и прибытие на ОльхонЛедяные торосы, пузырьки, бухта Песчаная и прибытие на ОльхонЛедяные торосы, пузырьки, бухта Песчаная и прибытие на ОльхонЛедяные торосы, пузырьки, бухта Песчаная и прибытие на ОльхонЛедяные торосы, пузырьки, бухта Песчаная и прибытие на ОльхонЛедяные торосы, пузырьки, бухта Песчаная и прибытие на ОльхонЛедяные торосы, пузырьки, бухта Песчаная и прибытие на ОльхонЛедяные торосы, пузырьки, бухта Песчаная и прибытие на ОльхонЛедяные торосы, пузырьки, бухта Песчаная и прибытие на Ольхон
5 день

Мыс Хобой, скала Шаманка, мысы Сагаан-Хушун и Будун

Утром отправимся в путешествие по льду Малого Моря к северной оконечности острова Ольхон — священному мысу Хобой.

Начнём день с посещения скалы Шаманки — одной из главных достопримечательностей Байкала, окружённой легендами и считающейся сакральным местом силы. Затем продолжим путь на север, проходя через живописные мысы Сагаан-Хушун и Будун. Эти природные уголки поражают масштабом и красотой: мощные наплески на скалах, ледяные гроты, трещины и торосы создают уникальный зимний пейзаж.

В пути сделаем остановку на обед, а вечером вернёмся на турбазу, где нас будет ждать ужин и отдых.

Мыс Хобой, скала Шаманка, мысы Сагаан-Хушун и БудунМыс Хобой, скала Шаманка, мысы Сагаан-Хушун и БудунМыс Хобой, скала Шаманка, мысы Сагаан-Хушун и БудунМыс Хобой, скала Шаманка, мысы Сагаан-Хушун и БудунМыс Хобой, скала Шаманка, мысы Сагаан-Хушун и БудунМыс Хобой, скала Шаманка, мысы Сагаан-Хушун и БудунМыс Хобой, скала Шаманка, мысы Сагаан-Хушун и БудунМыс Хобой, скала Шаманка, мысы Сагаан-Хушун и Будун
6 день

Тажеранские степи, музей истории бурятского народа, встреча с шаманом

Прощаемся с Ольхоном и по ледовой переправе длиной около 12 км отправляемся на материк. Дорога пройдёт через живописные Тажеранские степи. Пейзажи здесь поражают: голубые солёные озёра, золотистая трава на фоне белого снега, стада коров и лошадей на просторах степи, разноцветные лишайники на останцах. Сделаем несколько остановок для фотографий и отдыха.

После обеда (оплачивается самостоятельно) посетим музей истории бурятского народа. Местный экскурсовод расскажет о культуре, традициях и верованиях бурят, покажет редкие экспонаты, связанные с их бытом. Затем состоится встреча с шаманом, который познакомит нас с основами шаманизма и его ролью в жизни местных жителей.

К вечеру прибудем в Иркутск, разместимся в гостинице и отдохнём после насыщенного дня.

Тажеранские степи, музей истории бурятского народа, встреча с шаманомТажеранские степи, музей истории бурятского народа, встреча с шаманомТажеранские степи, музей истории бурятского народа, встреча с шаманомТажеранские степи, музей истории бурятского народа, встреча с шаманомТажеранские степи, музей истории бурятского народа, встреча с шаманомТажеранские степи, музей истории бурятского народа, встреча с шаманомТажеранские степи, музей истории бурятского народа, встреча с шаманомТажеранские степи, музей истории бурятского народа, встреча с шаманом
7 день

Отъезд

Завтрак в гостинице. Самостоятельное выселение до 12:00 — на этом наш тур подходит к концу.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет117 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 6 завтраков, 4 обеда, 5 ужинов
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта или с вокзала в 1-й день
  • Экскурсии по программе
  • Катание на собачьей упряжке
  • Поездки на хивусе
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное проживание
  • Трансфер в аэропорт/на вокзал в 7-й день
  • Дополнительные экскурсии и активности по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 11:30
Завершение: Иркутск, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Иркутске
Меня зовут Ирина, и я приглашаю вас в путешествие по бескрайним просторам Байкала — уникального места, которое я люблю всей душой. Я гид-экскурсовод с 2012 года, путешественник, коренная сибирячка, влюблённая в
родные места. Моя работа — это не просто профессия, а возможность поделиться с вами своей любовью к этому удивительному краю. Получив профессиональное образование туристического гида, организатора туров и пройдя многолетнюю практику, я научилась раскрывать тайны байкальской природы так, чтобы гости могли ощутить её гармонию и мощь. За годы работы мне удалось провести сотни групп через разные маршруты, показывая самые красивые закаты над Байкалом, угощая вкуснейшим омулем и рассказывая старинные бурятские предания. Моя задача не просто показать достопримечательности, а передать вам дух этих мест, научить любить и уважать уникальную экосистему Байкала. Каждое путешествие не только увлекательное и познавательное, оно превращается в уютное общение друзей.

