Встретим вас в аэропорту или на вокзале Иркутска. Обзорная экскурсия по городу начнётся у Спасской церкви — места основания Иркутского острога атаманом Яковом Похабовым в 1661 году.

Вы увидите главные достопримечательности города: собор Богоявления, Знаменский женский монастырь, старинные купеческие дома и знаменитые деревянные постройки с резными наличниками. Мы прогуляемся по набережной Ангары до Московских ворот, проедем по улице, благодаря которой Иркутск называют «Сибирским Петербургом», и посетим исторический 130-й квартал со скульптурой Бабра — символом города. Предусмотрена остановка для обеда (оплачивается самостоятельно).

Далее отправляемся в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала у истока Ангары. Размещение в гостинице, свободное время и ужин.