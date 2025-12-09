Описание тура
Организационные детали
Вам понадобится взять с собой: тёплую и удобную многослойную зимнюю одежду, удобную зимнюю обувь на плоской подошве, солнцезащитные очки, пауэрбанк, медикаменты, которые вы принимаете на постоянной основе, наличные деньги.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску: Спасская церковь, Знаменский монастырь, 130-й квартал
Встретим вас в аэропорту или на вокзале Иркутска. Обзорная экскурсия по городу начнётся у Спасской церкви — места основания Иркутского острога атаманом Яковом Похабовым в 1661 году.
Вы увидите главные достопримечательности города: собор Богоявления, Знаменский женский монастырь, старинные купеческие дома и знаменитые деревянные постройки с резными наличниками. Мы прогуляемся по набережной Ангары до Московских ворот, проедем по улице, благодаря которой Иркутск называют «Сибирским Петербургом», и посетим исторический 130-й квартал со скульптурой Бабра — символом города. Предусмотрена остановка для обеда (оплачивается самостоятельно).
Далее отправляемся в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала у истока Ангары. Размещение в гостинице, свободное время и ужин.
Байкальский музей, Шаман-камень, Камень Черского, дегустация рыбы и музей под открытым небом «Тальцы»
После завтрака заглянем в Байкальский музей, где можно увидеть аквариумы с обитателями озера и рассмотреть микрожителей под микроскопом в лаборатории. Здесь же состоится виртуальное путешествие ко дну Байкала.
Далее отправимся на смотровые площадки: к истоку реки Ангары и Шаман-камню, а затем поднимемся на Камень Черского — высшую точку Листвянки (728 м над уровнем моря). По дороге узнаем интересные факты о посёлке.
Затем нас ждёт дегустация байкальских деликатесов: омуля, сига и голомянки. Во второй половине дня посетим музей под открытым небом «Тальцы», где представлены традиции, ремёсла и быт народов Сибири.
Завершится день ужином в тёплой компании.
Кругобайкальская железная дорога, волшебный лёд, катание на упряжках
Позавтракаем и отправимся на лёд Байкала, совершим путешествие на судне на воздушной подушке (хивусе). Маршрут пройдёт вдоль Кругобайкальской железной дороги — инженерного памятника начала 20 века, тянущегося вдоль побережья озера. Во время прогулки увидим старинные тоннели и арки.
Особое впечатление произведут ледовые формы Байкала — прозрачные наплески и мощные торосы. После обеда прокатимся на собачьих упряжках. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли каюра и почувствовать азарт скоростной езды по снежной равнине.
Ледяные торосы, пузырьки, бухта Песчаная и прибытие на Ольхон
Сегодня предстоит самое протяжённое и захватывающее путешествие по льду Байкала — около 200 километров. После раннего завтрака отправляемся на судне на воздушной подушке в путь по замёрзшему озеру.
По дороге сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться видами и сделать фотографии знаменитых байкальских пузырьков, прозрачного льда и ледяных торосов. В пути предусмотрен обед на свежем воздухе.
Одним из самых ярких пунктов маршрута станет бухта Песчаная — живописное место с величественными скалами-«колокольнями», ходульными деревьями и песчаной дюной. А ещё здесь царит особый мягкий микроклимат.
К вечеру прибудем на остров Ольхон, где разместимся на турбазе и поужинаем.
Мыс Хобой, скала Шаманка, мысы Сагаан-Хушун и Будун
Утром отправимся в путешествие по льду Малого Моря к северной оконечности острова Ольхон — священному мысу Хобой.
Начнём день с посещения скалы Шаманки — одной из главных достопримечательностей Байкала, окружённой легендами и считающейся сакральным местом силы. Затем продолжим путь на север, проходя через живописные мысы Сагаан-Хушун и Будун. Эти природные уголки поражают масштабом и красотой: мощные наплески на скалах, ледяные гроты, трещины и торосы создают уникальный зимний пейзаж.
В пути сделаем остановку на обед, а вечером вернёмся на турбазу, где нас будет ждать ужин и отдых.
Тажеранские степи, музей истории бурятского народа, встреча с шаманом
Прощаемся с Ольхоном и по ледовой переправе длиной около 12 км отправляемся на материк. Дорога пройдёт через живописные Тажеранские степи. Пейзажи здесь поражают: голубые солёные озёра, золотистая трава на фоне белого снега, стада коров и лошадей на просторах степи, разноцветные лишайники на останцах. Сделаем несколько остановок для фотографий и отдыха.
После обеда (оплачивается самостоятельно) посетим музей истории бурятского народа. Местный экскурсовод расскажет о культуре, традициях и верованиях бурят, покажет редкие экспонаты, связанные с их бытом. Затем состоится встреча с шаманом, который познакомит нас с основами шаманизма и его ролью в жизни местных жителей.
К вечеру прибудем в Иркутск, разместимся в гостинице и отдохнём после насыщенного дня.
Отъезд
Завтрак в гостинице. Самостоятельное выселение до 12:00 — на этом наш тур подходит к концу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|117 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 6 завтраков, 4 обеда, 5 ужинов
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта или с вокзала в 1-й день
- Экскурсии по программе
- Катание на собачьей упряжке
- Поездки на хивусе
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное проживание
- Трансфер в аэропорт/на вокзал в 7-й день
- Дополнительные экскурсии и активности по желанию