Встретим вас на вокзале или в аэропорту, позавтракаем и поедем к Малому Морю. Расстояние — около 250 км. По дороге вы будете наблюдать за живописными пейзажами — отрогами Прибайкальского хребта, Тажеранскими степями, скалистыми берегами и очертаниями острова Ольхон.

Будем делать остановки. Во время них вы познакомитесь с бурятскими традициями и шаманскими ритуалами, примете участие в обряде на удачу (побурханите) и повяжете ленточки у священного места. А ещё увидите памятник Орлу — символу-покровителю Тажеранских степей, полюбуетесь Куртукским заливом и бронзовой скульптурой Бродяги.

По прибытии — заселение в отель и обед. А затем начнём экскурсию к Большому Морю Байкала. Посетим Тажеранские степи, а со смотровой площадки сделаем кадры панорамного вида на Байкал, Ольхон, проход «Ольхонские ворота» и Лазурную бухту.

Побываем в бухте Змеиной среди степных склонов. Здесь вы сможете выпить чаю с байкальскими травами и послушать шум прибоя. Затем вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.

Питание: завтрак, обед, ужин.