Легенды Байкала: неспешный тур по главным местам и погружение в бурятскую культуру

Увидеть Малое и Большое Море, побывать в Тажеранских степях и поучаствовать в шаманском обряде
Составили программу путешествия так, чтобы за 4 дня вы увидели максимум локаций, но в комфортном темпе — успевая наслаждаться природой, гулять, фотографироваться и дышать свежим воздухом. Вы полюбуетесь скалистыми берегами
Малого Моря и степными склонами в бухте Змеиной.

Познакомитесь с бурятскими традициями и шаманскими ритуалами, примете участие в обряде на удачу (побурханите).

А ещё вас ждёт увлекательная экскурсия по Иркутску, одному из старейших городов Сибири, где сохранились древние храмы, купеческие дома, дворцы и даже Мавританский замок. Питание и проживание включены в стоимость.

Описание тура

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей (лето)?
Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных.
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.

Проживание. 2-, 3-местное размещение в отелях 2*:

  • в Иркутске: «Яковлев», «Лазурный берег», «Матрёшка» или аналогичные. За доплату возможно размещение в отелях 3*: «Европа», «Виктория», «Иркутск», «Ибис» или аналогичных.
  • Малое Море: «Ветер Странствий», «Наратэй», «Эльдорадо» или аналогичные. За доплату возможно размещение в отелях 3*: «Мир Байкала», «Баяр» или аналогичных.

*Фото отелей взяты с сайтов yakovlevhotel.ru и fanatbaikala.ru для примера

Питание. В стоимость включены 4 завтрака, 3 обеда и 2 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Минивэн или автобус туристического класса.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Уровень сложности. Тур не требует наличия хорошей физической формы, доступен для всех людей без серьёзных проблем со здоровьем. Все перемещения осуществляются на транспортных средствах туристского класса. Возможны пешие прогулки от места остановки до необходимой локации во время экскурсионной программы.

Программа тура по дням

1 день

Малое и Большое Море Байкала, Тажеранские степи и Змеиная бухта

Встретим вас на вокзале или в аэропорту, позавтракаем и поедем к Малому Морю. Расстояние — около 250 км. По дороге вы будете наблюдать за живописными пейзажами — отрогами Прибайкальского хребта, Тажеранскими степями, скалистыми берегами и очертаниями острова Ольхон.

Будем делать остановки. Во время них вы познакомитесь с бурятскими традициями и шаманскими ритуалами, примете участие в обряде на удачу (побурханите) и повяжете ленточки у священного места. А ещё увидите памятник Орлу — символу-покровителю Тажеранских степей, полюбуетесь Куртукским заливом и бронзовой скульптурой Бродяги.

По прибытии — заселение в отель и обед. А затем начнём экскурсию к Большому Морю Байкала. Посетим Тажеранские степи, а со смотровой площадки сделаем кадры панорамного вида на Байкал, Ольхон, проход «Ольхонские ворота» и Лазурную бухту.

Побываем в бухте Змеиной среди степных склонов. Здесь вы сможете выпить чаю с байкальскими травами и послушать шум прибоя. Затем вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.

Питание: завтрак, обед, ужин.

2 день

Свободный день или экскурсии за доплату

Завтрак, обед и ужин включены в стоимость и будут подаваться в отеле или на базе отдыха. У вас будет свободное время. Вы сможете прогуляться вдоль побережья, вдыхая чистый воздух. В тёплое время года будет возможность понежиться на пляже и искупаться в прозрачных водах Байкала. Для расслабления и восстановления энергии рекомендуем посетить баню-парилку, расположенную прямо на берегу озера.

Возможно заказать дополнительные экскурсии (за доплату).

Экскурсия на остров Ольхон — мыс Хобой (на целый день)

Во время экскурсии вы посетите мыс Бурхан и скалу Шаманка, урочище Песчаное, мыс Хобой — место силы. Увидите скульптуру «Хранитель Байкала» и пообедаете в формате пикника.

Водная экскурсия на остров Огой (около 3 часов)

Вас ждёт прогулка на катере по акватории Малого Моря и подъём к ступе, откуда открываются великолепные виды на Байкал.

Экскурсия в Сарминское ущелье

Сарминское ущелье — одно из наиболее загадочных мест региона. Мы погуляем по долине реки Сарма, осмотрим древние шаманские постройки и насладимся горными пейзажами.

Экскурсия «По Тажеранам к Анге»

Посетим Солёные озёра и бухту Ая, увидим петроглифы и пообедаем в бурятском кафе. Полюбуемся священной горой Хада Ёрд и Садом камней.

Питание: завтрак, обед, ужин.

3 день

Возвращение в Иркутск и знакомство с городом: Знаменский монастырь, Спасская церковь, Мавританский замок и «Белый дом»

После завтрака у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять. До 12:00 освободим номера, пообедаем и в 14:00–15:00 поедем в Иркутск. По прибытии мы проведём экскурсию по одному из старейших городов Сибири.

Вы посетите Знаменский монастырь, где похоронены супруга декабриста Екатерина Трубецкая, основатель первых русских поселений в Северной Америке — Григорий Шелихов, а также писатель Валентин Распутин.

Побываем на месте основания Иркутского острога, и вы увидите Спасскую церковь, которая считается самой старой каменной постройкой в городе. Также здесь находятся Богоявленский собор, Польский костёл и Вечный огонь.

Пройдём по бульвару Гагарина — одной из центральных улиц. Здесь расположен памятник императору Александру III, установленный в честь завершения строительства Транссибирской магистрали. Вблизи находится Мавританский замок. Ещё одной важной достопримечательностью является «Белый дом» (Сибиряковский дворец) — бывшая резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири.

После отвезём вас в гостиницу.

Питание: завтрак, обед.

4 день

Отъезд

Позавтракаем, до 12:00 выселимся из отеля и поедем в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
В июне: 2-, 3-местное размещение (за чел.)37 100 ₽
В июле и августе: 2-, 3-местное размещение (за чел.)39 401 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 3 обеда и 2 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе групповой трансфер из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение: 15 600 ₽
  • Дополнительные экскурсии
  • Стоимость тура зависит от варианта размещения и даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска с 8:00 до 8:30; ж/д вокзал - с 9:00 до 9:30. При бронировании тура просим сообщать номер вашего рейса или поезда
Завершение: Аэропорт или вокзал Иркутска, после 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 354 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

