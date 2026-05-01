Описание тура
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей (лето)?
Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных.
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.
Проживание. 2-, 3-местное размещение в отелях 2*:
- в Иркутске: «Яковлев», «Лазурный берег», «Матрёшка» или аналогичные. За доплату возможно размещение в отелях 3*: «Европа», «Виктория», «Иркутск», «Ибис» или аналогичных.
- Малое Море: «Ветер Странствий», «Наратэй», «Эльдорадо» или аналогичные. За доплату возможно размещение в отелях 3*: «Мир Байкала», «Баяр» или аналогичных.
*Фото отелей взяты с сайтов yakovlevhotel.ru и fanatbaikala.ru для примера
Питание. В стоимость включены 4 завтрака, 3 обеда и 2 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Минивэн или автобус туристического класса.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Уровень сложности. Тур не требует наличия хорошей физической формы, доступен для всех людей без серьёзных проблем со здоровьем. Все перемещения осуществляются на транспортных средствах туристского класса. Возможны пешие прогулки от места остановки до необходимой локации во время экскурсионной программы.
Программа тура по дням
Малое и Большое Море Байкала, Тажеранские степи и Змеиная бухта
Встретим вас на вокзале или в аэропорту, позавтракаем и поедем к Малому Морю. Расстояние — около 250 км. По дороге вы будете наблюдать за живописными пейзажами — отрогами Прибайкальского хребта, Тажеранскими степями, скалистыми берегами и очертаниями острова Ольхон.
Будем делать остановки. Во время них вы познакомитесь с бурятскими традициями и шаманскими ритуалами, примете участие в обряде на удачу (побурханите) и повяжете ленточки у священного места. А ещё увидите памятник Орлу — символу-покровителю Тажеранских степей, полюбуетесь Куртукским заливом и бронзовой скульптурой Бродяги.
По прибытии — заселение в отель и обед. А затем начнём экскурсию к Большому Морю Байкала. Посетим Тажеранские степи, а со смотровой площадки сделаем кадры панорамного вида на Байкал, Ольхон, проход «Ольхонские ворота» и Лазурную бухту.
Побываем в бухте Змеиной среди степных склонов. Здесь вы сможете выпить чаю с байкальскими травами и послушать шум прибоя. Затем вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день или экскурсии за доплату
Завтрак, обед и ужин включены в стоимость и будут подаваться в отеле или на базе отдыха. У вас будет свободное время. Вы сможете прогуляться вдоль побережья, вдыхая чистый воздух. В тёплое время года будет возможность понежиться на пляже и искупаться в прозрачных водах Байкала. Для расслабления и восстановления энергии рекомендуем посетить баню-парилку, расположенную прямо на берегу озера.
Возможно заказать дополнительные экскурсии (за доплату).
Экскурсия на остров Ольхон — мыс Хобой (на целый день)
Во время экскурсии вы посетите мыс Бурхан и скалу Шаманка, урочище Песчаное, мыс Хобой — место силы. Увидите скульптуру «Хранитель Байкала» и пообедаете в формате пикника.
Водная экскурсия на остров Огой (около 3 часов)
Вас ждёт прогулка на катере по акватории Малого Моря и подъём к ступе, откуда открываются великолепные виды на Байкал.
Экскурсия в Сарминское ущелье
Сарминское ущелье — одно из наиболее загадочных мест региона. Мы погуляем по долине реки Сарма, осмотрим древние шаманские постройки и насладимся горными пейзажами.
Экскурсия «По Тажеранам к Анге»
Посетим Солёные озёра и бухту Ая, увидим петроглифы и пообедаем в бурятском кафе. Полюбуемся священной горой Хада Ёрд и Садом камней.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Возвращение в Иркутск и знакомство с городом: Знаменский монастырь, Спасская церковь, Мавританский замок и «Белый дом»
После завтрака у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять. До 12:00 освободим номера, пообедаем и в 14:00–15:00 поедем в Иркутск. По прибытии мы проведём экскурсию по одному из старейших городов Сибири.
Вы посетите Знаменский монастырь, где похоронены супруга декабриста Екатерина Трубецкая, основатель первых русских поселений в Северной Америке — Григорий Шелихов, а также писатель Валентин Распутин.
Побываем на месте основания Иркутского острога, и вы увидите Спасскую церковь, которая считается самой старой каменной постройкой в городе. Также здесь находятся Богоявленский собор, Польский костёл и Вечный огонь.
Пройдём по бульвару Гагарина — одной из центральных улиц. Здесь расположен памятник императору Александру III, установленный в честь завершения строительства Транссибирской магистрали. Вблизи находится Мавританский замок. Ещё одной важной достопримечательностью является «Белый дом» (Сибиряковский дворец) — бывшая резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири.
После отвезём вас в гостиницу.
Питание: завтрак, обед.
Отъезд
Позавтракаем, до 12:00 выселимся из отеля и поедем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|В июне: 2-, 3-местное размещение (за чел.)
|37 100 ₽
|В июле и августе: 2-, 3-местное размещение (за чел.)
|39 401 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака, 3 обеда и 2 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе групповой трансфер из/в аэропорт или с/на вокзал
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение: 15 600 ₽
- Дополнительные экскурсии
- Стоимость тура зависит от варианта размещения и даты