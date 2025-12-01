Ледяные переливы Байкала: путешествие по Ольхону, Листвянке и Иркутску
Посетить скалу Шаманку, погулять по Сибирскому Парижу и заглянуть в музей «Тальцы»
Начало: Иркутск, аэропорт, 8:00-8:30. Ж/д вокзал, 9:00-9:3...
11 фев в 08:00
72 000 ₽ за человека
Архитектура и природа Сибири: достопримечательности Байкала, Иркутск и Листвянка
Побывать у Шаман-камня, посетить Ольхон и заглянуть в музей под открытым небом «Тальцы»
Начало: Иркутск, аэропорт, 8:00-8:30. Встреча на железнодо...
25 мая в 08:00
17 авг в 08:00
69 700 ₽ за человека
Ольхонская новогодняя сказка: мини-тур на Байкал с экскурсией по Иркутску
Прокатиться по северу острова, полюбоваться прозрачным льдом и увидеть главные мысы
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30. Ж/д вокзал Иркутска,...
30 дек в 08:00
56 000 ₽ за человека
