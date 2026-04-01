Встречаемся и выезжаем из Иркутска. В 10:00 остановимся на обед в национальном кафе. Затем путь приведёт нас в Бугульдейку, где мы посмотрим на мраморный карьер, а после окажемся в устье реки Анга: увидим бухту Ая и древние петроглифы. Далее направимся в Тажеранские степи, заедем к горе Танхан и в долину Каменных духов, где пейзажи кажутся почти нереальными.

Посетим спелеолагерь и заглянем в пещеру Мечта, поднимемся на смотровые площадки с видами на Ольхон и Байкал. Позже окажемся у пролива Малое Море: осмотрим ледовые гроты и наплески и полюбуемся природной «ледовой галереей».

К 18:00 прибудем в Хужир и встретим закат на скале Шаманка, когда солнце превращает лёд в золото. В завершение посетим арт-галерею, и вы сможете купить сувениры.