Мы проедем через Бугульдейку с мраморным карьером, устье реки Анга, бухту Ая и осмотрим древние
Описание тура
Организационные детали
Дополнительные модули (по желанию): этно-шоу «Золотая Орда», мараловая ферма, встреча с шаманкой, багги и собачьи упряжки, проф. фотосессия, кофейня на острове, станция «Боро-Боро», баня на берегу Байкала.
Программа тура по дням
Бугульдейка, Тажераны, Ольхон
Встречаемся и выезжаем из Иркутска. В 10:00 остановимся на обед в национальном кафе. Затем путь приведёт нас в Бугульдейку, где мы посмотрим на мраморный карьер, а после окажемся в устье реки Анга: увидим бухту Ая и древние петроглифы. Далее направимся в Тажеранские степи, заедем к горе Танхан и в долину Каменных духов, где пейзажи кажутся почти нереальными.
Посетим спелеолагерь и заглянем в пещеру Мечта, поднимемся на смотровые площадки с видами на Ольхон и Байкал. Позже окажемся у пролива Малое Море: осмотрим ледовые гроты и наплески и полюбуемся природной «ледовой галереей».
К 18:00 прибудем в Хужир и встретим закат на скале Шаманка, когда солнце превращает лёд в золото. В завершение посетим арт-галерею, и вы сможете купить сувениры.
Север Ольхона: по земле и льду
Сегодня в 8:30 выезжаем из Хужира и направляемся к северу острова. Через час окажемся в районе деревни Харанцы и бухты Песчаной, а затем пройдёмся по реликтовому лесу на территории Прибайкальского национального парка. Побываем у Хранителя Байкала и в посёлке Узуры, после поднимемся на смотровую у мыса Любви.
К обеду доберёмся до Хобоя: прогуляемся, устроим пикник на свежем воздухе и проведём чайную церемонию с местными травами. После посетим мыс Три Брата, проедем по степям Ольхона и к 18:00 вернёмся в Хужир. Вечером снова можно заглянуть в картинную галерею и сувенирные лавочки.
Прогулка у Шаманки, острова и мысы, Огой, возвращение в Иркутск
Позавтракав, прогуляемся по льду у скалы Шаманка и посмотрим на выставку ледовых фигур. Затем отправимся в путешествие по островам Харанцы, Крокодил, Ёдр, а после — к байкальским торосам, чтобы полюбоваться кристально-голубым льдом.
Ещё раз посетим мысы Три Брата и Хобой: локации будут доступны по льду или по суше — в зависимости от погоды, каждый вариант подарит свой уникальный опыт. Далее приедем на остров Огой и поднимемся к буддийской ступе Просветления. А в 18:00 поедем обратно в Иркутск, куда прибудем около 22:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Обеды
- Встреча в аэропорту / ж/д вокзале / гостинице
- Трансферы на подготовленном внедорожнике
- Сопровождение персональным водителем-гидом
- Поддержка администратора 24/7
- Все пропуски в национальный парк
- Аренда коньков для ледового опыта
- Поцелуй Байкала
- Фирменный подарок от команды
- Пикник на свежем воздухе и чайная церемония с местными травами
- Съёмка с квадрокоптера в подарок
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Дополнительные активности и экскурсии
- Стоимость в индивидуальном формате:
- 40 125 ₽/чел - группа из 4 человек
- 51 750 ₽/чел - группа из 3 человек
- 75 000 ₽/чел - группа из 2 человек