Лёд, мысы и скалы: по Ольхону в мини-группе

Увидеть главные места острова, полюбоваться ледовыми скульптурами, поучаствовать в чайной церемонии
За 3 дня вы увидите и почувствуете то, ради чего люди мечтают попасть на Ольхон зимой.

Мы проедем через Бугульдейку с мраморным карьером, устье реки Анга, бухту Ая и осмотрим древние
петроглифы. Пересечём Тажеранские степи с горой Танхан и долиной Каменных духов и заглянем в спелеолагерь. Встретим закат у легендарной скалы Шаманка и полюбуемся тем, как лёд вспыхивает золотом. Посетим север острова — Харанцы и бухту Песчаную. Прогуляемся по реликтовому лесу Прибайкальского нацпарка, увидим Хранителя Байкала и мыс Любви. На Хобое устроим пикник с чайной церемонией прямо на льду. А на острове Огой поднимемся к белоснежной ступе Просветления.

Байкал перестанет быть для вас просто красивым местом и станет личным переживанием, которое захочется повторить.

Описание тура

Организационные детали

Дополнительные модули (по желанию): этно-шоу «Золотая Орда», мараловая ферма, встреча с шаманкой, багги и собачьи упряжки, проф. фотосессия, кофейня на острове, станция «Боро-Боро», баня на берегу Байкала.

Программа тура по дням

1 день

Бугульдейка, Тажераны, Ольхон

Встречаемся и выезжаем из Иркутска. В 10:00 остановимся на обед в национальном кафе. Затем путь приведёт нас в Бугульдейку, где мы посмотрим на мраморный карьер, а после окажемся в устье реки Анга: увидим бухту Ая и древние петроглифы. Далее направимся в Тажеранские степи, заедем к горе Танхан и в долину Каменных духов, где пейзажи кажутся почти нереальными.

Посетим спелеолагерь и заглянем в пещеру Мечта, поднимемся на смотровые площадки с видами на Ольхон и Байкал. Позже окажемся у пролива Малое Море: осмотрим ледовые гроты и наплески и полюбуемся природной «ледовой галереей».

К 18:00 прибудем в Хужир и встретим закат на скале Шаманка, когда солнце превращает лёд в золото. В завершение посетим арт-галерею, и вы сможете купить сувениры.

2 день

Север Ольхона: по земле и льду

Сегодня в 8:30 выезжаем из Хужира и направляемся к северу острова. Через час окажемся в районе деревни Харанцы и бухты Песчаной, а затем пройдёмся по реликтовому лесу на территории Прибайкальского национального парка. Побываем у Хранителя Байкала и в посёлке Узуры, после поднимемся на смотровую у мыса Любви.

К обеду доберёмся до Хобоя: прогуляемся, устроим пикник на свежем воздухе и проведём чайную церемонию с местными травами. После посетим мыс Три Брата, проедем по степям Ольхона и к 18:00 вернёмся в Хужир. Вечером снова можно заглянуть в картинную галерею и сувенирные лавочки.

3 день

Прогулка у Шаманки, острова и мысы, Огой, возвращение в Иркутск

Позавтракав, прогуляемся по льду у скалы Шаманка и посмотрим на выставку ледовых фигур. Затем отправимся в путешествие по островам Харанцы, Крокодил, Ёдр, а после — к байкальским торосам, чтобы полюбоваться кристально-голубым льдом.

Ещё раз посетим мысы Три Брата и Хобой: локации будут доступны по льду или по суше — в зависимости от погоды, каждый вариант подарит свой уникальный опыт. Далее приедем на остров Огой и поднимемся к буддийской ступе Просветления. А в 18:00 поедем обратно в Иркутск, куда прибудем около 22:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет53 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обеды
  • Встреча в аэропорту / ж/д вокзале / гостинице
  • Трансферы на подготовленном внедорожнике
  • Сопровождение персональным водителем-гидом
  • Поддержка администратора 24/7
  • Все пропуски в национальный парк
  • Аренда коньков для ледового опыта
  • Поцелуй Байкала
  • Фирменный подарок от команды
  • Пикник на свежем воздухе и чайная церемония с местными травами
  • Съёмка с квадрокоптера в подарок
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Дополнительные активности и экскурсии
  • Стоимость в индивидуальном формате:
  • 40 125 ₽/чел - группа из 4 человек
  • 51 750 ₽/чел - группа из 3 человек
  • 75 000 ₽/чел - группа из 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:00
Завершение: Иркутск, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина
Антонина — ваша команда гидов в Иркутске
Мы — команда опытных гидов-водителей, пришедших в мир туризма из внедорожного спорта. Каждый из нас — призёр джип-соревнований, а также коренной житель Байкала, побывавший в труднодоступных уголках нашего края. Мы создаем
джип-поездки — это комфорт и удовольствие от путешествия! Автобус с толпой или буханки (которые хороши только для фото) никогда не сравнятся с внедорожниками! Все дни вас будет сопровождать ваш личный водитель-гид на комфортном джипе. Подберём для вас любые удобные даты. Есть дети? Детские кресла и бустеры есть на ребёнка любого возраста. Наша команда более 10 лет занимается туризмом на Байкале — с нами надёжно и безопасно! Мы поедем на комфортном, подготовленном внедорожнике: Land Cruiser 200, Tank 300, Pajero. Это надёжные машины, которым по плечу заехать в труднодоступные места с самыми красивыми видами. В них тепло, безопасно и комфортно даже в -30°C. Будем рады видеть вас на льду Байкала!

Тур входит в следующие категории Иркутска

