Встречаемся и отправляемся к Листвянке — тихому посёлку-порту у самого начала Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала. По дороге мы посетим этнографический музей «Тальцы», где пройдём сквозь века сибирской истории и увидим восстановленные деревянные постройки, передающие атмосферу старинного быта.

Затем заглянем в Байкальский музей, чтобы познакомиться с уникальной природой озера и его обитателями. После остановки на рыбном рынке желающие смогут прокатиться на упряжке с хаски, поучаствовать в традиционном чаепитии и заглянуть в кузницу, где мастера — семья Тюрюминых — раскроют секреты своего ремесла.

Вечером нас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке с великолепным видом на Байкал и исток Ангары.