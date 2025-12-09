Мои заказы

Морозный Байкал только для вас: Листвянка, Ольхон и ледовая станция в индивидуальном туре

Развлечься во время зимних забав, поучаствовать в мастер-классе в кузнице и покататься на хивусе
В это путешествие мы вложили максимум, который можно взять от поездки на замёрзший Байкал! Мы посетим этнографический музей «Тальцы», где пройдём сквозь века сибирской истории.

Заглянем в музей, чтобы познакомиться с
читать дальше

уникальной природой озера и его обитателями, узнаем секреты кузнечного дела и поднимемся по канатной дороге к смотровой площадке с великолепным видом.

Прокатимся на хивусе до Большого Голоустного и бухты Песчаной, любуясь ледяными узорами, и исследуем достопримечательности Ольхона.

На ледовой станции «Бора-Бора» нас ждут развлечения: хоккей на льду, боулинг, катание на санях и игры. А ещё вы отведаете уху по-ольхонски и традиционный «поцелуй Байкала».

Описание тура

Организационные детали

Требуется тёплая зимняя одежда (трёхслойная система), перчатки, шапка, тёплые носки, обувь, а также наряды для фотосъёмки.

Программа тура по дням

1 день

«Тальцы», Байкальский музей, Листвянка

Встречаемся и отправляемся к Листвянке — тихому посёлку-порту у самого начала Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала. По дороге мы посетим этнографический музей «Тальцы», где пройдём сквозь века сибирской истории и увидим восстановленные деревянные постройки, передающие атмосферу старинного быта.

Затем заглянем в Байкальский музей, чтобы познакомиться с уникальной природой озера и его обитателями. После остановки на рыбном рынке желающие смогут прокатиться на упряжке с хаски, поучаствовать в традиционном чаепитии и заглянуть в кузницу, где мастера — семья Тюрюминых — раскроют секреты своего ремесла.

Вечером нас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке с великолепным видом на Байкал и исток Ангары.

2 день

Ледовое путешествие на хивусе: путь к Ольхону

Утром отправимся в путешествие по зеркальному льду на хивусе — судне на воздушной подушке, позволяющем преодолеть более 200 километров ледовой глади. Первой остановкой станет посёлок Большое Голоустное, где мы увидим знаменитые метановые пузырьки, замёрзшие в толще льда.

Далее нас ждёт бухта Песчаная — труднодоступное место с «ходульными» деревьями и живописными скальными формами. Продвигаясь по льду, мы будем слышать характерные «песни» Байкала — глубокие трески и звуки, будто исходящие из самого сердца озера.

Вечером прибудем в Хужир на острове Ольхон, где разместимся в тёплых номерах и попробуем местные блюда на ужин.

3 день

Ледовые чудеса Малого Моря и забавы на станции «Бора-Бора»

С утра мы отправимся к северным просторам Малого Моря, где будем кататься на коньках, наслаждаясь неповторимой зимней тишиной. На ледовой станции «Бора-Бора» нас ждут развлечения: хоккей на льду, ледовый боулинг, катание на санях и зимние игры. Затем мы продолжим поиски ледяных гротов и наплесков — причудливых форм, созданных ветром и морозом.

На обед отведаем уху по-ольхонски прямо на льду и традиционный «поцелуй Байкала» из ледяного бокала. Вечером в Хужире можно будет расслабиться в бане с купанием в проруби или посетить фестиваль ледовой скульптуры, где мастера превращают куски льда в изящные произведения искусства.

4 день

Южный Ольхон, остров Огой и возвращение в Иркутск

В этот день мы отправимся на юг Ольхона, чтобы увидеть знаменитые ледовые гроты и живописные формы льда, а также побывать на острове Огой и посмотреть на ступу Просветления. С возвышенностей нам откроются виды на трещины, ледяные волны и невероятные синие глубины Байкала.

После насыщенной прогулки мы вернёмся в Иркутск, поужинаем и разместимся в гостинице. Вечер проведём в тёплой атмосфере — каждый сможет поделиться своими впечатлениями о путешествии.

5 день

Свободный день и дополнительные экскурсии, завершение тура

Заключительный день вы проведёте так, как захочется: можно отправиться на дополнительную поездку в Аршан или Мамай, выбрать обзорную экскурсию по Иркутску или просто прогуляться по сибирскому городу в своём темпе.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет125 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер и услуги водителя
  • Работа гида-экскурсовода
  • Аренда хивуса и колёсного транспорта
  • Входные билеты и разрешения в нацпарк
  • Посещение ледовой станции «Бора-Бора»
  • Мастер-класс в кузнице усадьбы Тюрюминых
  • Съёмка на квадрокоптер и фото на льду в подарок
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Ужины (≈500 ₽ за приём)
  • Дополнительные активности:
  • Катание на собачьих упряжках - от 3000 ₽/10 мин
  • Баня - цена зависит от количества человек
  • Экскурсия в 5-й день - от 7000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 10:00
Завершение: Иркутск, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 793 туристов
С самого детства мы влюблены в Байкал — знаем его секретные тропинки, места силы и самые живописные уголки. Покажем не туристический, а настоящий Байкал, каким видим его мы — местные
читать дальше

жители. Встречаем гостей как давних друзей, создавая атмосферу тепла и заботы. Заботимся о вашем комфорте, впечатлениях и воспоминаниях, которые останутся не только в сердце, но и на ярких кадрах — ведь каждое путешествие сопровождается профессиональной фотосъёмкой. Составим маршрут вашей мечты и отвезём в самые удивительные места Байкала — от величественной Шаманки до диких пляжей Ольхона. С 2022 года проводим экскурсии по Байкалу и с радостью дарим гостям незабываемые эмоции. Хотите увидеть Байкал так, как его видят местные? Давайте путешествовать вместе!

