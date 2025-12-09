Заглянем в музей, чтобы познакомиться с
Описание тура
Организационные детали
Требуется тёплая зимняя одежда (трёхслойная система), перчатки, шапка, тёплые носки, обувь, а также наряды для фотосъёмки.
Программа тура по дням
«Тальцы», Байкальский музей, Листвянка
Встречаемся и отправляемся к Листвянке — тихому посёлку-порту у самого начала Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала. По дороге мы посетим этнографический музей «Тальцы», где пройдём сквозь века сибирской истории и увидим восстановленные деревянные постройки, передающие атмосферу старинного быта.
Затем заглянем в Байкальский музей, чтобы познакомиться с уникальной природой озера и его обитателями. После остановки на рыбном рынке желающие смогут прокатиться на упряжке с хаски, поучаствовать в традиционном чаепитии и заглянуть в кузницу, где мастера — семья Тюрюминых — раскроют секреты своего ремесла.
Вечером нас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке с великолепным видом на Байкал и исток Ангары.
Ледовое путешествие на хивусе: путь к Ольхону
Утром отправимся в путешествие по зеркальному льду на хивусе — судне на воздушной подушке, позволяющем преодолеть более 200 километров ледовой глади. Первой остановкой станет посёлок Большое Голоустное, где мы увидим знаменитые метановые пузырьки, замёрзшие в толще льда.
Далее нас ждёт бухта Песчаная — труднодоступное место с «ходульными» деревьями и живописными скальными формами. Продвигаясь по льду, мы будем слышать характерные «песни» Байкала — глубокие трески и звуки, будто исходящие из самого сердца озера.
Вечером прибудем в Хужир на острове Ольхон, где разместимся в тёплых номерах и попробуем местные блюда на ужин.
Ледовые чудеса Малого Моря и забавы на станции «Бора-Бора»
С утра мы отправимся к северным просторам Малого Моря, где будем кататься на коньках, наслаждаясь неповторимой зимней тишиной. На ледовой станции «Бора-Бора» нас ждут развлечения: хоккей на льду, ледовый боулинг, катание на санях и зимние игры. Затем мы продолжим поиски ледяных гротов и наплесков — причудливых форм, созданных ветром и морозом.
На обед отведаем уху по-ольхонски прямо на льду и традиционный «поцелуй Байкала» из ледяного бокала. Вечером в Хужире можно будет расслабиться в бане с купанием в проруби или посетить фестиваль ледовой скульптуры, где мастера превращают куски льда в изящные произведения искусства.
Южный Ольхон, остров Огой и возвращение в Иркутск
В этот день мы отправимся на юг Ольхона, чтобы увидеть знаменитые ледовые гроты и живописные формы льда, а также побывать на острове Огой и посмотреть на ступу Просветления. С возвышенностей нам откроются виды на трещины, ледяные волны и невероятные синие глубины Байкала.
После насыщенной прогулки мы вернёмся в Иркутск, поужинаем и разместимся в гостинице. Вечер проведём в тёплой атмосфере — каждый сможет поделиться своими впечатлениями о путешествии.
Свободный день и дополнительные экскурсии, завершение тура
Заключительный день вы проведёте так, как захочется: можно отправиться на дополнительную поездку в Аршан или Мамай, выбрать обзорную экскурсию по Иркутску или просто прогуляться по сибирскому городу в своём темпе.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|125 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер и услуги водителя
- Работа гида-экскурсовода
- Аренда хивуса и колёсного транспорта
- Входные билеты и разрешения в нацпарк
- Посещение ледовой станции «Бора-Бора»
- Мастер-класс в кузнице усадьбы Тюрюминых
- Съёмка на квадрокоптер и фото на льду в подарок
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Ужины (≈500 ₽ за приём)
- Дополнительные активности:
- Катание на собачьих упряжках - от 3000 ₽/10 мин
- Баня - цена зависит от количества человек
- Экскурсия в 5-й день - от 7000 ₽