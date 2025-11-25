Встречаемся в Иркутске — городе, где история и современность переплетаются, а сибирское гостеприимство согревает даже в январский мороз. После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по «Сибирскому Парижу». Вы увидите: Спасскую церковь и Богоявленский собор — древнейшие храмы города; польский костёл и Московские ворота — архитектурные памятники разных эпох; набережную Ангары с монументом Александру III; Знаменский монастырь — место упокоения декабристов и путешественника Григория Шелихова; 130-й квартал — историческую зону с деревянными домами и купеческими усадьбами.

На обед вы отведаете блюда бурятской кухни: ароматные буузы и наваристый суп «бурятский». После заселения в отель у вас останется вечер, чтобы прогуляться по набережной, окунуться в праздничную атмосферу на площади Кирова или поужинать в одном из уютных ресторанов.