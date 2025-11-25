Мои заказы

На Байкал на Рождество: Иркутск, Ольхон, Листвянка

Осмотреть главные достопримечательности, заглянуть в ледяные гроты и покататься по озеру на хивусе
Искристый снег, переливающийся в лучах зимнего солнца, прозрачный лёд, уходящий за горизонт, и рождественское волшебство, окутывающее древний Байкал… Добро пожаловать в путешествие, где каждый день словно страница сказки, а каждое
читать дальше

мгновение дарит новые открытия! Вас ждёт прогулка по кристальной глади самого глубокого озера планеты, встреча с легендарной скалой Шаманка и мистическим мысом Хобой, катание на хивусе по зеркальной поверхности водоёма и сафари по заснеженным Тажеранским степям.

Вы заглянете в ледяные гроты и рассмотрите сокуи, похожие на фантастические замки, услышите древние легенды бурятских шаманов и попробуете блюда сибирской кухни.

Мы посетим музеи, познакомимся со знаковыми местами «Сибирского Парижа», побываем в песчаном урочище с живописными дюнами и «шагающими» деревьями и посмотрим на интересные арт-объекты.

Магия льда, сибирское гостеприимство и незабываемая атмосфера Рождества — всё это ждёт вас в нашем туре.

На Байкал на Рождество: Иркутск, Ольхон, Листвянка
Описание тура

Организационные детали

Список необходимых зимних вещей: тёплая непродуваемая куртка и брюки, обувь, шапка с мембраной, двухслойный шарф, перчатки и варежки, термобельё, флиска, свитер, зимние треккинговые носки, солнцезащитный крем и очки, аптечка, рюкзак до 40 литров.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск и знакомство с городом

Встречаемся в Иркутске — городе, где история и современность переплетаются, а сибирское гостеприимство согревает даже в январский мороз. После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по «Сибирскому Парижу». Вы увидите: Спасскую церковь и Богоявленский собор — древнейшие храмы города; польский костёл и Московские ворота — архитектурные памятники разных эпох; набережную Ангары с монументом Александру III; Знаменский монастырь — место упокоения декабристов и путешественника Григория Шелихова; 130-й квартал — историческую зону с деревянными домами и купеческими усадьбами.

На обед вы отведаете блюда бурятской кухни: ароматные буузы и наваристый суп «бурятский». После заселения в отель у вас останется вечер, чтобы прогуляться по набережной, окунуться в праздничную атмосферу на площади Кирова или поужинать в одном из уютных ресторанов.

2 день

Достопримечательности Листвянки и музей «Тальцы»

После завтрака отправимся в посёлок Листвянка — ворота Байкала, расположенные у истока Ангары. По пути посетим архитектурно-этнографической музей «Тальцы», где воссоздан быт старинной Сибири. Осмотрим усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, волостную управу, школу и деревянную церковь 17 века. В музее можно покататься с горок на коровьей шкуре, раскачаться на огромных качелях и согреться чаем из самовара.

В Листвянке побываем у Шаман-камня и вспомним легенду о побеге Ангары, увидим Свято-Никольскую церковь, заглянем в Музей Байкала, где живут нерпы, пройдёмся по рыбному рынку, где продаются копчёный омуль и сувениры. По окончании экскурсионной программы вас ожидает вкусный обед. Вечером вернёмся в Иркутск.

3 день

Остров Ольхон и мыс Бурхан

В этот день, позавтракав, выезжаем на Ольхон. Дорога пройдёт через заснеженные горы Прибайкалья, степи Тажераны и маломорское побережье. По пути сделаем остановки у бронзового орла — символа острова, в священном месте бурят, у памятника Бродяге на Куркутском заливе.

Затем на корабле или хивусе (в зависимости от погоды) переправимся на остров и пересядем на УАЗы, чтобы добраться до Хужира. Здесь прогуляемся до мыса Бурхан (скала Шаманка) — священного для бурят места. После на ужин вы попробуете блюда местной кухни. Возможна аренда коньков для катания по льду.

4 день

Север Ольхона и мыс Хобой

Утром отправимся на северную оконечность острова. Мыс Хобой — место силы, откуда виден самый широкий разрез Байкала. Здесь озеро «дышит», а самая глубокая точка — 1642 метра.

По пути посетим песчаное урочище с живописными дюнами и «шагающими» деревьями. Увидим белый мыс Саган-Хушун («Три брата») и скульптуру «Хранитель Байкала» Даши Намдакова — символ стойкости и силы озера. А в обед устроим пикник прямо на льду. Вечером вернёмся в Хужир, в тёплые номера, где нас уже будет ждать ужин.

5 день

Ледяные гроты и сокуи Южного Ольхона

После завтрака вас ждёт поездка на южный берег острова на хивусе по замёрзшему Байкалу. Вы полюбуетесь сокуями — ледяными образованиями, похожими на драгоценные кристаллы и замки, осмотрите словно хрустальные гроты с причудливыми узорами.

По возвращении в Хужир возможно вечернее катание на коньках.

6 день

Возвращение в Иркутск

Утром — свободное время в Хужире. Затем — переезд в Иркутск (около 6–8 часов). Вечером после размещения в отеле у вас останется время для самостоятельной прогулки по городу.

7 день

Завершение путешествия

После завтрака — трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал ко времени вашего отправления.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание88 000 ₽
1-местное проживание112 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Экскурсии: по Иркутску, в «Тальцы», Листвянку, на мыс Бурхан (скала Шаманка)
  • Прогулка на хивусе по льду Байкала
  • Посещение гротов
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Сбор за посещение национального парка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или ж/д билеты
  • Питание вне программы
  • Размещение в отеле более высокого уровня
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
  • При раннем бронировании (до 25.08.2025) стоимость тура составляет:
  • 82 900 ₽ - 2-3-местное размещение
  • 105 800 ₽ - 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, в аэропорту - с 8:00 до 8:30 (у выдачи багажа), на ж/д вокзале - с 9:00 до 9:30 (у пригородных касс)
Завершение: Иркутск, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальше

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

