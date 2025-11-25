Описание тура
Организационные детали
Список необходимых зимних вещей: тёплая непродуваемая куртка и брюки, обувь, шапка с мембраной, двухслойный шарф, перчатки и варежки, термобельё, флиска, свитер, зимние треккинговые носки, солнцезащитный крем и очки, аптечка, рюкзак до 40 литров.
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск и знакомство с городом
Встречаемся в Иркутске — городе, где история и современность переплетаются, а сибирское гостеприимство согревает даже в январский мороз. После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по «Сибирскому Парижу». Вы увидите: Спасскую церковь и Богоявленский собор — древнейшие храмы города; польский костёл и Московские ворота — архитектурные памятники разных эпох; набережную Ангары с монументом Александру III; Знаменский монастырь — место упокоения декабристов и путешественника Григория Шелихова; 130-й квартал — историческую зону с деревянными домами и купеческими усадьбами.
На обед вы отведаете блюда бурятской кухни: ароматные буузы и наваристый суп «бурятский». После заселения в отель у вас останется вечер, чтобы прогуляться по набережной, окунуться в праздничную атмосферу на площади Кирова или поужинать в одном из уютных ресторанов.
Достопримечательности Листвянки и музей «Тальцы»
После завтрака отправимся в посёлок Листвянка — ворота Байкала, расположенные у истока Ангары. По пути посетим архитектурно-этнографической музей «Тальцы», где воссоздан быт старинной Сибири. Осмотрим усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, волостную управу, школу и деревянную церковь 17 века. В музее можно покататься с горок на коровьей шкуре, раскачаться на огромных качелях и согреться чаем из самовара.
В Листвянке побываем у Шаман-камня и вспомним легенду о побеге Ангары, увидим Свято-Никольскую церковь, заглянем в Музей Байкала, где живут нерпы, пройдёмся по рыбному рынку, где продаются копчёный омуль и сувениры. По окончании экскурсионной программы вас ожидает вкусный обед. Вечером вернёмся в Иркутск.
Остров Ольхон и мыс Бурхан
В этот день, позавтракав, выезжаем на Ольхон. Дорога пройдёт через заснеженные горы Прибайкалья, степи Тажераны и маломорское побережье. По пути сделаем остановки у бронзового орла — символа острова, в священном месте бурят, у памятника Бродяге на Куркутском заливе.
Затем на корабле или хивусе (в зависимости от погоды) переправимся на остров и пересядем на УАЗы, чтобы добраться до Хужира. Здесь прогуляемся до мыса Бурхан (скала Шаманка) — священного для бурят места. После на ужин вы попробуете блюда местной кухни. Возможна аренда коньков для катания по льду.
Север Ольхона и мыс Хобой
Утром отправимся на северную оконечность острова. Мыс Хобой — место силы, откуда виден самый широкий разрез Байкала. Здесь озеро «дышит», а самая глубокая точка — 1642 метра.
По пути посетим песчаное урочище с живописными дюнами и «шагающими» деревьями. Увидим белый мыс Саган-Хушун («Три брата») и скульптуру «Хранитель Байкала» Даши Намдакова — символ стойкости и силы озера. А в обед устроим пикник прямо на льду. Вечером вернёмся в Хужир, в тёплые номера, где нас уже будет ждать ужин.
Ледяные гроты и сокуи Южного Ольхона
После завтрака вас ждёт поездка на южный берег острова на хивусе по замёрзшему Байкалу. Вы полюбуетесь сокуями — ледяными образованиями, похожими на драгоценные кристаллы и замки, осмотрите словно хрустальные гроты с причудливыми узорами.
По возвращении в Хужир возможно вечернее катание на коньках.
Возвращение в Иркутск
Утром — свободное время в Хужире. Затем — переезд в Иркутск (около 6–8 часов). Вечером после размещения в отеле у вас останется время для самостоятельной прогулки по городу.
Завершение путешествия
После завтрака — трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал ко времени вашего отправления.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|88 000 ₽
|1-местное проживание
|112 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Экскурсии: по Иркутску, в «Тальцы», Листвянку, на мыс Бурхан (скала Шаманка)
- Прогулка на хивусе по льду Байкала
- Посещение гротов
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Сбор за посещение национального парка
Что не входит в цену
- Авиабилеты или ж/д билеты
- Питание вне программы
- Размещение в отеле более высокого уровня
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- При раннем бронировании (до 25.08.2025) стоимость тура составляет:
- 82 900 ₽ - 2-3-местное размещение
- 105 800 ₽ - 1-местное размещение