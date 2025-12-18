Вас ждут мистические гроты и причудливые торосы, катание на хивусах по зеркальной глади застывшего озера
Описание тура
Организационные детали
Тур сочетает исследование ледяных форм Байкала, поездки на хивусах, фотосафари, посещение острова Ольхон и знакомство с бурятской культурой. В маршруте — Иркутск и Листвянка как отправные точки путешествия.
Памятка «Что взять с собой в путешествие?»
1. Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
2. Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем….
3. Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
4. Фонарик (с запасным набором батареек).
5. Фотоаппарат.
6. Туалетные принадлежности (зубная щетка, …)
7. Обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА
8. Обувь сменная: любимые тапочки)
9. Носки – 2 п., носки тёплые шерстяные – 2 п.
10. Сменное белье.
11. Купальник (для посещения термальных источников или бани, если они есть в программе)
12. Термобелье тёплое.
13. Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ!
14. Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка).
15. Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение
16. Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
17. Шапка + шарф, можно балаклаву
18. Варежки/перчатки
19. Очки солнцезащитные
20. Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!)
21. Термос/бутылка для воды.
Программа тура по дням
Во владениях Снежной королевы
Встречаемся и едем к острову Ольхон с остановкой на обед в кафе бурятской кухни. К 14:00 прибудем в посёлок Сахюрта, откуда начнём экскурсию по южной части Малого Моря. Вас ждёт путешествие вдоль побережья с посещением самых красивых мест, включая пролив Ольхонские ворота и легендарный остров Огой с буддийской ступой Просветления.
Пешая прогулка по льду (около 2 км) станет возможностью совершить ритуальное Гороо — путь очищения и умиротворения. К вечеру прибудем в гостиницу, ужин в 19:00.
На УАЗах на край земли
После завтрака отправимся в путешествие на УАЗах! Первой посетим легендарную скалу Шаманку (мыс Бурхан) и поговорим о традициях и верованиях местного населения.
Вас также ждут невероятные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, возвышающиеся над зеркальной гладью.
Побываем на мысе Хобой, увидим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун) и вспомним связанную с ним легенду. Вы узнаете много нового о Байкале!
Во время экскурсии запланирован горячий обед (уха). К 18:00 вернёмся в гостиницу и поужинаем.
Путешествие на хивусах и два варианта продолжения
Позавтракав, в 9:00 разместимся на хивусе — судне на воздушной подушке — и отправимся вдоль западного берега в живописную бухту Песчаная.
Программа первой половины дня будет зависеть от ледовой обстановки:
Вариант 1: В посёлке Бугульдейка пересядем на внедорожники и отправимся в мистические Тажеранские степи! Это маленький кусочек монгольской степи на берегах Байкала. Увидим реликтовый комплекс, возраст которого 350-400 миллионов лет, и посетим Мраморный карьер.
Вариант 2: Продолжим путь на хивусе. Пройдём по льду вдоль скального массива Тажеранских степей, полюбуемся скальными выходами с воды, при возможности осмотрим наскальные рисунки утёса Саган-Заба.
По пути полюбуемся впечатляющими панорамами открытого Байкала — целых 120 километров потрясающе красивого льда с паутиной трещин и пузырьками. Будет возможность покататься на коньках (за доплату) на самом большом в мире катке. Также доступна услуга фотосопровождения. Обед — в пути. Мы посетим красивые ледяные участки, пролив Ольхонские ворота преодолеем по льду.
Прибудем в туристический комплекс уже вечером. Размещение, ужин.
Листвянка - сердце Байкала
В этот день вы познакомитесь с местной визитной карточкой — посёлком Листвянка. Мы заглянем в Байкальский музей, где увидим экспозиции, посвящённые флоре, фауне и глубинам озера. Затем поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского», откуда нам откроется головокружительный вид на исток Ангары.
После обеда в кафе — свободное время: можно пройтись по рыбному и сувенирному рынкам, погреться в бане, прокатиться в собачьей упряжке или на коньках.
«Тальцы» и Иркутск - в сердце Сибири
После завтрака отправимся в музей под открытым небом «Тальцы» — уникальный комплекс архитектуры 18-19 веков, спасённый от затопления при строительстве ГЭС на Ангаре. Здесь вы узнаете, кто такие сибиряки, познакомитесь с бытом старожилов и попробуете зимние забавы: катание с ледяных горок, хождение на ходулях и езду в тройке лошадей с бубенцами.
После обеда в трактире, во время которого вы сможете отведать сибирских блинов и сбитня, — переезд в Иркутск, заселение в гостиницу и обзорная экскурсия по городу.
Завершение тура, отъезд
Завтрак и свободное время до выселения. Затем — самостоятельный отъезд в аэропорт Иркутска. По предварительной заявке можно продлить отдых в Листвянке — отправиться на Кругобайкальскую железную дорогу на поезде или снегоходах.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|115 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Экскурсии по программе
- Все трансферы по маршруту
- Услуги гида-проводника
- Разрешения на посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные напитки и еда вне программы
- Аренда ледоходов и коньков
- Баня
- Проживание в Иркутске до начала маршрута
- 1-местное проживание - доплата 20 000 ₽