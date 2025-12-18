Приготовьтесь к настоящему волшебству! Отправляемся в путешествие по хрустальному царству, где прозрачный лёд сияет, словно драгоценность.Вас ждут мистические гроты и причудливые торосы, катание на хивусах по зеркальной глади застывшего озера

и самые живописные локации для фото, где природа создала произведения искусства. На острове Ольхон, в священном сердце Байкала, вы прикоснётесь к легендам Шаманки и Огоя, а у ступы Просветления сможете ощутить энергию древних духов. Мы покажем вам Иркутск, угостим блюдами бурятской кухни, а в музее «Тальцы» вы познакомитесь с бытом старожилов и попробуете зимние забавы.

Описание тура

Организационные детали

Тур сочетает исследование ледяных форм Байкала, поездки на хивусах, фотосафари, посещение острова Ольхон и знакомство с бурятской культурой. В маршруте — Иркутск и Листвянка как отправные точки путешествия.

Памятка «Что взять с собой в путешествие?»

1. Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.

2. Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем….

3. Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.

4. Фонарик (с запасным набором батареек).

5. Фотоаппарат.

6. Туалетные принадлежности (зубная щетка, …)

7. Обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА

8. Обувь сменная: любимые тапочки)

9. Носки – 2 п., носки тёплые шерстяные – 2 п.

10. Сменное белье.

11. Купальник (для посещения термальных источников или бани, если они есть в программе)

12. Термобелье тёплое.

13. Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ!

14. Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка).

15. Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение

16. Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).

17. Шапка + шарф, можно балаклаву

18. Варежки/перчатки

19. Очки солнцезащитные

20. Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!)

21. Термос/бутылка для воды.