Иркутск и Ольхон, Листвянка и Тажераны: морозная сказка Байкала

Покататься по льду на УАЗе и хивусе, увидеть главные достопримечательности и заглянуть в музеи
Приготовьтесь к настоящему волшебству! Отправляемся в путешествие по хрустальному царству, где прозрачный лёд сияет, словно драгоценность.

Вас ждут мистические гроты и причудливые торосы, катание на хивусах по зеркальной глади застывшего озера
и самые живописные локации для фото, где природа создала произведения искусства.

На острове Ольхон, в священном сердце Байкала, вы прикоснётесь к легендам Шаманки и Огоя, а у ступы Просветления сможете ощутить энергию древних духов.

Мы покажем вам Иркутск, угостим блюдами бурятской кухни, а в музее «Тальцы» вы познакомитесь с бытом старожилов и попробуете зимние забавы.

Описание тура

Организационные детали

Тур сочетает исследование ледяных форм Байкала, поездки на хивусах, фотосафари, посещение острова Ольхон и знакомство с бурятской культурой. В маршруте — Иркутск и Листвянка как отправные точки путешествия.
Памятка «Что взять с собой в путешествие?»

1. Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
2. Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем….
3. Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
4. Фонарик (с запасным набором батареек).
5. Фотоаппарат.
6. Туалетные принадлежности (зубная щетка, …)
7. Обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА
8. Обувь сменная: любимые тапочки)
9. Носки – 2 п., носки тёплые шерстяные – 2 п.
10. Сменное белье.
11. Купальник (для посещения термальных источников или бани, если они есть в программе)
12. Термобелье тёплое.
13. Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ!
14. Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка).
15. Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение
16. Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
17. Шапка + шарф, можно балаклаву
18. Варежки/перчатки
19. Очки солнцезащитные
20. Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!)
21. Термос/бутылка для воды.

Программа тура по дням

1 день

Во владениях Снежной королевы

Встречаемся и едем к острову Ольхон с остановкой на обед в кафе бурятской кухни. К 14:00 прибудем в посёлок Сахюрта, откуда начнём экскурсию по южной части Малого Моря. Вас ждёт путешествие вдоль побережья с посещением самых красивых мест, включая пролив Ольхонские ворота и легендарный остров Огой с буддийской ступой Просветления.

Пешая прогулка по льду (около 2 км) станет возможностью совершить ритуальное Гороо — путь очищения и умиротворения. К вечеру прибудем в гостиницу, ужин в 19:00.

2 день

На УАЗах на край земли

После завтрака отправимся в путешествие на УАЗах! Первой посетим легендарную скалу Шаманку (мыс Бурхан) и поговорим о традициях и верованиях местного населения.

Вас также ждут невероятные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, возвышающиеся над зеркальной гладью.
Побываем на мысе Хобой, увидим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун) и вспомним связанную с ним легенду. Вы узнаете много нового о Байкале!

Во время экскурсии запланирован горячий обед (уха). К 18:00 вернёмся в гостиницу и поужинаем.

3 день

Путешествие на хивусах и два варианта продолжения

Позавтракав, в 9:00 разместимся на хивусе — судне на воздушной подушке — и отправимся вдоль западного берега в живописную бухту Песчаная.

Программа первой половины дня будет зависеть от ледовой обстановки:

Вариант 1: В посёлке Бугульдейка пересядем на внедорожники и отправимся в мистические Тажеранские степи! Это маленький кусочек монгольской степи на берегах Байкала. Увидим реликтовый комплекс, возраст которого 350-400 миллионов лет, и посетим Мраморный карьер.

Вариант 2: Продолжим путь на хивусе. Пройдём по льду вдоль скального массива Тажеранских степей, полюбуемся скальными выходами с воды, при возможности осмотрим наскальные рисунки утёса Саган-Заба.

По пути полюбуемся впечатляющими панорамами открытого Байкала — целых 120 километров потрясающе красивого льда с паутиной трещин и пузырьками. Будет возможность покататься на коньках (за доплату) на самом большом в мире катке. Также доступна услуга фотосопровождения. Обед — в пути. Мы посетим красивые ледяные участки, пролив Ольхонские ворота преодолеем по льду.

Прибудем в туристический комплекс уже вечером. Размещение, ужин.

4 день

Листвянка - сердце Байкала

В этот день вы познакомитесь с местной визитной карточкой — посёлком Листвянка. Мы заглянем в Байкальский музей, где увидим экспозиции, посвящённые флоре, фауне и глубинам озера. Затем поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского», откуда нам откроется головокружительный вид на исток Ангары.

После обеда в кафе — свободное время: можно пройтись по рыбному и сувенирному рынкам, погреться в бане, прокатиться в собачьей упряжке или на коньках.

5 день

«Тальцы» и Иркутск - в сердце Сибири

После завтрака отправимся в музей под открытым небом «Тальцы» — уникальный комплекс архитектуры 18-19 веков, спасённый от затопления при строительстве ГЭС на Ангаре. Здесь вы узнаете, кто такие сибиряки, познакомитесь с бытом старожилов и попробуете зимние забавы: катание с ледяных горок, хождение на ходулях и езду в тройке лошадей с бубенцами.

После обеда в трактире, во время которого вы сможете отведать сибирских блинов и сбитня, — переезд в Иркутск, заселение в гостиницу и обзорная экскурсия по городу.

6 день

Завершение тура, отъезд

Завтрак и свободное время до выселения. Затем — самостоятельный отъезд в аэропорт Иркутска. По предварительной заявке можно продлить отдых в Листвянке — отправиться на Кругобайкальскую железную дорогу на поезде или снегоходах.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Экскурсии по программе
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги гида-проводника
  • Разрешения на посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные напитки и еда вне программы
  • Аренда ледоходов и коньков
  • Баня
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • 1-местное проживание - доплата 20 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 10:00
Завершение: Иркутск, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — Организатор в Иркутске
Мы живём на Байкале с рождения. Принимаем гостей и знакомим с Байкалом с 2013 года. Вкладываем душу в каждую экскурсию. Всегда рады делиться с вами любовью к нашему региону. Особое внимание уделяем деталям, продумываем путешествие до мелочей, чтобы вам был интересен каждый метр пути. У нас работают профессионалы.

