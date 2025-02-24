Новогодние праздники на Ольхоне: тур-перезагрузка

Доехать на хивусе до острова с буддийской ступой, посетить фотолокации и отведать ухи из омуля
Зимний Байкал идеально подходит для поездки на новогодние праздники — вы окажетесь в снежной сказке с ледовыми гротами и огромными сосульками. Каждый день будете любоваться бескрайним льдом, ходить по нему
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и ездить на специальном транспорте.

Посетите одни из лучших фотолокаций: остров Огой с похожей на дракона скалой и буддийской ступой, мыс с видом на Шаманку и священными столбами, северный Хобой с «Хранителем Байкала», южную часть острова с метановыми пузырями в толще льда.

А ещё отведаете местной ухи из омуля и согреетесь травяным чаем! Поехали с нами за яркими кадрами, впечатлениями, ощущением волшебства и перезагрузкой!

Новогодние праздники на Ольхоне: тур-перезагрузка
Новогодние праздники на Ольхоне: тур-перезагрузка
Новогодние праздники на Ольхоне: тур-перезагрузка
Ближайшие даты:
5
янв
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Важно взять с собой: тёплую верхнюю одежду (непродуваемую и с капюшоном), треккинговые нескользящие ботинки, шапку или балаклаву, перчатки, несколько пар тёплых носков, утеплённые штаны, термобельё, солнцезащитные очки, гигиеническую губную помаду и средства личной гигиены. Рекомендуем взять химические грелки для рук и ног. Обратите внимание, что на Байкале может быть очень сильный ветер и резкое похолодание.

Проживание. Комфортабельный гостевой дом в посёлке Хужир на острове Ольхон. 2-местное размещение. Удобства в номерах. Это отдельный дом с огороженной территорией в 7 минутах пешком от Шаманки. 1-местное размещение — за доплату.

Питание. Включены 2 завтрака и 3 обеда. Ужины оплачиваются отдельно. Вы попробуете блюда бурятской кухни.

Транспорт. Трансфер на остров и обратно — на Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit. По Ольхону все перемещения на транспорте повышенной проходимости — УАЗе. Также будет поездка на хивусе (судно на воздушной подушке).

Дети. От 12 лет.

Уровень сложности. Это активный тур с пешими прогулками до 2-3 часов. Просим внимательно отнестись к выбору обуви и одежды.

Программа тура по дням

1 день

Дорога до Ольхона: Тажеранские степи, бурятская кухня, ледовая переправа, остров Огой

Встречаемся в аэропорту и отправляемся на остров Ольхон. Путь не близкий, но очень живописный. Часть пройдёт через Тажеранские степи. По дороге остановимся на обед в кафе, где вы попробуете блюда бурятской кухни.

На ледовой переправе пересядем на судно на воздушной подушке и помчим к острову Огой. Увидим ту самую эффектную скалу, напоминающую дракона, и буддийскую ступу. Обойдём вокруг святилища и загадаем желание.

В посёлок Хужир приедем примерно к 17:00. Здесь, недалеко от знаменитой Шаманки и озера, расположился наш уютный гостевой дом, в котором будем жить всё путешествие.

Дорога до Ольхона: Тажеранские степи, бурятская кухня, ледовая переправа, остров ОгойДорога до Ольхона: Тажеранские степи, бурятская кухня, ледовая переправа, остров ОгойДорога до Ольхона: Тажеранские степи, бурятская кухня, ледовая переправа, остров ОгойДорога до Ольхона: Тажеранские степи, бурятская кухня, ледовая переправа, остров ОгойДорога до Ольхона: Тажеранские степи, бурятская кухня, ледовая переправа, остров ОгойДорога до Ольхона: Тажеранские степи, бурятская кухня, ледовая переправа, остров ОгойДорога до Ольхона: Тажеранские степи, бурятская кухня, ледовая переправа, остров ОгойДорога до Ольхона: Тажеранские степи, бурятская кухня, ледовая переправа, остров ОгойДорога до Ольхона: Тажеранские степи, бурятская кухня, ледовая переправа, остров Огой
2 день

Скала Шаманка и север острова Ольхон

После завтрака запрыгнем в транспорт повышенной проходимости и поедем знакомиться с Ольхоном. Для начала остановимся у скалы Шаманка. Далее будем держать курс на север острова. По дороге есть вероятность увидеть яков. Рассмотрим современную скульптуру «Хранитель Байкала», а после обеда на природе посетим мыс Хобой. С высоты полюбуемся бескрайними просторами Байкала, видами на Большое и Малое моря.

В гостевой дом вернёмся в 17:00.

Скала Шаманка и север острова ОльхонСкала Шаманка и север острова ОльхонСкала Шаманка и север острова ОльхонСкала Шаманка и север острова ОльхонСкала Шаманка и север острова ОльхонСкала Шаманка и север острова ОльхонСкала Шаманка и север острова Ольхон
3 день

Южная часть Ольхона и возвращение в Иркутск

В первую половину дня успеем изучить южную часть острова, где в толще льда сконцентрировано большое количество метановых пузырей. Увидим скальный массив Трезубец, полюбуемся Большим морем Байкала и вновь пообедаем на природе. Отведаем ухи из омуля и травяного чая.

На хивусе вернёмся на материк, где нас будет ждать микроавтобус, на котором мы вернёмся в Иркутск. Завершение программы зависит от погодных условий. В город приедем ориентировочно к 19:00. Обратные билеты лучше взять на ночные рейсы или завтрашний день.

Южная часть Ольхона и возвращение в ИркутскЮжная часть Ольхона и возвращение в ИркутскЮжная часть Ольхона и возвращение в ИркутскЮжная часть Ольхона и возвращение в ИркутскЮжная часть Ольхона и возвращение в ИркутскЮжная часть Ольхона и возвращение в ИркутскЮжная часть Ольхона и возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер48 500 ₽
1-местный номер55 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 3 обеда
  • Все переезды по программе на минивэне, транспорте повышенной проходимости и хивусе
  • Экскурсии по программе
  • Работа гида
  • Работа профессионального местного водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Ужины
  • 1-местное размещение - стоимость тура составит 45 500 ₽
  • Аренда коньков (по желанию) - от 500 ₽ за день
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Иркутск, аэропорт, 9:30
Завершение: Г. Иркутск, площадь у отеля «Ангара», 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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