янв
Описание тура
Организационные детали
Важно взять с собой: тёплую верхнюю одежду (непродуваемую и с капюшоном), треккинговые нескользящие ботинки, шапку или балаклаву, перчатки, несколько пар тёплых носков, утеплённые штаны, термобельё, солнцезащитные очки, гигиеническую губную помаду и средства личной гигиены. Рекомендуем взять химические грелки для рук и ног. Обратите внимание, что на Байкале может быть очень сильный ветер и резкое похолодание.
Проживание. Комфортабельный гостевой дом в посёлке Хужир на острове Ольхон. 2-местное размещение. Удобства в номерах. Это отдельный дом с огороженной территорией в 7 минутах пешком от Шаманки. 1-местное размещение — за доплату.
Питание. Включены 2 завтрака и 3 обеда. Ужины оплачиваются отдельно. Вы попробуете блюда бурятской кухни.
Транспорт. Трансфер на остров и обратно — на Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit. По Ольхону все перемещения на транспорте повышенной проходимости — УАЗе. Также будет поездка на хивусе (судно на воздушной подушке).
Дети. От 12 лет.
Уровень сложности. Это активный тур с пешими прогулками до 2-3 часов. Просим внимательно отнестись к выбору обуви и одежды.
Программа тура по дням
Дорога до Ольхона: Тажеранские степи, бурятская кухня, ледовая переправа, остров Огой
Встречаемся в аэропорту и отправляемся на остров Ольхон. Путь не близкий, но очень живописный. Часть пройдёт через Тажеранские степи. По дороге остановимся на обед в кафе, где вы попробуете блюда бурятской кухни.
На ледовой переправе пересядем на судно на воздушной подушке и помчим к острову Огой. Увидим ту самую эффектную скалу, напоминающую дракона, и буддийскую ступу. Обойдём вокруг святилища и загадаем желание.
В посёлок Хужир приедем примерно к 17:00. Здесь, недалеко от знаменитой Шаманки и озера, расположился наш уютный гостевой дом, в котором будем жить всё путешествие.
Скала Шаманка и север острова Ольхон
После завтрака запрыгнем в транспорт повышенной проходимости и поедем знакомиться с Ольхоном. Для начала остановимся у скалы Шаманка. Далее будем держать курс на север острова. По дороге есть вероятность увидеть яков. Рассмотрим современную скульптуру «Хранитель Байкала», а после обеда на природе посетим мыс Хобой. С высоты полюбуемся бескрайними просторами Байкала, видами на Большое и Малое моря.
В гостевой дом вернёмся в 17:00.
Южная часть Ольхона и возвращение в Иркутск
В первую половину дня успеем изучить южную часть острова, где в толще льда сконцентрировано большое количество метановых пузырей. Увидим скальный массив Трезубец, полюбуемся Большим морем Байкала и вновь пообедаем на природе. Отведаем ухи из омуля и травяного чая.
На хивусе вернёмся на материк, где нас будет ждать микроавтобус, на котором мы вернёмся в Иркутск. Завершение программы зависит от погодных условий. В город приедем ориентировочно к 19:00. Обратные билеты лучше взять на ночные рейсы или завтрашний день.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер
|48 500 ₽
|1-местный номер
|55 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 3 обеда
- Все переезды по программе на минивэне, транспорте повышенной проходимости и хивусе
- Экскурсии по программе
- Работа гида
- Работа профессионального местного водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
- Ужины
- 1-местное размещение - стоимость тура составит 45 500 ₽
- Аренда коньков (по желанию) - от 500 ₽ за день
- Страховка