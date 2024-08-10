Новогодний Ольхон

Встретить Новый год на берегу Байкала, загадать местным духам заветное новогоднее желание, вдохнуть свежий зимний воздух и увидеть самый первый и чистый байкальский лёд – отличный план на праздники!
5
1 отзыв
Новогодний Ольхон
Новогодний Ольхон
Новогодний Ольхон
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Дорога на Ольхон

Сбор в группы в аэропорту г. Иркутска до 09:00.

Нас ждёт долгое путешествие по живописной дороге, ведущей к Байкалу.

На обед мы остановимся в кафе, где вы попробуете блюда бурятской кухни (за доп. плату).

Вкуснейшие буузы, наваристый бухлёр, сагудай из байкальской рыбы – сегодня ваш кулинарный словарь пополнится целой коллекцией новых слов.

По прибытии на остров мы заселимся уютную гостиницу, и оставшееся время посвятим подготовке к празднику.

В эту новогоднюю ночь вас ждёт масса сюрпризов и конкурсов, зажигательная программа в ресторане и, конечно же, волшебная атмосфера Байкала и бесконечное звёздное небо над головой.

Не забудьте загадать своё самое заветное желание, и оно непременно сбудется.

Дорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на Ольхон
2 день

Свободный день

Первый день наступившего года предлагаем потратить на приятный и ленивый отдых.

Пройтись по заснеженному пляжу, надышаться свежим байкальским воздухом, посетить банный комплекс и ощутить на себе волшебство байкальского SPA (за доп. плату).

А вечером приглашаем вас прогуляться к сакральной скале Шаманке и выпить бокал шампанского с видом на самый живописный байкальский закат.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Остров Ольхон

Сегодняшний день посвящен исследованию острова.

Мы отправимся на прогулку по близлежащим бухтам, полюбуемся на прозрачные льдинки и стоянку старых кораблей, при наличии льда – можно будет покататься на коньках.

Если ледовая обстановка будет благоприятной, предлагаем вам отправиться в мини-путешествие на хивусе, посмотреть на ледяные гроты и наплески.

А вечером вас ждёт ужин в уютной атмосфере гостиницы.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день

Юг острова Ольхон

После завтрака в гостинице вас ждёт поездка по южной части Ольхона.

В это время Байкал ещё не нарастил мощный ледовый панцирь, но некоторые заливы уже покрыты тонкой и прозрачной ледяной корочкой. И сегодня мы отправляемся на поиски новорождённого байкальского льда!

По пути вы остановитесь в самых красивых местах южного Ольхона, сделаете много новогодних фотографий на фоне древних скал, покрытых зелёным лишайником, и полюбуетесь панорамами Байкала с обзорных точек.

Во второй половине дня вы вернётесь в гостиницу в Хужире.

Юг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова Ольхон
5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Трансфер в г. Иркутск.

Прибытие ориентировочно в 19-20 часов.

При необходимости мы забронируем для вас гостиницу в городе.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
82 00095 000

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Звезда Кочевника»

4 ночи

Отель «Звезда Кочевника» расположен в Иркутской области в поселке Хужир. Комфортные дома из рубленного дерева представляют уютные номера со всеми удобствами для незабываемого отдыха, включая собственную ванную комнату и средства личной гигиены. Ресторан порадует гостей вкусной изысканной пищей, а также возможна доставка продуктов. Подготовлена зона барбекю для отдыхающих.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы на маршруте (трансфер Иркутск - Ольхон - Иркутск - рейсовый микроавтобус)
  • Услуги гида на экскурсиях
  • Питание по программе (завтраки 2-5 день, ужины 1-4 день)
  • Размещение в гостинице (Звезда Кочевника)
  • Праздничный ужин
  • Экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы нац. парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Дополнительные экскурсии и развлечения (баня, конная прогулка, экскурсия на хивусе)
  • Аренда коньков
  • Улучшенное размещение
  • Переправа на хивусе на Ольхон (600 руб. /чел. в одну сторону)
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
  • треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • зимние перчатки (желательно с запасной парой);
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
  • наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
  • Трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – рейсовый микроавтобус Toyota Hiace/Mercedes Sprinter.
  • Передвижение по Ольхону – а/м УАЗ СГР.
Есть ли скидки в туре?
  • 10% дети до 12 включительно;
  • Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?

В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.

В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 21:30 часов либо на следующий день. Можем помочь забронировать проживание в городе.

Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Н
10 авг 2024
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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