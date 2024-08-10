1 день

Дорога на Ольхон

Сбор в группы в аэропорту г. Иркутска до 10:00.

После знакомства с гидом наша дружная праздничная компания выдвигается в сторону Малого Моря.

Нас ждёт долгое путешествие по живописной дороге, ведущей к Байкалу.

По пути вы услышите рассказ об истории освоения Сибири, культуре коренных народов и местных обычаях.

С одним из них вы познакомитесь уже сегодня.

Мы отдадим дань уважения байкальским духам и попросим у них удачи в грядущем путешествии.

На обед мы остановимся в кафе, где вы попробуете блюда бурятской кухни (за доп. плату).

Вкуснейшие буузы, наваристый бухлёр, сагудай из байкальской рыбы – сегодня ваш кулинарный словарь пополнится целой коллекцией новых слов.

По прибытии на остров мы заселимся уютную гостиницу, и оставшееся время посвятим подготовке к празднику.

В эту новогоднюю ночь вас ждёт масса сюрпризов и конкурсов, зажигательная программа в ресторане и, конечно же, волшебная атмосфера Байкала и бесконечное звёздное небо над головой.

Не забудьте загадать своё самое заветное желание, и оно непременно сбудется.