Новогодний Ольхон. Комфорт-тур

Вы знаете самое главное условие исполнения новогодних желаний? Правильно! Место, в котором эти желания загадываются. Озеро Байкал для этого подходит идеально. В туре на Новый Год мы отправимся на легендарный,
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мистический, полный тайн остров Ольхон.

Вас ждёт погружение в мир местных легенд и обычаев, новогодняя ночь на берегу самого чистого озера планеты и знакомство с первым, совсем хрупким и прозрачным, байкальским льдом.

5
1 отзыв
Новогодний Ольхон. Комфорт-тур
Новогодний Ольхон. Комфорт-тур
Новогодний Ольхон. Комфорт-тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Дорога на Ольхон

Сбор в группы в аэропорту г. Иркутска до 10:00.

После знакомства с гидом наша дружная праздничная компания выдвигается в сторону Малого Моря.

Нас ждёт долгое путешествие по живописной дороге, ведущей к Байкалу.

По пути вы услышите рассказ об истории освоения Сибири, культуре коренных народов и местных обычаях.

С одним из них вы познакомитесь уже сегодня.

Мы отдадим дань уважения байкальским духам и попросим у них удачи в грядущем путешествии.

На обед мы остановимся в кафе, где вы попробуете блюда бурятской кухни (за доп. плату).

Вкуснейшие буузы, наваристый бухлёр, сагудай из байкальской рыбы – сегодня ваш кулинарный словарь пополнится целой коллекцией новых слов.

По прибытии на остров мы заселимся уютную гостиницу, и оставшееся время посвятим подготовке к празднику.

В эту новогоднюю ночь вас ждёт масса сюрпризов и конкурсов, зажигательная программа в ресторане и, конечно же, волшебная атмосфера Байкала и бесконечное звёздное небо над головой.

Не забудьте загадать своё самое заветное желание, и оно непременно сбудется.

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2 день

Свободный день

Первый день наступившего года предлагаем потратить на приятный и ленивый отдых.

Пройтись по заснеженному пляжу, надышаться свежим байкальским воздухом, посетить банный комплекс и ощутить на себе волшебство байкальского SPA.

А вечером приглашаем вас прогуляться к сакральной скале Шаманке и выпить бокал шампанского с видом на самый живописный байкальский закат.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Остров Ольхон

Сегодняшний день посвящен исследованию острова.

Мы отправимся на прогулку по близлежащим бухтам, полюбуемся на прозрачные льдинки и стоянку старых кораблей, при наличии льда – можно будет покататься на коньках.

Если ледовая обстановка будет благоприятной, предлагаем вам отправиться в мини-путешествие на хивусе, посмотреть на ледяные гроты и наплески.

А вечером вас ждёт ужин в уютной атмосфере гостиницы.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день

Остров Ольхон

После завтрака в гостинице вас ждёт поездка по южной части Ольхона.

В это время Байкал ещё не нарастил мощный ледовый панцирь, но некоторые заливы уже покрыты тонкой и прозрачной ледяной корочкой. И сегодня мы отправляемся на поиски новорождённого байкальского льда!

По пути вы остановитесь в самых красивых местах южного Ольхона, сделаете много новогодних фотографий на фоне древних скал, покрытых зелёным лишайником, и полюбуетесь панорамами Байкала с обзорных точек.

А после – переправимся на материк и заедем на обед в уютное бурятское кафе (за доп. плату).

Перед возвращением в город вас ждёт ещё один новогодний сюрприз.

Мы посетим бурятский храм под открытым небом, где вы примете участие в интерактивном обряде с настоящей шаманкой.

Этническое погружение в мир легенд и преданий зарядит вас положительной энергией на целый год вперёд!

И не забудьте сфотографироваться на память в национальном бурятском костюме.

Ближе к вечеру мы прибудем в Иркутск.

Вы разместитесь в гостинице в историческом центре города, где сможете хорошо отдохнуть перед перелётом.

А если у вас ещё останутся силы, предлагаем вам прогуляться по городу и проникнуться всеобщей атмосферой праздника.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
5 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Окончание экскурсионной программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
99 000121 000

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «BaikalWood»

3 ночи

«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.

Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.

Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.

Удобное расположение «BaikalWood Eco Lodge & Spa» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей острова: гости могут посетить с экскурсией скалу Шаманку, краеведческий музей имени Ревякина, церковь Державной иконы Божией Матери и многое другое.

Гостиница «BaikalWood»Гостиница «BaikalWood»Гостиница «BaikalWood»Гостиница «BaikalWood»Гостиница «BaikalWood»Гостиница «BaikalWood»Гостиница «BaikalWood»Гостиница «BaikalWood»

Гостиница «Байкал Форест»

1 ночь

Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.

Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.

Питание организовано на высшем уровне.

На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.

Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»

Гостиница «Иркутск Сити Центр»

1 ночь

Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска.

Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.

Для гостей работает ресторан «Место Встречи», где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.

Гостиница «Иркутск Сити Центр»Гостиница «Иркутск Сити Центр»Гостиница «Иркутск Сити Центр»Гостиница «Иркутск Сити Центр»Гостиница «Иркутск Сити Центр»Гостиница «Иркутск Сити Центр»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы на маршруте
  • Экскурсии по программе
  • Питание по программе (завтраки 2-5 день, ужины 1-3 день)
  • Размещение в гостинице (Villa Malina)
  • Праздничный ужин и новогодняя программа
  • Сопровождение гидом
  • Рекреационные сборы нац. парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Дополнительные экскурсии и развлечения (конная прогулка, экскурсия на хивусе, баня)
  • Аренда коньков
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
  • треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • зимние перчатки (желательно с запасной парой);
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
  • наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

В зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).

Передвижение по Ольхону - а/м УАЗ СГР.

Есть ли скидки в туре?
  • 10% дети до 12 включительно;
  • Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?

В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.

В последний день тура можно брать билеты на любое время. Можем помочь забронировать проживание в городе.

Мы встречаем гостей в аэропорту, на ж/д вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
10 авг 2024
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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