Программа тура по дням
Дорога на Ольхон
Сбор в группы в аэропорту г. Иркутска до 10:00.
После знакомства с гидом наша дружная праздничная компания выдвигается в сторону Малого Моря.
Нас ждёт долгое путешествие по живописной дороге, ведущей к Байкалу.
По пути вы услышите рассказ об истории освоения Сибири, культуре коренных народов и местных обычаях.
С одним из них вы познакомитесь уже сегодня.
Мы отдадим дань уважения байкальским духам и попросим у них удачи в грядущем путешествии.
На обед мы остановимся в кафе, где вы попробуете блюда бурятской кухни (за доп. плату).
Вкуснейшие буузы, наваристый бухлёр, сагудай из байкальской рыбы – сегодня ваш кулинарный словарь пополнится целой коллекцией новых слов.
По прибытии на остров мы заселимся уютную гостиницу, и оставшееся время посвятим подготовке к празднику.
В эту новогоднюю ночь вас ждёт масса сюрпризов и конкурсов, зажигательная программа в ресторане и, конечно же, волшебная атмосфера Байкала и бесконечное звёздное небо над головой.
Не забудьте загадать своё самое заветное желание, и оно непременно сбудется.
Свободный день
Первый день наступившего года предлагаем потратить на приятный и ленивый отдых.
Пройтись по заснеженному пляжу, надышаться свежим байкальским воздухом, посетить банный комплекс и ощутить на себе волшебство байкальского SPA.
А вечером приглашаем вас прогуляться к сакральной скале Шаманке и выпить бокал шампанского с видом на самый живописный байкальский закат.
Остров Ольхон
Сегодняшний день посвящен исследованию острова.
Мы отправимся на прогулку по близлежащим бухтам, полюбуемся на прозрачные льдинки и стоянку старых кораблей, при наличии льда – можно будет покататься на коньках.
Если ледовая обстановка будет благоприятной, предлагаем вам отправиться в мини-путешествие на хивусе, посмотреть на ледяные гроты и наплески.
А вечером вас ждёт ужин в уютной атмосфере гостиницы.
Остров Ольхон
После завтрака в гостинице вас ждёт поездка по южной части Ольхона.
В это время Байкал ещё не нарастил мощный ледовый панцирь, но некоторые заливы уже покрыты тонкой и прозрачной ледяной корочкой. И сегодня мы отправляемся на поиски новорождённого байкальского льда!
По пути вы остановитесь в самых красивых местах южного Ольхона, сделаете много новогодних фотографий на фоне древних скал, покрытых зелёным лишайником, и полюбуетесь панорамами Байкала с обзорных точек.
А после – переправимся на материк и заедем на обед в уютное бурятское кафе (за доп. плату).
Перед возвращением в город вас ждёт ещё один новогодний сюрприз.
Мы посетим бурятский храм под открытым небом, где вы примете участие в интерактивном обряде с настоящей шаманкой.
Этническое погружение в мир легенд и преданий зарядит вас положительной энергией на целый год вперёд!
И не забудьте сфотографироваться на память в национальном бурятском костюме.
Ближе к вечеру мы прибудем в Иркутск.
Вы разместитесь в гостинице в историческом центре города, где сможете хорошо отдохнуть перед перелётом.
А если у вас ещё останутся силы, предлагаем вам прогуляться по городу и проникнуться всеобщей атмосферой праздника.
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Окончание экскурсионной программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|99 000
|121 000
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «BaikalWood»
«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.
Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.
Удобное расположение «BaikalWood Eco Lodge & Spa» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей острова: гости могут посетить с экскурсией скалу Шаманку, краеведческий музей имени Ревякина, церковь Державной иконы Божией Матери и многое другое.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне.
На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Гостиница «Иркутск Сити Центр»
Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска.
Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.
Для гостей работает ресторан «Место Встречи», где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на маршруте
- Экскурсии по программе
- Питание по программе (завтраки 2-5 день, ужины 1-3 день)
- Размещение в гостинице (Villa Malina)
- Праздничный ужин и новогодняя программа
- Сопровождение гидом
- Рекреационные сборы нац. парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Дополнительные экскурсии и развлечения (конная прогулка, экскурсия на хивусе, баня)
- Аренда коньков
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
В зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).
Передвижение по Ольхону - а/м УАЗ СГР.
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
В последний день тура можно брать билеты на любое время. Можем помочь забронировать проживание в городе.
Мы встречаем гостей в аэропорту, на ж/д вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.