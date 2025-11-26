Путешествие начнётся со встречи в Иркутске: в аэропорту (с 8:00 до 8:30) или на железнодорожном вокзале (с 9:00 до 9:30). После завтрака в уютном кафе вы отправитесь на обзорную экскурсию по столице Восточной Сибири, известной как Сибирский Париж. Увидите Спасскую церковь — старейший каменный храм региона, Богоявленский собор с пёстрыми куполами, Польский костёл, Московские ворота, набережную Ангары и Знаменский монастырь, где покоятся декабристы и купец Григорий Шелихов. У памятника Александру Колчаку вспомните о драматических страницах истории.

Далее дорога поведёт нас к Байкалу сквозь заснеженные отроги Прибайкальского хребта и просторы Тажеранской степи. В Еланцах вы увидите бронзового орла — хранителя этих мест, а у Куркутского залива — скульптуру Бродяги, героя песни «По диким степям Забайкалья». После обеда в кафе с блюдами бурятской кухни (за доплату) — переправа на Ольхон: в зависимости от ледовой обстановки — на корабле или судне на воздушной подушке.

На острове вас доставят в Хужир, откуда вы отправитесь на прогулку к мысу Бурхан, одной из главных святынь Байкала. Здесь прозрачный зимний лёд бухт обрамляют снежные берега, а неподалёку лежит Сарайский залив с белыми дюнами и сосновыми рощами. Вечером — ужин и отдых в отеле.