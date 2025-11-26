Вы начнёте со знакомства с Иркутском, прогуляетесь по его историческим
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой (зимой):
Тёплую и непродуваемую куртку с капюшоном, зимние брюки, устойчивую обувь, шапку с мембраной, двухслойный шарф, перчатки и варежки (лучше оба варианта), термобельё, флиску, свитер, футболку, тёплые треккинговые носки, солнцезащитные очки или горнолыжную маску, солнцезащитный крем, термос, личную аптечку, рюкзак до 40 л.
Питание. Завтраки включены во все дни тура, ужины — с 1-го по 3-й дни, обед — во 2-й день.
Транспорт. Минивэн или туристический автобус.
Возраст участников. 7–80.
Уровень сложности. Путешествие не требует специальной физической подготовки и подходит для участников без серьёзных проблем со здоровьем. Все переезды выполняются на туристическом транспорте, предусмотрены пешие прогулки от места остановки до локаций экскурсионной программы.
Программа тура по дням
Иркутск и путь на Ольхон
Путешествие начнётся со встречи в Иркутске: в аэропорту (с 8:00 до 8:30) или на железнодорожном вокзале (с 9:00 до 9:30). После завтрака в уютном кафе вы отправитесь на обзорную экскурсию по столице Восточной Сибири, известной как Сибирский Париж. Увидите Спасскую церковь — старейший каменный храм региона, Богоявленский собор с пёстрыми куполами, Польский костёл, Московские ворота, набережную Ангары и Знаменский монастырь, где покоятся декабристы и купец Григорий Шелихов. У памятника Александру Колчаку вспомните о драматических страницах истории.
Далее дорога поведёт нас к Байкалу сквозь заснеженные отроги Прибайкальского хребта и просторы Тажеранской степи. В Еланцах вы увидите бронзового орла — хранителя этих мест, а у Куркутского залива — скульптуру Бродяги, героя песни «По диким степям Забайкалья». После обеда в кафе с блюдами бурятской кухни (за доплату) — переправа на Ольхон: в зависимости от ледовой обстановки — на корабле или судне на воздушной подушке.
На острове вас доставят в Хужир, откуда вы отправитесь на прогулку к мысу Бурхан, одной из главных святынь Байкала. Здесь прозрачный зимний лёд бухт обрамляют снежные берега, а неподалёку лежит Сарайский залив с белыми дюнами и сосновыми рощами. Вечером — ужин и отдых в отеле.
Мыс Хобой и север Ольхона
В этот праздничный день вы совершите поездку к северной оконечности Ольхона — мысу Хобой. Зимой здесь открываются панорамы Байкала и далёких берегов. По пути увидите урочище Песчаное, знаменитое своими песчаными откосами, а также Саган-Хушун — Белый мыс с причудливыми ледяными наплесками. На маршруте вас встретит скала, известная как «Отец Байкала».
Вечером вернётесь в Хужир на ужин.
Сегодня Новый год, и если загадать желание в месте с такой потрясающей энергетикой, Байкал обязательно его исполнит.
За дополнительную плату можно заказать праздничный ужин, чтобы встретить год под шум зимнего Байкала за окном.
Свободный день на Байкале
День предоставлен для отдыха и самостоятельных прогулок. Можно пройтись по окрестностям Хужира, насладиться прозрачным льдом у берега, устроить фотосессию на фоне утёсов или провести время у Шаман-скалы.
За доплату возможны экскурсии на юг Ольхона — к мысу Кобылья Голова и бухтам с пузырьками метана во льду, а также поездки на хивусе по Байкалу. Любители активного отдыха смогут прокатиться на коньках. Вечером — ужин и отдых.
Окончание тура
После завтрака — свободное время для сборов и последних прогулок по берегу. Трансфер в Иркутск запланирован на 11:00–13:00, с прибытием около 19:00–20:00. По пути вы ещё раз увидите зимние степи и тайгу. Для вылета в этот же день рекомендуются рейсы после 22:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-, 3-местное размещение
|56 000 ₽
|1-местное размещение
|71 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 ужина и 1 обед
- Трансфер из/до аэропорта или от/до железнодорожного вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии: обзорная экскурсия по Иркутску, поездка на мыс Хобой, прогулка на мыс Бурхан
- Разрешение на посещение Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Праздничный ужин - от 8000 ₽
- Дополнительные экскурсии