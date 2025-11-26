Мои заказы

Ольхонская новогодняя сказка: мини-тур на Байкал с экскурсией по Иркутску

Прокатиться по северу острова, полюбоваться прозрачным льдом и увидеть главные мысы
Вас ждёт зимнее путешествие в самое сердце Байкала — на загадочный остров Ольхон, где в тишине заснеженных просторов оживают древние легенды.

Вы начнёте со знакомства с Иркутском, прогуляетесь по его историческим
читать дальше

улицам, увидите старинные храмы, набережную Ангары и памятники.

Дорога к Байкалу пройдёт через Тажеранскую степь и обрывистые берега Малого Моря, где вас встретят знаковые статуи.

На острове откроется величие мыса Бурхан с легендарной скалой Шаманкой и белоснежным Сарайским заливом.

В праздничный день вы отправитесь на север Ольхона, к мысу Хобой, откуда Байкал предстанет во всей ледяной красоте, а по пути увидите урочище Песчаное и мыс Саган-Хушун.

Свободный день позволит выбрать свой вид отдыха — от неспешных прогулок и фотосессий на прозрачном льду до поездок по южным бухтам или катания на хивусе.

Ольхонская новогодняя сказка: мини-тур на Байкал с экскурсией по Иркутску
Ольхонская новогодняя сказка: мини-тур на Байкал с экскурсией по Иркутску
Ольхонская новогодняя сказка: мини-тур на Байкал с экскурсией по Иркутску

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой (зимой):
Тёплую и непродуваемую куртку с капюшоном, зимние брюки, устойчивую обувь, шапку с мембраной, двухслойный шарф, перчатки и варежки (лучше оба варианта), термобельё, флиску, свитер, футболку, тёплые треккинговые носки, солнцезащитные очки или горнолыжную маску, солнцезащитный крем, термос, личную аптечку, рюкзак до 40 л.

Питание. Завтраки включены во все дни тура, ужины — с 1-го по 3-й дни, обед — во 2-й день.

Транспорт. Минивэн или туристический автобус.

Возраст участников. 7–80.

Уровень сложности. Путешествие не требует специальной физической подготовки и подходит для участников без серьёзных проблем со здоровьем. Все переезды выполняются на туристическом транспорте, предусмотрены пешие прогулки от места остановки до локаций экскурсионной программы.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск и путь на Ольхон

Путешествие начнётся со встречи в Иркутске: в аэропорту (с 8:00 до 8:30) или на железнодорожном вокзале (с 9:00 до 9:30). После завтрака в уютном кафе вы отправитесь на обзорную экскурсию по столице Восточной Сибири, известной как Сибирский Париж. Увидите Спасскую церковь — старейший каменный храм региона, Богоявленский собор с пёстрыми куполами, Польский костёл, Московские ворота, набережную Ангары и Знаменский монастырь, где покоятся декабристы и купец Григорий Шелихов. У памятника Александру Колчаку вспомните о драматических страницах истории.

Далее дорога поведёт нас к Байкалу сквозь заснеженные отроги Прибайкальского хребта и просторы Тажеранской степи. В Еланцах вы увидите бронзового орла — хранителя этих мест, а у Куркутского залива — скульптуру Бродяги, героя песни «По диким степям Забайкалья». После обеда в кафе с блюдами бурятской кухни (за доплату) — переправа на Ольхон: в зависимости от ледовой обстановки — на корабле или судне на воздушной подушке.

На острове вас доставят в Хужир, откуда вы отправитесь на прогулку к мысу Бурхан, одной из главных святынь Байкала. Здесь прозрачный зимний лёд бухт обрамляют снежные берега, а неподалёку лежит Сарайский залив с белыми дюнами и сосновыми рощами. Вечером — ужин и отдых в отеле.

Иркутск и путь на ОльхонИркутск и путь на ОльхонИркутск и путь на ОльхонИркутск и путь на Ольхон
2 день

Мыс Хобой и север Ольхона

В этот праздничный день вы совершите поездку к северной оконечности Ольхона — мысу Хобой. Зимой здесь открываются панорамы Байкала и далёких берегов. По пути увидите урочище Песчаное, знаменитое своими песчаными откосами, а также Саган-Хушун — Белый мыс с причудливыми ледяными наплесками. На маршруте вас встретит скала, известная как «Отец Байкала».

Вечером вернётесь в Хужир на ужин.

Сегодня Новый год, и если загадать желание в месте с такой потрясающей энергетикой, Байкал обязательно его исполнит.

За дополнительную плату можно заказать праздничный ужин, чтобы встретить год под шум зимнего Байкала за окном.

Мыс Хобой и север ОльхонаМыс Хобой и север ОльхонаМыс Хобой и север ОльхонаМыс Хобой и север Ольхона
3 день

Свободный день на Байкале

День предоставлен для отдыха и самостоятельных прогулок. Можно пройтись по окрестностям Хужира, насладиться прозрачным льдом у берега, устроить фотосессию на фоне утёсов или провести время у Шаман-скалы.

За доплату возможны экскурсии на юг Ольхона — к мысу Кобылья Голова и бухтам с пузырьками метана во льду, а также поездки на хивусе по Байкалу. Любители активного отдыха смогут прокатиться на коньках. Вечером — ужин и отдых.

Свободный день на БайкалеСвободный день на БайкалеСвободный день на Байкале
4 день

Окончание тура

После завтрака — свободное время для сборов и последних прогулок по берегу. Трансфер в Иркутск запланирован на 11:00–13:00, с прибытием около 19:00–20:00. По пути вы ещё раз увидите зимние степи и тайгу. Для вылета в этот же день рекомендуются рейсы после 22:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-, 3-местное размещение56 000 ₽
1-местное размещение71 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 ужина и 1 обед
  • Трансфер из/до аэропорта или от/до железнодорожного вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии: обзорная экскурсия по Иркутску, поездка на мыс Хобой, прогулка на мыс Бурхан
  • Разрешение на посещение Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Праздничный ужин - от 8000 ₽
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30. Ж/д вокзал Иркутска, 9:00-9:30
Завершение: Иркутск, 19:00-20:00. Для вылета в этот же день рекомендуются рейсы после 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальше

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Тур «всё включено» по must-see-локациям Байкала: Ольхон, Хужир и мыс Хобой (мини-группа)
На машине
На велосипеде
4 дня
Тур «всё включено» по must-see-локациям Байкала: Ольхон, Хужир и мыс Хобой (мини-группа)
Прокатиться по льду на велосипедах, встретить закат у скалы Шаманка, отведать байкальских блюд
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00-10:00
2 фев в 10:00
6 фев в 10:00
60 000 ₽ за человека
Тур «всё включено» на Байкал в мини-группе: хрустальный лёд, Листвянка, Ольхон и мыс Хобой
На машине
5 дней
Тур «всё включено» на Байкал в мини-группе: хрустальный лёд, Листвянка, Ольхон и мыс Хобой
Встретить закат на мысе Бурхан, отведать ухи, побывать в музее «Тальцы» и на Камне Черского
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 фев в 09:00
17 фев в 09:00
75 990 ₽ за человека
Волшебная пора на Байкале: рождественский тур по Ольхону, Иркутску и окрестностям
На машине
4 дня
Волшебная пора на Байкале: рождественский тур по Ольхону, Иркутску и окрестностям
Погрузиться в бурятскую культуру, осмотреть главные мысы острова и погулять по Сибирскому Парижу
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00. В 10:00 на железнодорожно...
4 янв в 09:00
47 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска