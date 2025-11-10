Из Иркутска в Тункинскую долину и на Байкал в мини-группе: термальные источники и природа
Отправиться на перезагрузку к великому озеру, искупаться в минеральной воде и заехать в Слюдянку
Нас ждут осенние красочные пейзажи Тункинской долины, контрастирующие со снежными хребтами, и бескрайние просторы Байкала! Проедем через перевалы, наслаждаясь панорамами гор, лесов и воды, остановимся на Шаманском мысе и у читать дальше
Шаман-камня, а ещё заедем в Слюдянку, где вы увидите вокзал из мрамора и рассмотрите минералы в музее. Побываем на Гранатовом пляже, песок которого, как считают, обладает целебными свойствами.
Отдохнём в гостинице на берегу, а следующий день проведём у подножия Восточных Саян и хребта Хамар-Дабан в Тункинском национальном парке. Здесь же вы обновитесь в термальных источниках, спрятанных в укромных ущельях.
Питание. Не входит в стоимость тура. Заедем в проверенные места с бурятской кухней.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль.
Возраст участников. 7-65 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.
Программа тура по дням
1 день
Из Иркутска к Байкалу и уникальным местам
Ваше путешествие начнётся в Иркутске. Вы отправитесь вдоль Байкала по живописной дороге через перевалы, наслаждаясь видами гор, лесов и воды. По пути остановимся у мыса Шаманский и Шаман-камня — здесь гид расскажет вам истории о древних легендах. А также вы побываете в месте, где, по одной из версий, берёт начало река Иркут.
В Слюдянке увидим уникальный железнодорожный вокзал, полностью построенный из мрамора в 1905 году. Следующей остановкой станет Музей минералов Жигалова, где представлено более 10 000 образцов камней.
В завершение дня вы окажетесь на Гранатовом пляже с характерным красноватым песком, который, как считают, обладает целебными свойствами. После прогулки и отдыха вы разместите в отеле на берегу Байкала, где сможете восстановить силы перед продолжением маршрута.
2 день
Тункинская долина, минеральные источники и подножие Восточных Саян
Сегодня отправимся в сторону гор — на территорию Тункинского национального парка. Вы проедете через живописную Тункинскую долину к подножию Восточных Саян и хребта Хамар-Дабан. Здесь вас ждут минеральные источники — бурятские святыни, спрятанные в укромных ущельях, а также купание в термальных водах долины реки Иркут, температура которых достигает 50–60 °C.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Все переезды по программе
Посещение всех объектов по программе
Экосборы Тункинского нацпарка
Термальные источники
Сопровождение гидом
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 11 туристов
Путешествую по Байкалу больше 10 лет. Вожу гостей в прибайкальские горы, люблю свой край и хочу донести до вас его красоту. Могу показать места, в которых редко кто бывал! Провожу авторские туры по Байкалу, Тункинской долине, горные путешествия по Восточным Саянам и Хамар-Дабану.