Ваше путешествие начнётся в Иркутске. Вы отправитесь вдоль Байкала по живописной дороге через перевалы, наслаждаясь видами гор, лесов и воды. По пути остановимся у мыса Шаманский и Шаман-камня — здесь гид расскажет вам истории о древних легендах. А также вы побываете в месте, где, по одной из версий, берёт начало река Иркут.

В Слюдянке увидим уникальный железнодорожный вокзал, полностью построенный из мрамора в 1905 году. Следующей остановкой станет Музей минералов Жигалова, где представлено более 10 000 образцов камней.

В завершение дня вы окажетесь на Гранатовом пляже с характерным красноватым песком, который, как считают, обладает целебными свойствами. После прогулки и отдыха вы разместите в отеле на берегу Байкала, где сможете восстановить силы перед продолжением маршрута.