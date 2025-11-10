Мои заказы

Из Иркутска в Тункинскую долину и на Байкал в мини-группе: термальные источники и природа

Отправиться на перезагрузку к великому озеру, искупаться в минеральной воде и заехать в Слюдянку
Нас ждут осенние красочные пейзажи Тункинской долины, контрастирующие со снежными хребтами, и бескрайние просторы Байкала! Проедем через перевалы, наслаждаясь панорамами гор, лесов и воды, остановимся на Шаманском мысе и у
Шаман-камня, а ещё заедем в Слюдянку, где вы увидите вокзал из мрамора и рассмотрите минералы в музее. Побываем на Гранатовом пляже, песок которого, как считают, обладает целебными свойствами.

Отдохнём в гостинице на берегу, а следующий день проведём у подножия Восточных Саян и хребта Хамар-Дабан в Тункинском национальном парке. Здесь же вы обновитесь в термальных источниках, спрятанных в укромных ущельях.

Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

Питание. Не входит в стоимость тура. Заедем в проверенные места с бурятской кухней.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль.

Возраст участников. 7-65 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.

Программа тура по дням

1 день

Из Иркутска к Байкалу и уникальным местам

Ваше путешествие начнётся в Иркутске. Вы отправитесь вдоль Байкала по живописной дороге через перевалы, наслаждаясь видами гор, лесов и воды. По пути остановимся у мыса Шаманский и Шаман-камня — здесь гид расскажет вам истории о древних легендах. А также вы побываете в месте, где, по одной из версий, берёт начало река Иркут.

В Слюдянке увидим уникальный железнодорожный вокзал, полностью построенный из мрамора в 1905 году. Следующей остановкой станет Музей минералов Жигалова, где представлено более 10 000 образцов камней.

В завершение дня вы окажетесь на Гранатовом пляже с характерным красноватым песком, который, как считают, обладает целебными свойствами. После прогулки и отдыха вы разместите в отеле на берегу Байкала, где сможете восстановить силы перед продолжением маршрута.

Из Иркутска к Байкалу и уникальным местамИз Иркутска к Байкалу и уникальным местамИз Иркутска к Байкалу и уникальным местамИз Иркутска к Байкалу и уникальным местамИз Иркутска к Байкалу и уникальным местамИз Иркутска к Байкалу и уникальным местамИз Иркутска к Байкалу и уникальным местамИз Иркутска к Байкалу и уникальным местам
2 день

Тункинская долина, минеральные источники и подножие Восточных Саян

Сегодня отправимся в сторону гор — на территорию Тункинского национального парка. Вы проедете через живописную Тункинскую долину к подножию Восточных Саян и хребта Хамар-Дабан. Здесь вас ждут минеральные источники — бурятские святыни, спрятанные в укромных ущельях, а также купание в термальных водах долины реки Иркут, температура которых достигает 50–60 °C.

К вечеру вернёмся в Иркутск.

Тункинская долина, минеральные источники и подножие Восточных СаянТункинская долина, минеральные источники и подножие Восточных СаянТункинская долина, минеральные источники и подножие Восточных СаянТункинская долина, минеральные источники и подножие Восточных Саян

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 900 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Посещение всех объектов по программе
  • Экосборы Тункинского нацпарка
  • Термальные источники
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 11 туристов
Путешествую по Байкалу больше 10 лет. Вожу гостей в прибайкальские горы, люблю свой край и хочу донести до вас его красоту. Могу показать места, в которых редко кто бывал! Провожу авторские туры по Байкалу, Тункинской долине, горные путешествия по Восточным Саянам и Хамар-Дабану.
