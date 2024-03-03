1 день

Встреча. Трансфер в пос. Ниловая Пустынь

10:00 – встреча в аэропорту г. Иркутск. Отъезд в Тункинскую долину, на автобусе (время в пути 6-7 часов).

Мы увидим пики Восточных Саян, на многих даже летом лежит снег.

Также по пути мы остановимся, чтоб полюбоваться панорамным видом на Байкал.

Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно).

Приезд в п. Нилову Пустынь.

Этот курорт, расположен в достаточно узком ущелье, славится своей грязелечебницей.

Остановимся мы за курортом, недалеко от горной реки.

Распределение продуктов.

Участники принимают активное участие.

Ужин готовим все вместе.

Вечером — знакомство, отдых.

Питание: ужин.