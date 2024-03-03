Байкал и священные источники Шумак
июн
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Трансфер в пос. Ниловая Пустынь
10:00 – встреча в аэропорту г. Иркутск. Отъезд в Тункинскую долину, на автобусе (время в пути 6-7 часов).
Мы увидим пики Восточных Саян, на многих даже летом лежит снег.
Также по пути мы остановимся, чтоб полюбоваться панорамным видом на Байкал.
Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно).
Приезд в п. Нилову Пустынь.
Этот курорт, расположен в достаточно узком ущелье, славится своей грязелечебницей.
Остановимся мы за курортом, недалеко от горной реки.
Распределение продуктов.
Участники принимают активное участие.
Ужин готовим все вместе.
Вечером — знакомство, отдых.
Питание: ужин.
Радиальный выход до живописного озера
Завтрак.
Для тех, кто взял и оплатил заранее лошадей, укладка снаряжения.
Те, кто не берет коней, укладываем вещи, продукты и групповое снаряжение в рюкзаки.
Теплую куртку, накидку от дождя и посуду на перекус с собой!
Переход до живописного озера.
Обед.
От озера, вдали, будут видны пики Восточных Саян.
По возможности переход до реки. Ужин.
Время в пути за день: 3-5 часов.
Несколько слов о том, как берутся лошади. Каждая лошадь берет не более 3 - 4 рюкзака(70кг). Данную услугу предлагает местное население, фирма отношения к прокату и заброске на лошадях отношение не имеет. Но! мы всячески будем помогать Вам договорится с арендой, зная специфику проката именно в этом месте.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Ночевка в долине среди гор
После завтрака, собрав палатки мы отправляемся к горам.
Идет небольшой набор высоты и путь наш лежит по живописной тропе.
Изредка нам открывается вид сверху на долину реки Эхе-Гэр.
Переход до конца зоны леса.
В этом месте деревья уже перестают расти.
Панорама гор и окрестностей настолько красива, особенно на рассвете, когда солнце озаряет самые вершины.
Отдых, ужин у костра.
Ночь мы проведем прямо в горах (как правило на окончании зоны леса), рядом огромные пики и удивительно чистая река.
Продолжительность перехода 8-9 часов. Набор высоты за день: 1100 м.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Переход через Шумакский перевал, спуск до водопадов
Ранний завтрак.
Сегодня нам предстоит переход через перевал Шумакский (2870м.).
С утра наш путь будет лежать по горной долине, с минимальным набором высоты.
При подходе к перевалу нас ждет переправа, после чего тропа начинает подниматься вверх.
Красота, окружающие соседние пики, горные озера все это открывается тому, кто взойдет на перевал.
Горы есть горы, движемся в верх соблюдая осторожность.
Обед или перекус.
Спуск идет по узкой тропинке в начале, а потом по камням до озера и далее до одного из самых красивых водопадов реки Шумак (3-4 часа).
Вода огромным потоком падает с большой высоты и шум водопада слышен издалека.
Ужин на водопаде притока р. Шумак.
Общая протяженность перехода 12 — 16 часов.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Переход к Шумакским источникам
После завтрака вдоль реки по тропе — переход к Шумакским источникам (5-7 часов), (более 100 минеральных источников с разной температурой и минерализацией).
По легенде — когда-то один охотник привез на Шумак двух дочерей Должон и Молжон, чтобы вылечить их.
Но произошла трагедия, и девушки погибли.
Духи сестер стали хозяйками местности.
Они гневаются, когда люди ссорятся, загрязняют их «дом» и губят лес, и любят, когда их гости поют, веселятся.
На протяжении всей тропы встречаются места поклонения сестрам.
Подношение обязательно нужно делать каждой девушке.
Обед.
Свободное время, прогулка на источники.
Удивляет близкое расположение источников и при этом абсолютно разная их температура.
Отдых, ужин у костра.
Время перехода 5-6 часов.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Дневка. Отдых на источниках. Прогулка к Мраморным водопадам
Рассвет.
Многие кто побывал на Шумаке, всерьез полагают, что над ним царит особая духовная аура, и что окружающие горные ландшафты исцеляют не только физические недуги, но и заболевания души.
От наших туристов мы это слышали не раз.
Вы сможете посетить минеральные источники, попробовать каждый источник и убедится, что они все различны как по температуре, так и по минерализации.
После обеда — прогулка на Мраморные водопады.
Река создала удивительный каскад водопадов в скалах, где есть большие отложения мрамора.
При этом мы посетим лишь небольшую их часть, так как на посещения всех водопадов уйдет весь день.
Ужин — отдых, развлечения.
Мраморные водопады — это целый удивительный каскад водопадов, созданный самой природой в скале.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Прогулка-экскурсия «Священные столбы»
Завтрак.
Трекинг на «Священные столбы» («Хуухэйин-хада» или «Гора- ребенок»).
Столбы расположены в 6 км. ниже по течению реки Шумак.
Считается, что дух — хранитель Шумака обитает в этом месте.
Здесь особым образом сочетаются материя и энергия.
Многие поколения предков, почитая это место, оставили здесь свою положительную энергию мыслей и чувств.
Здесь люди оставляют свои просьбы, желания, подносят сувениры, просят детей.
Место обладает целебной силой.
Женщины приходят просить детей (часто это место называют Женской долиной, проверено нашей одной туристкой, которые долгие года не могла иметь детей. Теперь у нее славный ребенок, как она нам сообщила).
Одно из мест сил, энергетику которого не могут объяснить.
Обед, возвращение на источники.
Время в пути 7-9 часов.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Переход до водопада
Завтрак.
Сборы.
Рюкзаки стали легче.
Сегодня мы отправляемся в обратный путь, но сначала мы обязательно посетим источники еще раз.
Пройдем по живописным тропам, которые сделали люди обходя каждый источник.
Возможно, кто-то оставит здесь свои подношения в знак благодарности этому удивительному месту в Восточных Саянах.
Обед.
Переход до знакомого нам водопада.
Тропа идет вдоль реки и открывает множество удивительных и живописных мест во время трекинга.
Группа идет вместе, никто не отстает и не убегает вперед.
Дружно, мы поднимаемся к перевалу.
Установка палаток.
Готовимся к ночлегу.
Ужин.
Отдых.
Кто договорился с лошадьми, снова грузимся.
Не забываем с собой куртку, дождевик и посуду.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Переход через Шумакский перевал
Завтрак.
Возвращение тем же маршрутом в Нилову Пустынь.
Переход через перевал Шумакский 2760 метров.
На Шумак, через этот перевал также ходят и на конях.
Из далека похоже на глубокое овальное седло с зеленоватой осыпью на склоне.
Преодолеваем спуск и спускаемся в знакомую нам уже долину.
Переправа.
Обед.
Переход к зоне леса.
На обратном пути по той же тропе — дорога кажется легче, а природа не перестает удивлять.
Ощущение что идешь по этому маршруты первый раз.
Ставим палатки и останавливаемся на ночлег.
При хорошем темпе, возможна ночевка ближе к озеру.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Переход к стоянке недалеко от реки Ехэ-Гэр
Завтрак.
Сегодня есть время встать немного попозже, отоспаться.
Готовим завтрак, собираем палатки.
Идем по лесной тропинке вниз к озеру, где ночевали первый раз.
Озеро вновь удивляет своей красотой, в разное время года оно по своему красиво.
Цвет его меняется от смены погоды, а также в течении дня.
Обед у озера.
Отдых.
И далее спускаемся вниз, к стоянке недалеко от реки Ехэ-Гэр.
Разбиваем лагерь.
Готовим ужин.
Отдых.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Завершение походной части
Завтрак.
Сегодня мы выходим как можно ближе к проселочной дороге и останавливаемся не далеко от туристского приюта.
По согласованию, можно встать немного дальше у реки, где меньше народу.
Решение окончательное принимает гид.
При хорошем темпе и раннем приходе, есть возможность сходить до местного Буддийского Дацана "Бурхан-Баабай".
На бурятском языке название означает "Белая Песчаная".
На территории дацана располагается единственное в России культовое буддистское сооружение Жалсан.
Представляет собой столб и закрепленной на нем бочки с буддийскими книгами, реликвиями и монетами.
Обед.
Установка палаток.
Отдых.
Ужин готовим самостоятельно.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Отъезд в Иркутск
Завтрак.
Свободное время для сборов.
Упаковываем палатки, теперь они нам больше не понадобятся.
Все остальные дни, мы будем ночевать на базах отдыха и сегодня ночь в гостинице города Иркутск.
После обеда отъезд в Иркутск.
Выезжаем на трассу и слева отчетливо видны горы Восточные Саяны, откуда мы вышли.
При хорошей видимости, можно даже отследить наш маршрут до перевала Шумак.
Приезд в Иркутск.
Размещение в гостинице с удобствами на этаже (оплачивается отдельно. Также можно самостоятельно забронировать гостиницу).
Время приезда как правило вечером после 19:00.
Размещение в гостинице.
Отдых.
Питание: Завтрак. Обед.
Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу Шаманка
Сбор.
Завтрак самостоятельно.
Отъезд на остров Ольхон на микроавтобусе.
Дорога проходит вдоль Тажеранских степей.
Особенно это чувствуется с тем контрастом, откуда мы только что вернулись.
Бескрайние поля, жаркое солнце.
Приезд на Ольхон.
Размещение на турбазе эконом класса расположенной в поселке Хужир (базы такого плана, как Ольхон, Как Дома, Берег Надежды, Байкал и т. п).
Удобства на улице.
Переезд занимает 5-6 часов.
Прогулка на скалу Шаманка (священное место).
Шаманка — издревле эта скала считается священным местом, овеянным тайнами и легендами.
Баня по желанию и за доп. оплату.
Ужин и обед в этот день самостоятельно в любом кафе поселка.
Питание: Самостоятельно.
Обзорная поездка по острову Ольхон
Завтрак.
Обзорная и живописная поездка на автомобиле по Острову Ольхон.
Одна из лучших поездок на Ольхоне.
Открывается удивительный по красоте вид на северную часть озеро Байкал.
Хобой — напоминающий облик гордой девушки, скала три брата.
Мыс Хобой (по-бурятски хобой — «клык, коренной зуб») — самый северный мыс на острове Ольхон.
Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом, как на древних греческих галерах с востока и запада.
Обед включен.
Возвращение в поселок Хужир.
Размещение на турбазе.
Прогулки по берегу.
Продолжительность 5-6 часов.
Ужин в кафе самостоятельно.
Рекомендуем кафе на горе с видом на Байкал.
Питание: Завтрак. Обед.
Отдых на берегу Байкала
Завтрак.
Отдых на песчаном пляже или самостоятельное катание на горных велосипедах вдоль Байкала.
Обед самостоятельно.
Размещение на турбазе.
Экскурсии по желанию, самостоятельно можно приобрести — пещеры Байкала, остров Огой, озеро Шара-Нур, рыбалка и др.
Пещеры- это путешествие на весь день по пещерам Прибайкалье. (выдаются непромокаемые костюмы, каски).
Пещеры расположены в Бухте АЯ, в них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы и конечно отличное настроение.
Священная ступа - экскурсия на остров Огой, с посещением буддийской ступы.
Там Вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего. Загадаете одно желание, которое непременно сбудется!
Ужин на базе самостоятельно.
Питание: Завтрак.
Возвращение в Иркутск
Завтрак.
Возвращение в город Иркутск и завершения программы после 19:00 часов.
Обед в пути (оплачивается самостоятельно).
Питание: Завтрак.
Проживание
На пешей части маршрута ночевки в 4-5-тиместных туристических палатках. В городе Иркутске размещение в гостинице с удобствами на этаже (не входит в стоимость), на острове Ольхон – на турбазе эконом класса расположенной в поселке Хужир (подробности уточняйте при бронировании тура).
За дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно:
- доплата за двухместное размещение — 6 000 руб.
- доплата за одноместное размещение — 7 800 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках на маршруте по 3-4-5 человек. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
Гостиница в Иркутске
Размещение в гостинице с удобствами на этаже (оплачивается дополнительно).
Турбаза на Ольхоне
Размещение на турбазе эконом класса расположенной в поселке Хужир (подробности уточняйте при бронировании тура). На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет. Размещение по программе в 3 / 4-хместных номерах. Базы такого плана, как Ольхон, Как Дома, Берег Надежды, Байкал и т. п. Удобства на улице.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута (на активной части готовим вместе):1 день: ужин2-11 день: завтрак, обед, ужин12 день: завтрак, обед13 день: не включено14 день: завтрак, обед15-16 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2-11 день: завтрак, обед, ужин
- 12 день: завтрак, обед
- 13 день: не включено
- 14 день: завтрак, обед
- 15-16 день: завтрак
- Встреча в Иркутске
- Проживание в палатках, на базах отдыха о. Ольхон по программе в 3-4 местных номерах. За 1 или 2-х местное оплачивается дополнительно
- Трансферы по программе
- Услуги гида и услуги по программе (экскурсии)
- Групповое котловое снаряжение и аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Услуги переводчика. Бронируется заранее
- Услуги повара (по запросу). Бронируется заранее
- Баня. Оплата на месте
- Лошади (для переноски продуктов и снаряжения. Напоминаем, что на маршруте делаются закладки продуктов на обратный путь)
- Аренда велосипедов. Оплата на месте
- Гостиница в Иркутске в 12 день
- Проживание до начала маршрута и после
- Услуги рыбалки. Оплата на месте
- Мопеды, сапы. Оплата на месте
- Катание на лошадях (бронировать заранее). Оплата на месте
- Экскурсия по Малому Морю, Юг острова. Оплата на месте
- Пездка в пещеры. Бронируется заранее, оплата гиду
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
– Паспорт (Свидетельство о рождении)
– Полис ОМС
– Справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
– Личные лекарства
– Рюкзак (женщинам объемом 70-80 л; мужчинам – 80-90 л) + накидка от дождя на рюкзак
– Спальник, подходящий по температурному режиму в сезон похода
– Туристический коврик (пенка)
– Гермомешок (или плотный полиэтиленовый мешок) для упаковки вещей в рюкзак
– Одежда: непродуваемая и влагозащитная куртка; накидка от дождя; флиска, 2 шт; плотные непродуваемые и легкие штаны, термобелье, футболки с длинным и коротким рукавом, 2 шт; носки треккинговые, 2 пары; носки теплые, 2 пары; белье; купальный костюм; шапка; кепка или панама с полями; перчатки, 2 пары
– Обувь: треккинговые ботинки, кроссовки на толстой подошве, шлепки (сандали)
– Солнцезащитные очки
– Налобный фонарик
– Треккинговые палки
– Кружка, ложка, миска, ножик, фляжка или бутылка для воды
– Спички или зажигалка
– Репелленты (средства от насекомых), солнцезащитный крем
– Средства личной гигиены
Дополнительно вы можете взять свою палатку, если хотите жить отдельно. На стоимость тура это никак не влияет.
Рекомендации по туру
Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.
При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.
Сколько будет весить рюкзак?
В своем рюкзаке вы понесете личные вещи плюс общественное снаряжение и еду. Мужчины несут больше.
Средний вес снаряжения и продуктов на весь поход — около 10-15 кг на человека. Для того, чтобы поход не превратился из отдыха в перетаскивание неподъемных рюкзаков, мы предусмотрели несколько закладок с продуктами (часть еды раскладывается на маршруте заранее). Поэтому вам не придется носить на себе всю еду сразу.
Окончательный вес рюкзака зависит от количества личных вещей. Не берите лишнего, но не отказывайтесь от необходимого.
Можно ли нанять лошадь? Сколько это стоит?
Для удобства и комфорта на маршруте вы можете нанять лошадь, которая понесет вещи. Услуги по найму лошадей оказываются сторонними фирмами на месте и оплачиваются отдельно. Ориентировочная стоимость – 25 000 руб. за лошадь. Одна лошадь может увезти 3-4 рюкзака, то есть можно разделить оплату на несколько человек.
Мы поможем в переговорах с прокатом и рассчитаем оптимальное количество лошадей на группу. Лошади могут идти вместе с группой или забрасывать вещи независимо от скорости движения пеших туристов.
Что входит в групповое снаряжение?
– общая аптечка (со стандартным набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
– костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
– палатки (бронируется место в палатке, двухместные палатки оплачиваются дополнительно)
Как организован быт в лагере?
Установка и обеспечение лагеря производится силами участников. Вы самостоятельно носите вещи, ставите и собираете палатки, заготавливаете дрова, по очереди готовите еду на всю группу. Услуги повара не предусмотрены.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как происходит расселение в палатках?
Размещение в палатке по 3-4-5 человека. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).