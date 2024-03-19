Программа тура по дням
Встреча с Байкалом. Посещение знаменитого Шаман-камня
10:00 Сбор группы в аэропорту в Иркутске.
День начала пути и знакомства с Байкалом.
Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.
Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера, превратилось в туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.
По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке, или пройтись на ходулях.
В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.
Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).
Питание: обед.
Побережье Малого Моря
После завтрака, на групповом туристическом транспорте отправляемся на побережье Малого Моря по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Разместившись на одной из баз отдыха на побережье Малого моря, вы сможете насладиться байкальским зимним пляжным отдыхом, к которому располагают живописные песчаные берега, смешанные со снегом, контрастно выделяющиеся на фоне синеющего льда Байкала.
Трансфер на групповом туристическом транспорте на Малое море (~ 4 часа).
Питание: завтрак, ужин.
Ольхон. Священный мыс Бурхан
После завтрака экскурсия на о. Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.
Переправа занимает около 40 минут.
Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.
Еще 40 километров по острову и вы в поселке Хужир – столице острова.
Посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.
По желанию обед в кафе (за доп. плату).
Питание: завтрак, ужин.
Свободный день
Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности, свободный день на базе отдыха.
Любознательные могут посетить пещеры или совершить ледовую экскурсию по островам Малого моря (доп. плата), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться на велосипедах по льду Байкала (доп. плата).
Самостоятельные фотопрогулки.
Питание: завтрак, ужин.
Возвращение в Иркутск
После завтрака на базе отдыха – трансфер на групповом туристическом транспорте в Иркутск.
По прибытии в город – размещение в гостинице г. Иркутска.
Трансфер на групповом туристическом транспорте в Иркутск (~4 ч).
Питание: завтрак.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Окончание программы
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах на Малом Море (3 ночи), Иркутске (2 ночи) на базе двухместного размещения.
Точную информацию о размещении уточняйте при бронировании — она зависит от наличия свободных мест и других факторов.
Доплата за одноместное размещение 27 500 рублей.
Варианты проживания
Гостиница в Иркутске
Турбаза на Малом Море
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах на Малом Море (3 ночи), Иркутске (2 ночи) на базе двухместного размещения
- Питание по программе:1 день - обед2 день - завтрак, ужин3 день - завтрак, ужин4 день - завтрак, ужин5 день - завтрак6 день - завтрак
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, ужин
- 3 день - завтрак, ужин
- 4 день - завтрак, ужин
- 5 день - завтрак
- 6 день - завтрак
- Все трансферы и экскурсии по программе (кроме указанных за доп. плату)
- Услуги местных гидов на экскурсионной программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное, в программе
- Экскурсии и входные билеты, указанные за доп. плату
- Трансфер в аэропорт
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплую зимнюю одежду (теплая куртка/пуховик, утепленные брюки или комбинезон, свитер);
- головной убор (теплая шапочка);
- теплую походную обувь для пеших прогулок и экскурсий, термобелье, шерстяные носки, перчатки/варежки;
- предметы личной гигиены;
- индивидуальные медикаменты (связанные с особенностями здоровья);
- солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности размещения и питания в туре?
В Иркутске, и на Малом Море – размещение в полностью благоустроенных номерах. Базовое размещение – двухместное; трехместное возможно по предварительному запросу; одноместное – по предварительному запросу, за доп. плату. Питание – стандартное комплексное; в ресторанах, кафе. Меню включает блюда как классической, так и традиционной местной кухни, из мяса, рыбы, овощей, молочных продуктов и пр. Если Вы вегетарианец или просто не употребляете мясо/рыбу, просьба предупредить нас об этом заранее – в этом случае замена рациона производится нами без доплаты. Другие изменения меню, индивидуальное питание по особым диетам или заказ блюд сверх комплексного меню по Вашему желанию возможны по согласованию с поварами на месте, в зависимости от характера изменений – за дополнительную плату или без таковой.
Как организована транспортная доставка по маршруту?
Мы встречаем Вас в г. Иркутске (в аэропорту) и доставляем на маршрут. Переезды осуществляются на автотранспорте: рейсовом туристическом или индивидуальном, в зависимости от участка маршрута. Программа тура заканчивается в центре города.
Какие особенности Байкальского льда?
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.