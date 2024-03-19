Песни седого Байкала

Отправляйтесь к берегам седого Байкала, о которых вы так давно мечтали – мы покажем вам самые заветные места, где вы почувствуете свободу! Степи, горы, озера, загадки и Байкальские легенды откроются вам во всей красе!
5
3 отзыва
Песни седого Байкала
Песни седого Байкала
Песни седого Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Байкалом. Посещение знаменитого Шаман-камня

10:00 Сбор группы в аэропорту в Иркутске.

День начала пути и знакомства с Байкалом.

Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.

Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера, превратилось в туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке, или пройтись на ходулях.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).

Питание: обед.

Встреча с Байкалом. Посещение знаменитого Шаман-камняВстреча с Байкалом. Посещение знаменитого Шаман-камняВстреча с Байкалом. Посещение знаменитого Шаман-камняВстреча с Байкалом. Посещение знаменитого Шаман-камня
2 день

Побережье Малого Моря

После завтрака, на групповом туристическом транспорте отправляемся на побережье Малого Моря по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.

Разместившись на одной из баз отдыха на побережье Малого моря, вы сможете насладиться байкальским зимним пляжным отдыхом, к которому располагают живописные песчаные берега, смешанные со снегом, контрастно выделяющиеся на фоне синеющего льда Байкала.

Трансфер на групповом туристическом транспорте на Малое море (~ 4 часа).

Питание: завтрак, ужин.

Побережье Малого МоряПобережье Малого МоряПобережье Малого МоряПобережье Малого Моря
3 день

Ольхон. Священный мыс Бурхан

После завтрака экскурсия на о. Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.

Переправа занимает около 40 минут.

Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.

Еще 40 километров по острову и вы в поселке Хужир – столице острова.

Посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.

По желанию обед в кафе (за доп. плату).

Питание: завтрак, ужин.

Ольхон. Священный мыс БурханОльхон. Священный мыс БурханОльхон. Священный мыс БурханОльхон. Священный мыс Бурхан
4 день

Свободный день

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности, свободный день на базе отдыха.

Любознательные могут посетить пещеры или совершить ледовую экскурсию по островам Малого моря (доп. плата), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться на велосипедах по льду Байкала (доп. плата).

Самостоятельные фотопрогулки.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака на базе отдыха – трансфер на групповом туристическом транспорте в Иркутск.

По прибытии в город – размещение в гостинице г. Иркутска.

Трансфер на групповом туристическом транспорте в Иркутск (~4 ч).

Питание: завтрак.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
6 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Окончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах на Малом Море (3 ночи), Иркутске (2 ночи) на базе двухместного размещения.

Точную информацию о размещении уточняйте при бронировании — она зависит от наличия свободных мест и других факторов.

Доплата за одноместное размещение 27 500 рублей.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница в Иркутске

2 ночи

Турбаза на Малом Море

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах на Малом Море (3 ночи), Иркутске (2 ночи) на базе двухместного размещения
  • Питание по программе:1 день - обед2 день - завтрак, ужин3 день - завтрак, ужин4 день - завтрак, ужин5 день - завтрак6 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак, ужин
  • 3 день - завтрак, ужин
  • 4 день - завтрак, ужин
  • 5 день - завтрак
  • 6 день - завтрак
  • Все трансферы и экскурсии по программе (кроме указанных за доп. плату)
  • Услуги местных гидов на экскурсионной программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное, в программе
  • Экскурсии и входные билеты, указанные за доп. плату
  • Трансфер в аэропорт
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплую зимнюю одежду (теплая куртка/пуховик, утепленные брюки или комбинезон, свитер);
  • головной убор (теплая шапочка);
  • теплую походную обувь для пеших прогулок и экскурсий, термобелье, шерстяные носки, перчатки/варежки;
  • предметы личной гигиены;
  • индивидуальные медикаменты (связанные с особенностями здоровья);
  • солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности размещения и питания в туре?

В Иркутске, и на Малом Море – размещение в полностью благоустроенных номерах. Базовое размещение – двухместное; трехместное возможно по предварительному запросу; одноместное – по предварительному запросу, за доп. плату. Питание – стандартное комплексное; в ресторанах, кафе. Меню включает блюда как классической, так и традиционной местной кухни, из мяса, рыбы, овощей, молочных продуктов и пр. Если Вы вегетарианец или просто не употребляете мясо/рыбу, просьба предупредить нас об этом заранее – в этом случае замена рациона производится нами без доплаты. Другие изменения меню, индивидуальное питание по особым диетам или заказ блюд сверх комплексного меню по Вашему желанию возможны по согласованию с поварами на месте, в зависимости от характера изменений – за дополнительную плату или без таковой.

Дополнительно оплачивается: размещение в гостиницах свыше времени пребывания, указанного в программе; питание: 1-й день – завтрак и ужин, 2-й день – обед, 3-й день – обед, 4-й день – обед, 5-й день – обед и ужин; 6-й день – обед и ужин, алкогольные напитки;
Как организована транспортная доставка по маршруту?

Мы встречаем Вас в г. Иркутске (в аэропорту) и доставляем на маршрут. Переезды осуществляются на автотранспорте: рейсовом туристическом или индивидуальном, в зависимости от участка маршрута. Программа тура заканчивается в центре города.

Какие особенности Байкальского льда?

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
О
19 мар 2024
Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
С
6 авг 2023
Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
Л
12 июл 2023
Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на цене, ни на программе. Так что получилась индивидуалочка по цене групповой) За время поездки
читать дальше

мы ходили "по рукам". Довелось познакомиться с разными сотрудниками: Татьяна, Ирина, Павел, Баир. Все мастера своего дела, позитивные, интересные. Павлу пришлось с нами тяжело: 3-х дневный поход на пик Черского. А мы не подготовлены) Переоценили свои возможности. Но Павел держался!!! В пути менял план передвижения, учитывая наше физическое состояние. Для нас это был первый опыт похода со снаряжением, да ещё в горы, да ещё с дождем в начале маршрута! Спасибо Павлу за терпение и профессионализм! А готовит как, мммм!))) Отдельные слова благодарности Елизавете - постоянная поддержка через WhatsApp - оперативное решение любых вопросов и обеспечение благоприятных метеоусловий!!!))) PS: с "Большой Страной" путешествуем уже второй раз - полёт нормальный!

Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на

Тур входит в следующие категории Иркутска

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