Отправимся в живописную Тункинскую долину, окружённую горными вершинами Восточных Саян. Путь пройдёт через густые леса и просторные долины.

В посёлке Аршан вы посетите горное ущелье с бурным ручьём и каскадом водопадов. Затем познакомитесь с местным дацаном — буддийским храмом, куда приезжают паломники со всего региона.

В завершение дня вас ждёт отдых у термальных источников, где можно будет расслабиться и восстановить силы после насыщенной программы.