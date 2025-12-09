Байкал только для вас: тур «всё включено» по главным местам Листвянки, Ольхона и Аршана
Окунуться в термы, проводить закат над Малым Морем, увидеть нерп, побывать на мысе Хобой
В одном туре мы соединили всё самое интересное и красивое на Байкале.
Вы погуляете по старинному купеческому Иркутску, подниметесь на Камень Черского за головокружительными видами на озеро, проедете по Тункинской долине читать дальше
и полюбуетесь горными ущельями и водопадами.
Мы покажем вам главные достопримечательности Ольхона: скалу Шаманку, мыс Хобой, скалы Три брата, озеро Сердце и урочище Песчаное. А ещё вас ждёт релакс в горячих источниках и экскурсия в буддийский дацан.
В стоимость тура включены проживание, трёхразовое питание и все переезды — вам остаётся лишь восхищаться видами и делать эффектные кадры удивительного Байкала, Тажеранских степей и Тункинской долины.
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
1 день
Экскурсии по Иркутску и Листвянке
Встретим вас в аэропорту и доставим в Иркутск, где вас ждёт обзорная экскурсия. Вы увидите его исторический центр, осмотрите старинные здания и усадьбы. Пообедаем и поедем к Байкалу — в посёлок Листвянка, расположенный на берегу озера. По прибытии вы прогуляетесь по набережной, насладитесь видом на воду и заглянете на рыбный рынок.
2 день
Байкальский музей и Камень Черского
Сегодня посетим Байкальский музей, познакомимся с экосистемой озера и его обитателями, посетим нерпинарий. Поднимемся на Камень Черского за головокружительными видами на окрестности и озеро. Вечером вернёмся в Иркутск.
3 день
Тункинская долина, Аршан, горное ущелье, буддийский дацан и термальные источники
Отправимся в живописную Тункинскую долину, окружённую горными вершинами Восточных Саян. Путь пройдёт через густые леса и просторные долины.
В посёлке Аршан вы посетите горное ущелье с бурным ручьём и каскадом водопадов. Затем познакомитесь с местным дацаном — буддийским храмом, куда приезжают паломники со всего региона.
В завершение дня вас ждёт отдых у термальных источников, где можно будет расслабиться и восстановить силы после насыщенной программы.
4 день
Тажеранские степи и прибытие на Ольхон
Поедем в сторону острова Ольхон — сердца Байкала. Дорога пройдёт через живописные Тажеранские степи, знаменитые своими открытыми просторами, скальными образованиями и древними стоянками кочевых народов. По пути предусмотрены фотоостановки в наиболее красивых местах.
Ближе к вечеру прибудем к проливу Ольхонские ворота и переправимся на остров на пароме. Заселимся на базу у берега Малого Моря.
5 день
Шаманка, утёс Трезубец, Сад камней и озеро Сердце
Этот день будет посвящён знакомству с южной частью острова Ольхон. Утром вы отправитесь к скале Шаманка — одному из самых почитаемых и загадочных мест на Байкале, связанному с древними легендами и обрядами шаманов. Далее маршрут продолжится к утёсу Трезубец, откуда открываются впечатляющие виды.
Затем вы посетите Сад камней — природный комплекс с необычными образованиями, которые буряты считают местом силы. В программе также остановка у небольшого, но живописного озера Сердце, спрятанного среди холмов.
После возвращения на базу у вас будет свободное время для отдыха, прогулок вдоль берега и наблюдения за закатом над Байкалом.
6 день
Мыс Хобой, урочище Песчаное и скалы Три брата
Посетим мыс Хобой, крайнюю северную точку острова. Отсюда открываются захватывающие панорамы на Байкал, особенно впечатляющие в ясную погоду. По пути заедем в урочище Песчаное, где можно увидеть дюны и прозрачные бухты, и в посёлок Узуры. Увидим скалы Три брата, одну из лучших смотровых площадок Ольхона.
7 день
Отъезд
После завтрака поедем обратно в Иркутск. Затем — трансфер в аэропорт.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Входные билеты
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно
Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 7:00. Возможно любое время встречи в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт Иркутска, 17:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Меня зовут Александр, живу в Иркутске с самого рождения, много лет работал в сфере гостеприимства в разных отелях и ресторанах. Сейчас у меня несколько своих небольших отелей по городу. В читать дальше
связи с частым запросом гостей на проведение экскурсий или предоставления услуг трансфера объездил и обошёл весь Байкал, появились любимые места, куда теперь на регулярной основе вожу гостей города. Каждый тур — это не просто маршрут, а тщательно продуманное путешествие с душой. Без спешки, без шаблонов, с заботой о комфорте и эмоциях. Я сам сопровождаю группы, лично проверяю все точки и беру на себя всю организацию — от трансфера до мелочей в рюкзаке. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее приключение — добро пожаловать.