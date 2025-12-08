Сказка зимнего Байкала в Листвянке, Ольхоне и Баргузинском заливе: два берега священного моря
Совершить сафари по льду на хивусах, погреться в целебных источниках и посетить буддийские святыни
Приглашаем в тур-погружение в сибирскую зиму и уникальный мир замёрзшего Байкала! Вас ждёт захватывающее сафари по льду на суднах на воздушной подушке.
Мы исследуем разные части знаменитого острова Ольхон, поднимемся на читать дальше
Камень Черского, чтобы полюбоваться завораживающими панорамами, а в бухте Песчаная увидим необычные ходульные деревья.
Заглянем в Байкальский музей, а в музее «Тальцы» деревянные избы, часовни и старинные постройки расскажут нам о быте прошлых веков.
Расслабимся в горячих источниках Горячинска, осмотрим буддийскую ступу Просветления и самую северную святыню — Иволгинский дацан. А в визит-центре «Черепаха» желающие смогут прокатиться в собачьей упряжке.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять тёплую, нескользкую обувь, термобельё, шерстяные носки и варежки, вязаную шапку и тёплый комбинезон.
Программа тура по дням
1 день
«Тальцы», Камень Черского, Байкальский музей
Встречаемся и отправляемся в посёлок Листвянка — стартовую точку маршрута и ворота к Байкалу. По пути посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где оживает история Сибири — деревянные избы, часовни и старинные постройки расскажут о быте прошлых веков.
Затем поднимемся на Камень Черского, чтобы увидеть панораму истока Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала. В завершение дня посетим Байкальский музей и, при желании, устроим прогулку на снегоходах.
2 день
Сафари на хивусах, бухта Песчаная, прибытие на Ольхон
Сегодня отправимся в путешествие по замёрзшему Байкалу на хивусах — судах на воздушной подушке, скользящей по льду. По пути увидим застывшие торосы, ледяные узоры и необычные ходульные деревья в бухте Песчаная.
Вечером прибудем на легендарный остров Ольхон — мистическое сердце Байкала.
3 день
Мыс Хобой - священное место Ольхона
В этот день исследуем мыс Хобой на севере Ольхона — место, окутанное легендами. Мы прогуляемся вдоль побережья, насладимся видами заледеневших скал. На обед попробуем ароматную уху из свежего омуля, после вернёмся в отель отдыхать.
4 день
Остров Огой
Сегодня посетим Огой — самый большой остров в проливе Малое Море. Здесь установлена знаменитая ступа Просветления. Это место силы, где встречаются шаманизм и буддизм. Сделаем фото на фоне пейзажей, поговорим о тайнах шаманов, ощутим спокойствие и гармонию этого удивительного уголка.
5 день
От Ольхона до Баргузинского залива
После завтрака совершим переправу по льду на хивусах до посёлка Усть-Баргузин. По прибытии разместимся в гостинице и отправимся в национальный парк «Заповедное Подлеморье». Вас ждут прогулки по полуострову Святой Нос, панорама бухты Монахово, ледовые узоры и таинственная пещера острова Голый.
6 день
Визит-центр «Черепаха», купание в источниках Горячинска, Иволгинский дацан
Сегодня посетим визит-центр «Черепаха», где можно прокатиться в собачьей упряжке и увидеть действующий маяк. Затем расслабимся в целебных источниках Горячинска. Завершим визитом в Иволгинский дацан — главную буддийскую святыню России, где хранится нетленное тело Хамбо Ламы Итигэлова.
7 день
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Улан-Удэ. Мы попрощаемся с величественным Байкалом, забрав с собой частичку его силы и воспоминания о зимней сказке Сибири.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
128 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все трансферы по маршруту, включая ледовые переходы на хивусах
Входные билеты в музеи и национальные парки
Работа профессионального гида-проводника
Экскурсионная программа согласно расписанию
Что не входит в цену
Авиабилеты или ж/д билеты
Обеды и ужины
Страховка
1-местное проживание - 15 000 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
Завершение: Аэропорт Улан-Удэ, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — Организатор в Иркутске
Мы живём в Иркутске, обожаем природу нашего региона и с самого детства путешествуем по Байкалу. За годы работы мы накопили большой опыт в организации и успешном проведении туров по Байкалу читать дальше
любой сложности, учитывая потребности и бюджет каждого нашего гостя. Мы предлагаем разнообразные вариации отдыха для гостей нашего региона: это и экскурсии, это и однодневные активные туры. Это и круизы по Байкалу с программой полной перезагрузки, и индивидуальные туры, и многодневные сборные туры, а также классические программы для отдыха туристов. Опыт практической работы по организации туров на Байкал у нашей команды более 10 лет. Мы организовали отдых для более чем 10 тысяч туристов со всего мира.