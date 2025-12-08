Встречаемся и отправляемся в посёлок Листвянка — стартовую точку маршрута и ворота к Байкалу. По пути посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где оживает история Сибири — деревянные избы, часовни и старинные постройки расскажут о быте прошлых веков.

Затем поднимемся на Камень Черского, чтобы увидеть панораму истока Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала. В завершение дня посетим Байкальский музей и, при желании, устроим прогулку на снегоходах.