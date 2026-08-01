В одном туре мы собрали главные локации Ольхона, который называют душой Байкала.Вы увидите легендарную скалу Шаманку, посетите мыс Хобой, бухту Песчанку, мыс Любви и скалу Три Брата.Сможете искупаться в тёплом

озере Ханхой, отдохнуть на Сарайском пляже и полюбоваться Ангарой с Камня Черского. Будем не только наслаждаться природой, но и погружаться в историю и культуру региона: в этнографическом музее под открытым небом познакомимся с традициями народов Прибайкалья, узнаем о происхождении и экосистеме водоёма, выясним, что значит «побурханить» и услышим удивительные легенды. Вечерами будем собираться у костра, считать звёзды и делиться впечатлениями. А ещё один день оставили свободными, чтобы вы смогли составить свою неповторимую программу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

Флисовая кофта

Ветровка

Джинсы и спортивные брюки

Х/б повязка на уши (на случай сильного ветра)

Кепка

Солнцезащитный крем

Пляжная одежда и городская, в которой будет удобно гулять

Тёплые и лёгкие носки

Одежда для ношения в гостинице

Сменное бельё

Техника:

• Смартфон

• Зарядка для смартфона

• Пауэрбанк

• Ноутбук с зарядным устройством (по желанию)

• Фотоаппарат

• Запасные аккумуляторы для фотоаппарата, т. к. на холоде заряд падает очень быстро

• Дополнительная карта памяти

• Штатив (если есть)

Снаряжение:

• Рюкзак

• Трекинговые палки (если в программе предусмотрены походы)

• Солнцезащитный крем

• Тёмные очки, желательно с поляризацией

• Карманный или налобный фонарик

• Дождевик

Документы:

• Паспорт

• Свидетельство о рождении ребенка

• Полис ОМС

Дополнительно:

• Дорожный швейный набор

• Влажные салфетки и бумажные платочки

• Дезинфицирующий гель для рук

• Беруши

• Уход за лицом и телом

• Бритва и пена для бритья

• Дезодорант

• Зубные принадлежности

• Уход за волосами: шампунь, бальзам, кондиционер для волос, расчёска