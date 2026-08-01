Вы увидите легендарную скалу Шаманку, посетите мыс Хобой, бухту Песчанку, мыс Любви и скалу Три Брата.
Сможете искупаться в тёплом
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
- Флисовая кофта
- Ветровка
- Джинсы и спортивные брюки
- Х/б повязка на уши (на случай сильного ветра)
- Кепка
- Солнцезащитный крем
- Пляжная одежда и городская, в которой будет удобно гулять
- Тёплые и лёгкие носки
- Одежда для ношения в гостинице
- Сменное бельё
Техника:
• Смартфон
• Зарядка для смартфона
• Пауэрбанк
• Ноутбук с зарядным устройством (по желанию)
• Фотоаппарат
• Запасные аккумуляторы для фотоаппарата, т. к. на холоде заряд падает очень быстро
• Дополнительная карта памяти
• Штатив (если есть)
Снаряжение:
• Рюкзак
• Трекинговые палки (если в программе предусмотрены походы)
• Солнцезащитный крем
• Тёмные очки, желательно с поляризацией
• Карманный или налобный фонарик
• Дождевик
Документы:
• Паспорт
• Свидетельство о рождении ребенка
• Полис ОМС
Дополнительно:
• Дорожный швейный набор
• Влажные салфетки и бумажные платочки
• Дезинфицирующий гель для рук
• Беруши
• Уход за лицом и телом
• Бритва и пена для бритья
• Дезодорант
• Зубные принадлежности
• Уход за волосами: шампунь, бальзам, кондиционер для волос, расчёска
- Личная аптечка
Программа тура по дням
Этнографический музей «Тальцы», Камень Черского, Байкальский музей и рыбный рынок
Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь вы познакомитесь с традициями и культурой народов Прибайкалья.
Поднимемся на кресельном подъёмнике на Камень Черского. Пока вы будете любоваться видами, мы расскажем легенду о Байкале и дочери его Ангаре. После обеда посетим Байкальский музей, узнаем о происхождении озера, его фауне и экосистеме. Вечером погуляем вдоль побережья и посетим рыбный рынок, где можно попробовать или приобрести омуля — местный деликатес.
Путешествие на Ольхон, скала Шаманка и проводы заката
Сегодня мы отправимся к сердцу Байкала — на остров Ольхон. По пути пообедаем и отдохнём, увидим памятник Бродяге из песни «Омулёвая бочка», а ещё поговорим о шаманизме и его роли в местной культуре. Расскажем о понятии «бурханить» — древнем обряде обращения к духам. По прибытии на остров полюбуемся скалой Шаманка на мысе Бурхан и понаблюдаем, как закатное солнце скроется за водами Байкала.
Поездка к мысу Хобой: Харанцы, бухта Песчанка, скалы Три Брата, мыс Любви и деревня Узуры
После завтрака отправимся к мысу Хобой — самой северной точке острова. По дороге остановимся в деревне Харанцы, доберёмся до Песчанки, где в тёплую погоду можно будет искупаться. Полюбуемся скалами Три Брата, а по прибытии пообедаем прямо на берегу Байкала. После продолжим маршрут — нас ждёт мыс Любви, чья форма напоминает сердце. В завершение посетим отдалённую деревню Узуры. Здесь чувствуется особенная тишина и спокойствие северного Ольхона.
Свободный день
Сегодня вас ждёт день отдыха. Вы сможете провести его в своём ритме: понежиться на песках Сарайского пляжа или прогуляться по сувенирным лавкам.
Желающие смогут разнообразить день дополнительными активностями. По предварительной записи можно отправиться на экскурсию к острову Огой, на водную прогулку на сапах к скале Шаманка или на фотосессию на фоне пейзажей.
Вечером вся группа соберётся у костра на дружеские посиделки: будем любоваться звёздами и слушать местные легенды.
Южная часть острова Ольхон: скала Трезубец и озеро Ханхой, возвращение в Иркутск
После завтрака отправимся исследовать южную часть острова. Увидим скалу Трезубец, посетим озеро Ханхой — вода здесь прогревается быстрее, чем в основном массиве Байкала, благодаря особенностям рельефа и мелководью. После экскурсии попрощаемся с Ольхоном и отправимся обратно в Иркутск. По прибытии разместимся в гостинице.
Отъезд
Наш тур завершён, сегодня вы сможете самостоятельно уехать в аэропорт в любое удобное время.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местное размещение
|88 000 ₽
|1-местное размещение
|112 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
- Входные билеты в музеи
- Рекреационные сборы
- Сопровождение гидом-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Ужины
- Трансфер в аэропорт
- Доплата за 1-местное размещение - 24 000 ₽