Мои заказы

В гости к Байкалу: Листвянка, Ольхон и Малое Море, места силы, мыс Хобой и милые нерпы

Проводить закат с видом на Шаманку, посетить музей «Тальцы» и подняться на Камень Черского
В одном туре мы собрали главные локации Ольхона, который называют душой Байкала.

Вы увидите легендарную скалу Шаманку, посетите мыс Хобой, бухту Песчанку, мыс Любви и скалу Три Брата.

Сможете искупаться в тёплом
читать дальшеуменьшить

озере Ханхой, отдохнуть на Сарайском пляже и полюбоваться Ангарой с Камня Черского.

Будем не только наслаждаться природой, но и погружаться в историю и культуру региона: в этнографическом музее под открытым небом познакомимся с традициями народов Прибайкалья, узнаем о происхождении и экосистеме водоёма, выясним, что значит «побурханить» и услышим удивительные легенды. Вечерами будем собираться у костра, считать звёзды и делиться впечатлениями. А ещё один день оставили свободными, чтобы вы смогли составить свою неповторимую программу.

В гости к Байкалу: Листвянка, Ольхон и Малое Море, места силы, мыс Хобой и милые нерпы
В гости к Байкалу: Листвянка, Ольхон и Малое Море, места силы, мыс Хобой и милые нерпы
В гости к Байкалу: Листвянка, Ольхон и Малое Море, места силы, мыс Хобой и милые нерпы

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

  • Флисовая кофта
  • Ветровка
  • Джинсы и спортивные брюки
  • Х/б повязка на уши (на случай сильного ветра)
  • Кепка
  • Солнцезащитный крем
  • Пляжная одежда и городская, в которой будет удобно гулять
  • Тёплые и лёгкие носки
  • Одежда для ношения в гостинице
  • Сменное бельё

Техника:
• Смартфон
• Зарядка для смартфона
• Пауэрбанк
• Ноутбук с зарядным устройством (по желанию)
• Фотоаппарат
• Запасные аккумуляторы для фотоаппарата, т. к. на холоде заряд падает очень быстро
• Дополнительная карта памяти
• Штатив (если есть)

Снаряжение:
• Рюкзак
• Трекинговые палки (если в программе предусмотрены походы)
• Солнцезащитный крем
• Тёмные очки, желательно с поляризацией
• Карманный или налобный фонарик
• Дождевик

Документы:
• Паспорт
• Свидетельство о рождении ребенка
• Полис ОМС

Дополнительно:
• Дорожный швейный набор
• Влажные салфетки и бумажные платочки
• Дезинфицирующий гель для рук
• Беруши
• Уход за лицом и телом
• Бритва и пена для бритья
• Дезодорант
• Зубные принадлежности
• Уход за волосами: шампунь, бальзам, кондиционер для волос, расчёска

  • Личная аптечка

Программа тура по дням

1 день

Этнографический музей «Тальцы», Камень Черского, Байкальский музей и рыбный рынок

Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь вы познакомитесь с традициями и культурой народов Прибайкалья.

Поднимемся на кресельном подъёмнике на Камень Черского. Пока вы будете любоваться видами, мы расскажем легенду о Байкале и дочери его Ангаре. После обеда посетим Байкальский музей, узнаем о происхождении озера, его фауне и экосистеме. Вечером погуляем вдоль побережья и посетим рыбный рынок, где можно попробовать или приобрести омуля — местный деликатес.

Этнографический музей «Тальцы», Камень Черского, Байкальский музей и рыбный рынокЭтнографический музей «Тальцы», Камень Черского, Байкальский музей и рыбный рынокЭтнографический музей «Тальцы», Камень Черского, Байкальский музей и рыбный рынокЭтнографический музей «Тальцы», Камень Черского, Байкальский музей и рыбный рынок
2 день

Путешествие на Ольхон, скала Шаманка и проводы заката

Сегодня мы отправимся к сердцу Байкала — на остров Ольхон. По пути пообедаем и отдохнём, увидим памятник Бродяге из песни «Омулёвая бочка», а ещё поговорим о шаманизме и его роли в местной культуре. Расскажем о понятии «бурханить» — древнем обряде обращения к духам. По прибытии на остров полюбуемся скалой Шаманка на мысе Бурхан и понаблюдаем, как закатное солнце скроется за водами Байкала.

Путешествие на Ольхон, скала Шаманка и проводы закатаПутешествие на Ольхон, скала Шаманка и проводы заката
3 день

Поездка к мысу Хобой: Харанцы, бухта Песчанка, скалы Три Брата, мыс Любви и деревня Узуры

После завтрака отправимся к мысу Хобой — самой северной точке острова. По дороге остановимся в деревне Харанцы, доберёмся до Песчанки, где в тёплую погоду можно будет искупаться. Полюбуемся скалами Три Брата, а по прибытии пообедаем прямо на берегу Байкала. После продолжим маршрут — нас ждёт мыс Любви, чья форма напоминает сердце. В завершение посетим отдалённую деревню Узуры. Здесь чувствуется особенная тишина и спокойствие северного Ольхона.

Поездка к мысу Хобой: Харанцы, бухта Песчанка, скалы Три Брата, мыс Любви и деревня УзурыПоездка к мысу Хобой: Харанцы, бухта Песчанка, скалы Три Брата, мыс Любви и деревня УзурыПоездка к мысу Хобой: Харанцы, бухта Песчанка, скалы Три Брата, мыс Любви и деревня УзурыПоездка к мысу Хобой: Харанцы, бухта Песчанка, скалы Три Брата, мыс Любви и деревня УзурыПоездка к мысу Хобой: Харанцы, бухта Песчанка, скалы Три Брата, мыс Любви и деревня УзурыПоездка к мысу Хобой: Харанцы, бухта Песчанка, скалы Три Брата, мыс Любви и деревня УзурыПоездка к мысу Хобой: Харанцы, бухта Песчанка, скалы Три Брата, мыс Любви и деревня Узуры
4 день

Свободный день

Сегодня вас ждёт день отдыха. Вы сможете провести его в своём ритме: понежиться на песках Сарайского пляжа или прогуляться по сувенирным лавкам.

Желающие смогут разнообразить день дополнительными активностями. По предварительной записи можно отправиться на экскурсию к острову Огой, на водную прогулку на сапах к скале Шаманка или на фотосессию на фоне пейзажей.

Вечером вся группа соберётся у костра на дружеские посиделки: будем любоваться звёздами и слушать местные легенды.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Южная часть острова Ольхон: скала Трезубец и озеро Ханхой, возвращение в Иркутск

После завтрака отправимся исследовать южную часть острова. Увидим скалу Трезубец, посетим озеро Ханхой — вода здесь прогревается быстрее, чем в основном массиве Байкала, благодаря особенностям рельефа и мелководью. После экскурсии попрощаемся с Ольхоном и отправимся обратно в Иркутск. По прибытии разместимся в гостинице.

Южная часть острова Ольхон: скала Трезубец и озеро Ханхой, возвращение в ИркутскЮжная часть острова Ольхон: скала Трезубец и озеро Ханхой, возвращение в Иркутск
6 день

Отъезд

Наш тур завершён, сегодня вы сможете самостоятельно уехать в аэропорт в любое удобное время.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местное размещение88 000 ₽
1-местное размещение112 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
  • Входные билеты в музеи
  • Рекреационные сборы
  • Сопровождение гидом-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Ужины
  • Трансфер в аэропорт
  • Доплата за 1-местное размещение - 24 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
Завершение: Иркутск - трансфер в аэропорт самостоятельно в любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1836 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
читать дальшеуменьшить

свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры на «В гости к Байкалу: Листвянка, Ольхон и Малое Море, места силы, мыс Хобой и милые нерпы»

Тур по живописным местам Байкала: Листвянка, Ольхон и Малое Море
На машине
6 дней
6 отзывов
Тур по живописным местам Байкала: Листвянка, Ольхон и Малое Море
Побывать на острове Огой, подняться на Камень Черского и зарядиться энергией на мысе Хобой
Начало: Иркутск, 9:00-16:00
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
73 500 ₽ за человека
Жемчужина Сибири в мини-группе: Листвянка, Малое Море и северная часть Ольхона
На машине
5 дней
4 отзыва
Жемчужина Сибири в мини-группе: Листвянка, Малое Море и северная часть Ольхона
Попробовать чай на озёрной воде и уху у мыса Хобой, полюбоваться панорамами зимнего Байкала
Начало: Иркутск, 14:00
21 авг в 12:00
59 000 ₽ за человека
Байкальский must-see: Листвянка и Ольхон с севера на юг
На машине
6 дней
1 отзыв
Байкальский must-see: Листвянка и Ольхон с севера на юг
Осмотреть скалу Шаманку, полюбоваться Малым Морем и познакомиться с культурой Прибайкалья
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
7 авг в 08:00
14 авг в 08:00
88 000 ₽ за человека
Этот удивительный Байкал: тур по главным местам Ольхона и Листвянки
На машине
6 дней
1 отзыв
Этот удивительный Байкал: тур по главным местам Ольхона и Листвянки
Заглянуть в Байкальский музей, подняться на Камень Черского и побывать на мысе Хобой
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
82 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
88 000 ₽ за человека