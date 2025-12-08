Продолжаем исследовать Малое море Байкала. Мы побываем на самой высокой смотровой точке Ольхона и полюбуемся видом на остров. Дальше прибудем на священный остров Огой. Он необитаемый, здесь находится лишь буддийская Ступа Просветления. Считается, что она помогает убирать негативную энергию и препятствия с пути. А ещё ступу можно обойти вокруг и загадать желание — оно обязательно сбудется.

Переедем на мыс Дракона и пофотографируемся. Рядом есть участок чистого льда — настоящий каток, где можно прокатиться на коньках. Их можно взять в аренду за доплату или захватить свои. После обеда полюбуемся хрустальными гротами и пещерами, а ещё увидим метановые пузырьки, застывшие в толще льда.

Поужинаем в кафе в Хужире.