Волшебный лёд Байкала и день в Саянских горах и Тункинской долине

Встретить рассвет и закат у Шаманки, исследовать хрустальные гроты и увидеть Ступу Просветления
Приглашаем увидеть удивительный Байкал зимой, когда всё вокруг напоминает сказочный замок Снежной Королевы. В увидите хрустальные пещеры, застывшие волны и метановые пузырьки, закованные льдом.

Побываете на необитаемом острове Огой, священном для
буддистов, посетите мыс Хобой — место силы, сделаете фотографии на фоне мыса Дракон и повращаете молитвенные барабаны. Считается, что это приносит покой и гармонию людям любой религии.

Целый день посвятим Саянским горам: вы полюбуетесь видами Тункинской долины и прогуляетесь к водопадам, осмотрите дацаны и ступы.

Волшебный лёд Байкала и день в Саянских горах и Тункинской долине

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Ольхон и закат у скалы Шаманка

Встретим вас в аэропорту Иркутска или у вашего отеля и отправимся на Ольхон. Ехать предстоит около 5 часов, а по пути пообедаем в кафе и попробуем традиционные буузы. Ещё заглянем в краеведческий музей, познакомимся с культурой края и пообщаемся с шаманом. По прибытии заселимся в отель, затем прогуляемся к мысу Бурхан — скале Шаманка. Проводим здесь закат и послушаем, как трещит лёд.

2 день

Путешествие к мысу Хобой

Позавтракаем и отправимся на мыс Хобой. Будем любоваться удивительным льдом, наплесками и торосами. В ледяном гроте устроим привал и попьём чай, и, конечно, будем много фотографироваться на фоне хрустальных льдин.

3 день

Остров Огой, мыс Дракона и волшебный лёд Байкала

Продолжаем исследовать Малое море Байкала. Мы побываем на самой высокой смотровой точке Ольхона и полюбуемся видом на остров. Дальше прибудем на священный остров Огой. Он необитаемый, здесь находится лишь буддийская Ступа Просветления. Считается, что она помогает убирать негативную энергию и препятствия с пути. А ещё ступу можно обойти вокруг и загадать желание — оно обязательно сбудется.

Переедем на мыс Дракона и пофотографируемся. Рядом есть участок чистого льда — настоящий каток, где можно прокатиться на коньках. Их можно взять в аренду за доплату или захватить свои. После обеда полюбуемся хрустальными гротами и пещерами, а ещё увидим метановые пузырьки, застывшие в толще льда.

Поужинаем в кафе в Хужире.

4 день

Рассвет у Шаманки и возвращение в Иркутск

С утра вместе с желающими сходим к Шаманке, чтобы встретить рассвет. После завтрака отправимся в Иркутск. По дороге вы сможете купить омуля, рекомендуем брать рыбку холодного копчения — её легче довезти. А ещё в качестве подарка можно приобрести шерстяные и меховые вещи, украшения из сибирских самоцветов и кедровые орехи.

По прибытии устроим экскурсию по Иркутску. Ночевать будем в отеле в городе.

5 день

Тункинская долина и буддийские святыни в Аршане

В 8:30 поедем в Бурятию, к Саянским горам. В кафе по пути насладимся блюдами национальной кухни. Остановимся в Тункинской долине и погуляем вдоль реки Кынгырга к водопадам, а ещё заглянем на монгольский рынок. В Аршане осмотрим дацан и буддийские ступы, обязательно повращаем хурдэ — молитвенные барабаны. Считается, что это приносит покой и гармонию людям любой религии.

На обратном пути, если останется время, заедем в посёлок Жемчуг, чтобы искупаться в термальных источниках (за доплату). К вечеру вернёмся в Иркутск. Если вы улетаете сегодня, мы отвезём вас в аэропорт, а если планируете остаться на ещё одну ночь, то доставим в отель.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет92 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гидов
  • Билеты в национальный парк
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Купание в термах (по желанию)
  • Аренда коньков (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 5:30 (время прибытия рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга). Рекомендуем прилететь на день раньше, тогда мы заберём вас от отеля
Завершение: Аэропорт Иркутска, вечер (время отбытия ваших рейсов)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Иркутске
Друзья, я занимаюсь туризмом с детства, вырос на туристических маршрутах, шагал в не по размеру сшитых наспех штормовках и штанах, носил самодельные рюкзаки, а вместо спальника у меня был красный
пуховик. Сейчас прошло время, у меня прекрасное снаряжение, и я продолжаю путешествовать. Я счастлив, что занимаюсь любимым делом, и что могу радовать людей, идущих рядом со мной. Я приглашаю вас в нашу группу. Вам обязательно понравятся наши приключения. До встречи на маршруте!

