посмотреть и чем вдохновиться! Вместо «серого промышленного города» мы увидели место с потрясающей историей, архитектурой и особым характером. После прогулки захотелось приехать сюда еще раз – чтобы глубже изучить его дворы и фабрики.

Впечатлила глубина знаний гида – настоящий энциклопедист!

Мы узнали:

Как жили староверы в этих краях.

Историю богатых крепостных, которые стали фабрикантами и могли жить безбедно, даже оставаясь крепостными.

О том, почему Иваново стал текстильным мегаполисом, вторым "Манчестером".

Как производили лен, а в последствии и ситец.

Как жили рабочие в начале 20 века.

О создание первого университетского кампуса в советское время.



Нам очень понравилось. От души рекомендую.