Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Иваново, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Иваново
Пешая
2 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: путешествие сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
«А также рассмотрите усадьбы и особняки местных купцов и фабрикантов и православные храмы: Святой Троицы, Казанской иконы Божией Матери и Свято-Введенского монастыря»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
«Расскажу я и о текстильных магнатах: в каких усадьбах они жили, в какие церкви ходили и на что жертвовали деньги»
11 дек в 19:30
12 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Пешая
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Узнайте, как Иваново превратилось из села в город, и почему его называют «текстильным цехом страны». Откройте секреты ивановских невест и авангарда
Начало: Арт-сквер
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    8 декабря 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Александр для меня — находка десятилетия. Думаю, не будет преувеличением сказать, что это самый лучший гид по Иванову и один
    читать дальше

    из лучших гидов, которых я когда-либо встречал в других городах. Экскурсия оказалась не только по Иванову, но также по Москве, Санкт-Петербургу и некоторым другим городам, поскольку все они связаны с известными фамилиями, архитектурой и общими историческими событиями. Прекрасная речь и увлекательные рассказы погружают в историю прошлых веков. Невероятное число имён, названий, дат и т. п. Александр — просто ходячая энциклопедия))

  • Г
    Галина
    6 ноября 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Спасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, что город славен не только текстилем и архитектурой. Но и сырами! Очень рекомендую всем погулять с Александром!
    Спасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, чтоСпасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, чтоСпасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, чтоСпасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, чтоСпасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, чтоСпасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, что
  • Н
    Наталья
    4 ноября 2025
    Добро пожаловать в Иваново
    Благодарим Елену за увлекательную прогулку! Узнали много интересных фактов и историй. Будем рекомендовать знакомым))
  • Д
    Денис
    3 ноября 2025
    Добро пожаловать в Иваново
    Спасибо Елене за прекрасную качественную экскурсию по Иваново. Учитывая, что сам город мягко говоря не богат достопримечательностями, надо иметь большой профессионализм, чтобы здесь провести настолько хорошую экскурсию. Рекомендую Елену в качестве гида.
  • Ю
    Юлиана
    2 ноября 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Прекрасный рассказчик! Историю города знает вплоть до мельчайших деталей. Очень приятно, когда впервые попавшего в Иваново путешественника с городом знакомит именно такой гид👍
  • Л
    Лена
    31 октября 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Спасибо за приятную экскурсию!
  • О
    Ольга
    29 октября 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Александр опытный и начитанный рассказчик. Понравилось, без проволОчек, по делу рассказал.
  • Н
    Наталья
    27 октября 2025
    Добро пожаловать в Иваново
    Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно взрослым и детям.
  • Р
    Роман
    6 октября 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Забегая вперед скажу, что пятерку поставил в знак моего почтения и уважения о коллоасальном историческом пласте, которым владеет гид Александр
    читать дальше

    . Но за мои два года я впервые попал на такую фундаментальную подачу материала. Не подготовленным туриствам может быть немного сложновато воспринимать такую подачу. Даже я имея за плечами почти 90 прогулок слегка устал (( Однако, я теперь точно понимаю какое влияние во времена царской России имело село Иваново (тогда еще село).
    Не хватило легкости и каких то интересных фактов. Но маршрут составлен идеально. Все знаковые дома и памятники вы увидите.

  • А
    Анна
    6 октября 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Александр, нас покорил. Мы готовы были ходить по улицам города и слушать экскурсию, еще пару-тройку часов.
    Александр, очень интересная личность с которой можно рассуждать, на исторические события проводить параллели, с другими городами и событиями.
  • Н
    Наталья
    12 сентября 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Прекрасная экскурсия! Александр - прекрасный рассказчик с глубоким знанием истории своего города. Он перевернул мое представление о г. Иваново и его жителях. Хочется отметить грамотную речь экскурсовода. Было не только очень интересно, но и приятно слушать:). Однозначно рекомендую!
  • А
    Анжела
    27 августа 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Прекрасный экскурсовод. Очень интересно все рассказал и показал. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо.
    Прекрасный экскурсовод. Очень интересно все рассказал и показал. 2 часа пролетели незаметно. СпасибоПрекрасный экскурсовод. Очень интересно все рассказал и показал. 2 часа пролетели незаметно. СпасибоПрекрасный экскурсовод. Очень интересно все рассказал и показал. 2 часа пролетели незаметно. СпасибоПрекрасный экскурсовод. Очень интересно все рассказал и показал. 2 часа пролетели незаметно. СпасибоПрекрасный экскурсовод. Очень интересно все рассказал и показал. 2 часа пролетели незаметно. СпасибоПрекрасный экскурсовод. Очень интересно все рассказал и показал. 2 часа пролетели незаметно. СпасибоПрекрасный экскурсовод. Очень интересно все рассказал и показал. 2 часа пролетели незаметно. СпасибоПрекрасный экскурсовод. Очень интересно все рассказал и показал. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Отличная экскурсия с Александром! Постоянно ездили в Иваново к родственникам, но наконец-то впервые узнали историю самого города, которая, как оказалась,
    читать дальше

    очень глубока и интересна. Прошлись по очень интересным местам и точкам города, узнали много нового о местных особенностях и развитии области. Для ознакомления с городом однозначно рекомендуем!

  • С
    Сергей
    5 августа 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Очень интересная экскурсия, нестандартный подход, много неизвестных фактов о городе и познавательных историй.
    Очень интересная экскурсия, нестандартный подход, много неизвестных фактов о городе и познавательных историй
  • В
    Владимир
    29 июля 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Прекрасный гид!!! Мастер своего дела!!!

    2 часа пролетели незаметно.

    Великолепная подача материала.

    Низкий поклон за любовь к истории своего города!!!
  • Н
    Наталья
    21 июля 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Когда мы собирались в Иваново, друзья удивлялись: «Что там смотреть?». После этой экскурсии стало понятно – здесь есть на что
    читать дальше

    посмотреть и чем вдохновиться! Вместо «серого промышленного города» мы увидели место с потрясающей историей, архитектурой и особым характером. После прогулки захотелось приехать сюда еще раз – чтобы глубже изучить его дворы и фабрики.
    Впечатлила глубина знаний гида – настоящий энциклопедист!
    Мы узнали:
    Как жили староверы в этих краях.
    Историю богатых крепостных, которые стали фабрикантами и могли жить безбедно, даже оставаясь крепостными.
    О том, почему Иваново стал текстильным мегаполисом, вторым "Манчестером".
    Как производили лен, а в последствии и ситец.
    Как жили рабочие в начале 20 века.
    О создание первого университетского кампуса в советское время.

    Нам очень понравилось. От души рекомендую.

  • О
    Ольга
    20 июля 2025
    Добро пожаловать в Иваново
    Спасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления в виде буклета для дальнейшего
    читать дальше

    ознакомления с Иваново. Экскурсия проходит при использовании радиогида что удобно,если вас несколько человек. Ты не привязан к гиду и все слышно. В конце маленький презент,что приятно.

    Спасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления вСпасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления вСпасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления вСпасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления вСпасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления вСпасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления вСпасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления вСпасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления вСпасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления вСпасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления в
  • в
    вера
    13 июля 2025
    Добро пожаловать в Иваново
    Все прошло прекрасно. Елена очень интересный рассказывает про родной город Иваново. Много знает фактов про другие города. Очень приятно, что
    читать дальше

    до экскурсии предоставила информацию куда можно сходить самостоятельно. Не смотря на жару, мы были всегда в теньке и было комфортно. Спасибо за сувенир в конце прогулки.

  • М
    Максим
    30 июня 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Это просто прекрасно! Александр знает город очень хорошо и искренне его любит, это было полноценное погружение в его историю. Искренне рекомендую и буду советовать всем друзьям!
    Это просто прекрасно! Александр знает город очень хорошо и искренне его любит, это было полноценное погружениеЭто просто прекрасно! Александр знает город очень хорошо и искренне его любит, это было полноценное погружениеЭто просто прекрасно! Александр знает город очень хорошо и искренне его любит, это было полноценное погружениеЭто просто прекрасно! Александр знает город очень хорошо и искренне его любит, это было полноценное погружение
  • О
    Ольга
    29 июня 2025
    Знакомьтесь, Иваново
    Спасибо Александру за очень живую и детальную экскурсию:) Прогулка пролетела незаметно и мы увидели Иваново с другой стороны:) однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Иваново
  2. Добро пожаловать в Иваново
  3. Иваново яркий и предприимчивый
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Революции
  2. Введенский женский монастырь
  3. Музей первого совета
  4. Самое главное
  5. Музей ивановского ситца
  6. Дом-корабль
  7. Дом-подкова
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Набережная реки Уводь
Сколько стоит экскурсия по Иваново в декабре 2025
Сейчас в Иваново в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4000. Туристы уже оставили гидам 270 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Иваново на 2025 год по теме «Усадьбы и дворцы», 270 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль