Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Избербаша

Главные природные места Дагестана (обед включён, прогулка на катере и посещение пещеры по желанию)
Сулакский каньон — одна из самых впечатляющих природных локаций Дагестана, которую сложно включить в удобный маршрут самостоятельно.

С нами вы увидите все ключевые места: каньон, водохранилище, а также пещеру и крупнейший бархан Европы. Поездка проходит в комфортном темпе — с остановками, видами и яркими впечатлениями.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Избербаша

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Избербаша. По дороге вы узнаете о регионе и его природных особенностях

9:00 — Чиркейское водохранилище

9:00–9:30 — прогулка на катере

10:30 — посёлок Дубки и смотровые площадки

  • Увидите Сулакский каньон с высоты
  • Полюбуетесь бирюзовой рекой и скалами
  • Сделаете панорамные фотографии

11:30 — пещера Нохъо

13:00–14:00 — обед на форелевом хозяйстве

14:00–14:30 — парк «Главрыба»

  • Прогуляетесь по территории комплекса
  • Увидите местную инфраструктуру

15:30–17:00 — бархан Сарыкум

  • Подниметесь на крупнейший песчаный бархан Европы
  • Увидите место съёмок фильма «Белое солнце пустыни»
  • Полюбуетесь необычным для горного региона пейзажем

18:30–19:30 — возвращение в Избербаш

Организационные детали

  • Поездка проходит на легковом автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
  • Обед входит в стоимость: запечнённая на углях свежая форель, хлеб, овощная нарезка, чуду (блюдо из теста с разными начинками), компот
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу — от 3000 ₽ за чел.
  • Катание на катере по Сулакскому каньону — от 1500 ₽ за чел.
  • Пещера Нохъо — в будни 500 ₽ за чел., в выходные 700 ₽ за чел.
  • Бархан Сарыкум — 250 ₽ за чел.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.

