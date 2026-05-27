Сулакский каньон — одна из самых впечатляющих природных локаций Дагестана, которую сложно включить в удобный маршрут самостоятельно.
С нами вы увидите все ключевые места: каньон, водохранилище, а также пещеру и крупнейший бархан Европы. Поездка проходит в комфортном темпе — с остановками, видами и яркими впечатлениями.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Избербаша. По дороге вы узнаете о регионе и его природных особенностях
9:00 — Чиркейское водохранилище
9:00–9:30 — прогулка на катере
10:30 — посёлок Дубки и смотровые площадки
- Увидите Сулакский каньон с высоты
- Полюбуетесь бирюзовой рекой и скалами
- Сделаете панорамные фотографии
11:30 — пещера Нохъо
13:00–14:00 — обед на форелевом хозяйстве
14:00–14:30 — парк «Главрыба»
- Прогуляетесь по территории комплекса
- Увидите местную инфраструктуру
15:30–17:00 — бархан Сарыкум
- Подниметесь на крупнейший песчаный бархан Европы
- Увидите место съёмок фильма «Белое солнце пустыни»
- Полюбуетесь необычным для горного региона пейзажем
18:30–19:30 — возвращение в Избербаш
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
- Обед входит в стоимость: запечнённая на углях свежая форель, хлеб, овощная нарезка, чуду (блюдо из теста с разными начинками), компот
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу — от 3000 ₽ за чел.
- Катание на катере по Сулакскому каньону — от 1500 ₽ за чел.
- Пещера Нохъо — в будни 500 ₽ за чел., в выходные 700 ₽ за чел.
- Бархан Сарыкум — 250 ₽ за чел.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.
