Автопрогулка по Ижевску

Это обзорная прогулка для 1-4 гостей на автомобиле Reno Arkana

5
3 отзыва
Это обзорная прогулка для 1-4 гостей на автомобиле Reno Arkana.

Благодаря скорости передвижения, мы увидим больше, чем на пешем обзорном туре.

Моя автопрогулка идеальна для гостей, которые в Ижевске впервые или не много знают о городе.
Автопрогулка по Ижевску
Автопрогулка по Ижевску
Автопрогулка по Ижевску
Автопрогулка по Ижевску
Автопрогулка по Ижевску
Автопрогулка по Ижевску

Что вы увидите 🤩

  • Монумент Дружбы народов
  • Площадь оружейников
  • Царь-Пушка
  • Арсенал
  • Свято-Михайловский кафедральный собор и многое другое.
Об экскурсии
Это обзорная прогулка для 1-4 гостей на автомобиле Reno Arkana. Благодаря скорости передвижения, мы увидим больше, чем на пешем обзорном туре. Моя автопрогулка идеальна для гостей, которые в Ижевске впервые или не много знают о городе.
Прогулку мы начнем с Монумента Дружбы народов, где насладимся самой красивой панорамой Ижевска. Далее мы попадем на Площадь Оружейников, где я расскажу, почему Ижевск называют Оружейной столицей России. Затем мы отправимся к Главному корпусу оружейного завода, к первому в России многоэтажному производственному зданию. Оттуда поедем в Арсенал, где я расскажу про секреты хранения оружия и заводскую школу. Закончим экскурсию у самого красивого храма Удмуртии – Михаило-Архангельского кафедрального собора.
Важно
Экскурсия предполагает выход из автомобиля и прогулки по историческим местам.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Общий
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Где начинаем и завершаем
Начало: Улица Максима Горького, 147, Ижевск
Завершение: Свято-Михайловский кафедральный собор
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В любой день по договоренности

Екатерина Н.
Екатерина Н.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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