Об экскурсии

Это обзорная прогулка для 1-4 гостей на автомобиле Reno Arkana. Благодаря скорости передвижения, мы увидим больше, чем на пешем обзорном туре. Моя автопрогулка идеальна для гостей, которые в Ижевске впервые или не много знают о городе.

Прогулку мы начнем с Монумента Дружбы народов, где насладимся самой красивой панорамой Ижевска. Далее мы попадем на Площадь Оружейников, где я расскажу, почему Ижевск называют Оружейной столицей России. Затем мы отправимся к Главному корпусу оружейного завода, к первому в России многоэтажному производственному зданию. Оттуда поедем в Арсенал, где я расскажу про секреты хранения оружия и заводскую школу. Закончим экскурсию у самого красивого храма Удмуртии – Михаило-Архангельского кафедрального собора.

Важно

Экскурсия предполагает выход из автомобиля и прогулки по историческим местам.