Долгое время Ижевск считался закрытым городом и его даже не было на картах. Возможно, поэтому и сейчас название города не слишком хорошо знакомо среднестатистическому россиянину.

Однако, он известен своими мотоциклами, олимпийской чемпионкой Галиной Кулаковой и знаменитым оружейником Михаилом Калашниковым.

В настоящее время, город 🏙️ по праву может называться крупным экономическим, транспортным и культурным центром страны, с развитой оборонной, машиностроительной и металлургической промышленностью. И, кстати, Ижевский пруд является самым большим по площади искусственным водоёмом Европы.

Вы узнаете историю 📖 города, как он превратился в столицу Удмуртии. Узнаете какое место в жизни города занимает оружейное производство. Прогуляетесь 👣 по Михайловской площади, увидите плотину Ижевского пруда, местную Царь-Пушку с запутанной историей, возможно, доберемся с вами до местного памятника пельменю.

Так же гид поделится с Вами советами, как можно провести время в городе, где вкусно и недорого перекусить, и в какой музей 🖼 стоит пойти, если вам интересна культура и быт удмуртов.