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Ежовск - столица Мурмуртии

Ян Л.
Ян Л. – Гид из Ижевска
Ежовск - столица Мурмуртии
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Ежовск - столица Мурмуртии
Ежовск - столица Мурмуртии

Что вы увидите

  • Площадь оружейников
  • плотина Ижевского пруда
  • набережная
  • Михайловский собор
  • Царь-пушка и др.
Долгое время Ижевск считался закрытым городом и его даже не было на картах. Возможно, поэтому и сейчас название города не слишком хорошо знакомо среднестатистическому россиянину.
Однако, он известен своими мотоциклами, олимпийской чемпионкой Галиной Кулаковой и знаменитым оружейником Михаилом Калашниковым.
В настоящее время, город 🏙️ по праву может называться крупным экономическим, транспортным и культурным центром страны, с развитой оборонной, машиностроительной и металлургической промышленностью. И, кстати, Ижевский пруд является самым большим по площади искусственным водоёмом Европы.
Вы узнаете историю 📖 города, как он превратился в столицу Удмуртии. Узнаете какое место в жизни города занимает оружейное производство. Прогуляетесь 👣 по Михайловской площади, увидите плотину Ижевского пруда, местную Царь-Пушку с запутанной историей, возможно, доберемся с вами до местного памятника пельменю.
Так же гид поделится с Вами советами, как можно провести время в городе, где вкусно и недорого перекусить, и в какой музей 🖼 стоит пойти, если вам интересна культура и быт удмуртов.
Что входит
  • Включены в стоимость услуги гида
  • при необходимости могу заказать транспорт.
Что не входит
  • Билеты в учреждения культуры
  • питание и т. д. Стоимость экскурсии - 2500 руб.
Начало
🚩 Площадь оружейников, ул. Горького 73
Место завершения
🏁 Сквер Победы, площадь 50 лет Октября 10Г
Ежовск - столица Мурмуртии
Ежовск - столица Мурмуртии
Ежовск - столица Мурмуртии
Ежовск - столица Мурмуртии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ян Л.
Ян Л.
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