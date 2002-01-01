Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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Ижевск на велосипеде!

Прокатиться по самым интересным местам города и отыскать следы разных эпох

Сергей
Сергей – Гид из Ижевска
Проезжая по живописным набережным, старинному центру и новым модным кварталам, вы раскроете историю 📖 Ижевска от первых поселений до «города будущего».

Я помогу не пропустить главное и покажу Свято-Михайловский собор, Царь-пушку, район CITY и другие важные достопримечательности!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚲На велосипеде
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 299 ₽ за экскурсию

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Ижевск на велосипеде!
Ижевск на велосипеде!

Что вас ожидает

Ижевск сквозь столетия
Вы рассмотрите Свято-Михайловский собор, узнаете историю 📖 казенного Оружейного завода и частного пиво-медоваренного производства и прокатитесь по набережным Ижевского пруда. А поднявшись в исторический центр, насладитесь панорамой города с площади Оружейников, оцените местную Царь-пушку и услышите интересные факты о купцах и шутливые зарисовки об ижевских крокодилах.

Современная жизнь города
Ижевск ХХ века впечатлит вас образцами сталинского ампира. А чтобы оценить достижения нашего времени, мы проедем рядом с новым центром города — ультрамодным кварталом CITY, застроенным необычными домами. Завершится путешествие в Открытом саду — современном пространстве, созданном самими горожанами.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — 11 км
  • Аренда велосипедов оплачивается дополнительно — от 150 рублей в час
Ижевск на велосипеде!
Ижевск на велосипеде!
Ижевск на велосипеде!
Ижевск на велосипеде!
Ижевск на велосипеде!
Ижевск на велосипеде!
Ижевск на велосипеде!
Ижевск на велосипеде!
Ижевск на велосипеде!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Сергей. Дизайнер, архитектор, путешественник, гид автобусных и круизных туров. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой город!
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Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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