Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Ижевск сквозь столетия

Вы рассмотрите Свято-Михайловский собор, узнаете историю 📖 казенного Оружейного завода и частного пиво-медоваренного производства и прокатитесь по набережным Ижевского пруда. А поднявшись в исторический центр, насладитесь панорамой города с площади Оружейников, оцените местную Царь-пушку и услышите интересные факты о купцах и шутливые зарисовки об ижевских крокодилах.

Современная жизнь города

Ижевск ХХ века впечатлит вас образцами сталинского ампира. А чтобы оценить достижения нашего времени, мы проедем рядом с новым центром города — ультрамодным кварталом CITY, застроенным необычными домами. Завершится путешествие в Открытом саду — современном пространстве, созданном самими горожанами.

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