Пантикапей, гора Митридат, Крымский мост и Аджимушкайские каменоломни

Мы совершим путешествие на автомобиле по таким достопримечательностям как Крымский мост - очень интересное сооружение с

Мы совершим путешествие на автомобиле по таким достопримечательностям как Крымский мост — очень интересное сооружение с захватывающими видами, Гора Митридат и Пантикапей — античный город, основанный в VII веке до нашей эры.

Аджимушкайские каменоломни, возникшие после нескольких веков добычи ракушечника в самом сердце древнего города.
Пантикапей, гора Митридат, Крымский мост и Аджимушкайские каменоломни
Пантикапей, гора Митридат, Крымский мост и Аджимушкайские каменоломни
Пантикапей, гора Митридат, Крымский мост и Аджимушкайские каменоломни
Пантикапей, гора Митридат, Крымский мост и Аджимушкайские каменоломни
Пантикапей, гора Митридат, Крымский мост и Аджимушкайские каменоломни
Пантикапей, гора Митридат, Крымский мост и Аджимушкайские каменоломни
Пантикапей, гора Митридат, Крымский мост и Аджимушкайские каменоломни
Пантикапей, гора Митридат, Крымский мост и Аджимушкайские каменоломни

Что вас ожидает 🤩

  • Керченский мост
  • Пантикапей
  • Гора Митридат
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Аджимушкайские каменоломни

Крымский мост

Много сил и средств отдала Россия на его строительство. Автодорожная часть была запущена в мае 2018 году. От открытия и до настоящего времени по мосту идет непрерывный поток транспорта, который везет грузы, товары и конечно же нас, туристов. За год, с момента открытия, по мосту проехало более 5 миллионов автомобилей. Очень интересное сооружение с захватывающими видами. Готовьте фотоаппараты и у вас будут прекрасные снимки.

Гора Митридат

Находится в центре современной Керчи, названа в честь Митридата IV, правителя древнего Боспорского царства. На склонах горы Митридат сохранились руины столицы Боспора — Пантикапея, а на вершине установлен Обелиск Славы, посвященный воинам, погибшим за освобождение Крыма в боях Второй мировой войны. Чуть в стороне возвышается башня-ротонда с вечным огнем. С вершины (92 метра над уровнем моря) открывается вид на Керченскую бухту. Чтобы добраться до смотровой площадки, нужно преодолеть Большую Митридатскую лестницу из 423 ступенек.

Античный город Пантикапей

Основанный в VII веке до нашей эры греческими переселенцами, был столицей Боспорского царства, затем вошел в состав Византии, подчинялся генуэзцам и Османской империи. До наших дней сохранились руины акрополя на горе Митридат в Керчи — они являются частью Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. В древности в Пантикапее находились храм Аполлона с шестиколонным портиком, царский дворец, театр, жилые кварталы. К сожалению, от этого великолепия остались лишь фрагменты стен и несколько колонн.

Аджимушкайские каменоломни

Одной из самых привлекательных достопримечательностей города Керчь являются Аджимушкайские каменоломни, возникшие после нескольких веков добычи ракушечника в самом сердце древнего города.

Церковь Иоанна Предтечи

У подножия горы Митридат, расположилась церковь Иоанна Предтечи — прекрасный образец зодчества, выполненный в традициях византийской архитектуры. Она считается одним из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в Европе, а живописный нарядный облик заметно выделяет её из ряда православных церквей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в Пантикапей (взрослый — 50 рублей)
  • Вход в Аджимушкайские каменоломни (400 рублей)
Место начала и завершения?
Кабардинка, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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