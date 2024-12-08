Мы посетим Амалиенау — район Калининграда, спроектированный по концепции города-сада, с архитектурой довоенного Кёнигсберга. Прогуляемся по улочкам, рассмотрим кирхи и виллы, узнаем их историю. Затем отправимся в Светлогорск — курорт Балтики с немецкой архитектурой, виллами и сосновым лесом.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Прогулка по Амалиенау
Мы отправимся в самый живописный район Калининграда — Амалиенау. Этот район был спроектирован по концепции город-сад и сохраняет архитектурные традиции довоенного Кёнигсберга. Неспешная прогулка по его улочкам и аллеям позволит нам насладиться атмосферными кирхами и восхитительными виллами, а также узнать увлекательные истории их владельцев.
Фешенебельный Светлогорск
После этого мы направимся в Светлогорск — курорт на побережье Балтики, который поражает своей красотой с первого взгляда. Здесь царит комфорт, а зелень и шикарные виллы создают уникальную атмосферу для отдыха и расслабления.
Что нас ждет в Светлогорске?
- Насладимся немецкой архитектурой и современными виллами, окруженными сосновым лесом.
- Увидим символ города — водонапорную башню.
- Посетим здание грязелечебницы, где можно узнать о методах оздоровления.
- Прогуляемся до кирхи и Лиственничного парка, наслаждаясь природой.
- Спустимся на променад в панорамном лифте с потрясающим видом на Балтийское море.
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть красоту Калининградской области во всей ее славе!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Амалиенау
- Исторические виллы
- Светлогорск
- Водонапорная башня
- Кирха Раушена
- Променад
- Балтийское море
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы (обед, сувениры и пр., по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Калининграде
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
8 дек 2024
Экскурсия очень понравилась. Гид просто класс.
Входит в следующие категории Калининграда
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