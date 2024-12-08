Мы посетим Амалиенау — район Калининграда, спроектированный по концепции города-сада, с архитектурой довоенного Кёнигсберга. Прогуляемся по улочкам, рассмотрим кирхи и виллы, узнаем их историю. Затем отправимся в Светлогорск — курорт Балтики с немецкой архитектурой, виллами и сосновым лесом.

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Описание экскурсии

Прогулка по Амалиенау

Мы отправимся в самый живописный район Калининграда — Амалиенау. Этот район был спроектирован по концепции город-сад и сохраняет архитектурные традиции довоенного Кёнигсберга. Неспешная прогулка по его улочкам и аллеям позволит нам насладиться атмосферными кирхами и восхитительными виллами, а также узнать увлекательные истории их владельцев.

Фешенебельный Светлогорск

После этого мы направимся в Светлогорск — курорт на побережье Балтики, который поражает своей красотой с первого взгляда. Здесь царит комфорт, а зелень и шикарные виллы создают уникальную атмосферу для отдыха и расслабления.

Что нас ждет в Светлогорске?

Насладимся немецкой архитектурой и современными виллами, окруженными сосновым лесом.

Увидим символ города — водонапорную башню.

Посетим здание грязелечебницы, где можно узнать о методах оздоровления.

Прогуляемся до кирхи и Лиственничного парка, наслаждаясь природой.

Спустимся на променад в панорамном лифте с потрясающим видом на Балтийское море.

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть красоту Калининградской области во всей ее славе!