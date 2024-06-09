На нашей обзорной экскурсии по трём городам за один день вас ждут знаменитые локации и главные достопримечательности Калининграда, «города котов» – Зеленоградска и Светлогорска.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что вас ожидает:
- Королевские
- Бранденбургские ворота
- Бастионы
- Кирхи
- Порт
- Район Амалиенау
- Форт 3
- Кафедральный собор
- Музей марципана
- Шаакен
- Море
- Променад
- Архитектуру Зеленоградска
- Светлогорска и многое другое
Описание экскурсии
В Калининграде мы увидим: ворота, бастионы, кирхи, порт, старинные немецкие улочки с их знаменитыми виллами. Мы заедем в один из фортов, познакомимся с хомлинами, побываем в Музее марципана и это ещё не всё. Мы посетим Шаакен – один из хорошо сохранившихся замков, чтобы увидеть настоящий каминный зал, собственную конюшню и Музей инквизиции. Отправимся в Зеленоградск – пляжный курорт, раньше носивший название Кранц. Он официально признан городом котов – здесь даже есть специальные домики для этих хвостатых и личный котошеф! Мы пройдёмся по старинным улочкам и насладимся европейской архитектурой, увидим старинную водонапорную башню, выйдем на променад, чтобы полюбоваться побережьем и вдоволь надышаться морским бризом. В Светлогорске мы познакомимся с архитектурой и историей города, увидим старинное здание водогрязелечебницы, полюбуемся крутыми склонами Балтийского побережья. По желанию мы зайдем в Музей Мирового Океана, где полюбуемся действующей экспозицией и покормим карпов кормом прямо из бутылочки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевские
- Бранденбургские ворота
- Бастионы
- Кирхи
- Порт
- Район Амалиенау
- Форт 3
- Кафедральный собор
- Музей марципана
- Шаакен
- Море
- Променад
- Архитектуру Зеленоградска
- Светлогорска и многое другое
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер по маршруту
Что не входит в цену
- Трансфер из других городов области
- Входной билет в музейный комплекс «Шаакен» (выходной: понедельник) - 250 р., взрослый
- Входной билет в Морской выставочный центр (выходные: понедельник и вторник) - 300 р., взрослый
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Гид приезжает за вами по указанному адресу в Калининграде
- Светлогорске
- Зеленоградске
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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