Описание экскурсии

В Калининграде мы увидим: ворота, бастионы, кирхи, порт, старинные немецкие улочки с их знаменитыми виллами. Мы заедем в один из фортов, познакомимся с хомлинами, побываем в Музее марципана и это ещё не всё. Мы посетим Шаакен – один из хорошо сохранившихся замков, чтобы увидеть настоящий каминный зал, собственную конюшню и Музей инквизиции. Отправимся в Зеленоградск – пляжный курорт, раньше носивший название Кранц. Он официально признан городом котов – здесь даже есть специальные домики для этих хвостатых и личный котошеф! Мы пройдёмся по старинным улочкам и насладимся европейской архитектурой, увидим старинную водонапорную башню, выйдем на променад, чтобы полюбоваться побережьем и вдоволь надышаться морским бризом. В Светлогорске мы познакомимся с архитектурой и историей города, увидим старинное здание водогрязелечебницы, полюбуемся крутыми склонами Балтийского побережья. По желанию мы зайдем в Музей Мирового Океана, где полюбуемся действующей экспозицией и покормим карпов кормом прямо из бутылочки.