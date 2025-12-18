Мои заказы

Аудиоспектакль-экспедиция по Куршской косе (из Калининграда)

Познакомиться с историей и главными местами национального парка в необычном формате сериала
Услышьте истории Куршской косы на уникальном аудиоспектакле по национальному парку.

Вас ждёт большое путешествие по заповедным уголкам в наушниках — голоса профессиональных актёров и аутентичные звуки оживят легенды Самбии, тайны Балтики, эпизоды из жизни рыбаков и знаменитых путешественников. Весь маршрут с вами будет сопровождающий из нашей команды.
Описание аудиогида

Вы увидите:

  • Королевский бор и посёлок Лесной
  • станцию кольцевания птиц «Фрингилла»
  • Высоту Мюллера
  • Росситтенский лес и посёлок Рыбачий
  • Танцующий лес
  • Высоту Эфа
  • посёлок Морское и озеро Лебедь

Вы узнаете:

  • о племенах, которые здесь жили
  • море и рыбаках, о жизни среди ветров и волн
  • янтаре и древней Пруссии

и многом другом!

Организационные детали

  • Путешествие проходит на кроссовере BMW X3 M Performance 2015 г. в.
  • Рекомендованный возраст — 7+. Каждому участнику мы выдадим наушники
  • Дополнительно оплачивается: билет в национальный парк «Куршская коса» — 400 ₽ за чел., обед — по желанию
  • Возможен трансфер до Зеленоградска — подробности уточняйте в переписке
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1147 туристов
Профессиональный филолог и редактор радиохолдинга, создательница пешеходных аудиоспектаклей в специальных наушниках по Зеленоградску — одному из красивейших городов Калининградской области.

