Аудиоспектакль-экспедиция по Куршской косе (из Калининграда)

Услышьте истории Куршской косы на уникальном аудиоспектакле по национальному парку.
Вас ждёт большое путешествие по заповедным уголкам в наушниках — голоса профессиональных актёров и аутентичные звуки оживят легенды Самбии, тайны Балтики, эпизоды из жизни рыбаков и знаменитых путешественников. Весь маршрут с вами будет сопровождающий из нашей команды.
Вас ждёт большое путешествие по заповедным уголкам в наушниках — голоса профессиональных актёров и аутентичные звуки оживят легенды Самбии, тайны Балтики, эпизоды из жизни рыбаков и знаменитых путешественников. Весь маршрут с вами будет сопровождающий из нашей команды.
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Королевский бор и посёлок Лесной
- станцию кольцевания птиц «Фрингилла»
- Высоту Мюллера
- Росситтенский лес и посёлок Рыбачий
- Танцующий лес
- Высоту Эфа
- посёлок Морское и озеро Лебедь
Вы узнаете:
- о племенах, которые здесь жили
- море и рыбаках, о жизни среди ветров и волн
- янтаре и древней Пруссии
и многом другом!
Организационные детали
- Путешествие проходит на кроссовере BMW X3 M Performance 2015 г. в.
- Рекомендованный возраст — 7+. Каждому участнику мы выдадим наушники
- Дополнительно оплачивается: билет в национальный парк «Куршская коса» — 400 ₽ за чел., обед — по желанию
- Возможен трансфер до Зеленоградска — подробности уточняйте в переписке
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1147 туристов
Профессиональный филолог и редактор радиохолдинга, создательница пешеходных аудиоспектаклей в специальных наушниках по Зеленоградску — одному из красивейших городов Калининградской области.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Мини-группа
до 6 чел.
Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
Отправляйтесь в путешествие по Куршской косе и Зеленоградску, чтобы насладиться природными красотами и историческим наследием. Это будет незабываемо
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса и уютный Зеленоградск - из Калининграда
Индивидуальная экскурсия из Калининграда: Куршская коса и Зеленоградск. Узнайте, почему деревья танцуют, а пески поют, и насладитесь морским воздухом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Калининграда - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Красивый залив, песчаные дюны, сказочный лес и другие чудеса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 8 чел.