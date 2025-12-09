Мои заказы

Аудиоспектакль «Истории Кёнигсберга»

Добро пожаловать на аудиоспектакль по Рыбной деревне и острову Канта.

На нашем маршруте встретятся история и современность, исторические события, факты и фигуры, мистика и тайны, мифы и легенды, историческая архитектура и современные здания.

Вы увидите основные достопримечательности исторического центра вдоль реки Преголя и загляните в глубину веков. Вы услышите уникальные истории, рассказы о местах, людях и зданиях на нашем пути.
Описание аудиогида

От Кенигсберга до Калининграда Слышите? Центр Калининграда дышит историей… Какие тайны скрыты нa каждом шагу? Как звучал Кенигсберг? Какими голосами говорит с нами Калининград? Добро пожаловать на аудиоспектакль-променад по самым романтичным и таинственным локациям в Калининграде – Рыбной деревне и острову Канта. Вам откроются Тайны и Легенды Кенигсберга. С давних времен до наших дней. Это не просто прогулка, а большое авторское путешествие во времени. Хотите узнать, какие истории скрывают эти мосты, улочки, дома? Тогда позвольте показать вам Рыбную деревню по-новому. Идем гулять в сопровождении гида и голосов профессиональных актеров с аутентичным звучанием. Готовы отправиться в аудиопутешествие? Вы увидите исторический центр вдоль реки Преголя, знаковые достопримечательности, мосты, шедевры архитектуры. Мы раскроем секреты Кафедрального собора и познакомимся с Кантом, побываем на месте драматических событий той хрустальной ночи возле Новой Либеральной Синагоги и Еврейского сиротского приюта, погрузимся в эпоху викингов, прусов и тевтонов. Заглянем в Русский центр искусства, послушаем сладкие истории, попробуем Марципан и послушаем историю Дедушки Хомлина про Медовый мост. Узнаем Легенду о янтаре: как его вылавливали и где добывают сих пор. Посетим легендарный остров Канта (Кнайпхоф). Мы искренне надеемся, что наши истории вас заинтересуют и вдохновят. Пешеходный маршрут интересен и взрослым, и детям.

Ежедневно в 17:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Юбилейный мост
  • Рыбная деревня
  • Маяк
  • Новая Либеральная Синагога
  • Еврейский сиротский приют
  • Деревянный мост
  • Медовый мост
  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
Что включено
  • Аудиоспектакль
Что не входит в цену
  • Сопровождающий гид
  • Аренда наушников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьская улица, 8
Завершение: Калининград, ул. Канта, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Калининграда

