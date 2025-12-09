Описание Фото Ответы на вопросы Добро пожаловать на аудиоспектакль по Рыбной деревне и острову Канта.



На нашем маршруте встретятся история и современность, исторические события, факты и фигуры, мистика и тайны, мифы и легенды, историческая архитектура и современные здания.



Вы увидите основные достопримечательности исторического центра вдоль реки Преголя и загляните в глубину веков. Вы услышите уникальные истории, рассказы о местах, людях и зданиях на нашем пути.

Описание аудиогида От Кенигсберга до Калининграда Слышите? Центр Калининграда дышит историей… Какие тайны скрыты нa каждом шагу? Как звучал Кенигсберг? Какими голосами говорит с нами Калининград? Добро пожаловать на аудиоспектакль-променад по самым романтичным и таинственным локациям в Калининграде – Рыбной деревне и острову Канта. Вам откроются Тайны и Легенды Кенигсберга. С давних времен до наших дней. Это не просто прогулка, а большое авторское путешествие во времени. Хотите узнать, какие истории скрывают эти мосты, улочки, дома? Тогда позвольте показать вам Рыбную деревню по-новому. Идем гулять в сопровождении гида и голосов профессиональных актеров с аутентичным звучанием. Готовы отправиться в аудиопутешествие? Вы увидите исторический центр вдоль реки Преголя, знаковые достопримечательности, мосты, шедевры архитектуры. Мы раскроем секреты Кафедрального собора и познакомимся с Кантом, побываем на месте драматических событий той хрустальной ночи возле Новой Либеральной Синагоги и Еврейского сиротского приюта, погрузимся в эпоху викингов, прусов и тевтонов. Заглянем в Русский центр искусства, послушаем сладкие истории, попробуем Марципан и послушаем историю Дедушки Хомлина про Медовый мост. Узнаем Легенду о янтаре: как его вылавливали и где добывают сих пор. Посетим легендарный остров Канта (Кнайпхоф). Мы искренне надеемся, что наши истории вас заинтересуют и вдохновят. Пешеходный маршрут интересен и взрослым, и детям.

