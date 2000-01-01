Куршская коса - творение, которого нет больше в мире! Танцующий лес, высота Эфа и многие другие загадочные места этого прекрасного уголка природы.

. Вы сможете окунуться в историю и побывать в древней Самбии.

«Королевский бор»

Начнем свой маршрут с места где в далекие времена Король Вильгельм 1-й основал заповедник «королевский бор», посетим древнейшее лесничество Гренц с его гигантскими вековыми туями.

«Поселок Лесной »

Здесь находится самое узкое место косы. Балтийское море и Куршский залив здесь разделяет лишь 400 метровая полоса суши.

Прогуляемся по променаду, спустимся на пляж что бы искупаться или поискать кусочки янтаря, выброшенные волнами.

Отведаем местную кухню в прекрасном кафе, где у хозяина шеф-повара всегда найдется блюдо из свежевыловленной рыбы, послевкусие которого будет еще долго вам напоминать о Балтике.

«Музейный комплекс»

Мы окунемся в историю формирования ландшафта и освоения косы. Посетим музей русских суеверий и узнаем во что верили наши бабушки. Узнаем кто такие западные балты и кто пришел после них. Выйдем к заливу на смотровую площадку, где любят нежиться на солнце уточки.

«Куршский залив»

.Перед вашим взором откроется озеро «Изумруд», чья водная гладь имеет цвет темного изумруда. А рядом с озером стоял домик дюнного инспектора Франца Эфа в поселке Рыбачий. Сходим на пирс с видом на куршский залив, где сохранился немецкий маяк. Почувствуем запах ветра, который несёт с собой ароматы просоленного Балтикой соснового бора.

«Танцующий лес»

Очень таинственная достопримечательность, окутанная ореолом легенд и суеверий. Не оставим без внимания и обсудим всевозможные версии этого места.

«Высота Эфа»

Туристический маршрут проходит по границе двух дюн:зелёных, засаженных сосновым лесом и открытых песчаных, продолжающих своё движение в сторону Куршского залива.

Поднимемся на смотровые площадки.

Вы будете дышать уникальным воздухом и получать умеренную кардионагрузку по пути! Зарядитесь энергией природы и вечером будете чувствовать себя великолепно 👍🏼

Полюбуемся великолепными видами.

«Зеленоградск »

Великолепный морской городок с европейскими улочками и древней немецкой архитектурой. Город пронизан историей.

Прогуляемся по променаду и заглянем в прошлое этого королевского курорта. Насладимся морским пейзажем и свежим бризом. Мы увидим водонапорную башню 1905 года, прогуляемся по курортному проспекту

и узнаем, почему Зеленоградск называют городом кошек и Кранцем.