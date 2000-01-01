Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск

5
2 отзыва
Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск
Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск
Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск
Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск
Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск
Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск
Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск
Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск
Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск
Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск
Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск

Что вы увидите 🤩

  • Королевский бор
  • Поселок Лесной
  • Музейный комплекс
  • Маяк на Куршском заливе
  • Танцующий лес
  • Высота эфа
  • город Зеленоградск
Куршская коса - творение, которого нет больше в мире! Танцующий лес, высота Эфа и многие другие загадочные места этого прекрасного уголка природы.
. Вы сможете окунуться в историю и побывать в древней Самбии.
«Королевский бор»
Начнем свой маршрут с места где в далекие времена Король Вильгельм 1-й основал заповедник «королевский бор», посетим древнейшее лесничество Гренц с его гигантскими вековыми туями.
«Поселок Лесной »
Здесь находится самое узкое место косы. Балтийское море и Куршский залив здесь разделяет лишь 400 метровая полоса суши.
Прогуляемся по променаду, спустимся на пляж что бы искупаться или поискать кусочки янтаря, выброшенные волнами.
Отведаем местную кухню в прекрасном кафе, где у хозяина шеф-повара всегда найдется блюдо из свежевыловленной рыбы, послевкусие которого будет еще долго вам напоминать о Балтике.
«Музейный комплекс»
Мы окунемся в историю формирования ландшафта и освоения косы. Посетим музей русских суеверий и узнаем во что верили наши бабушки. Узнаем кто такие западные балты и кто пришел после них. Выйдем к заливу на смотровую площадку, где любят нежиться на солнце уточки.
«Куршский залив»
.Перед вашим взором откроется озеро «Изумруд», чья водная гладь имеет цвет темного изумруда. А рядом с озером стоял домик дюнного инспектора Франца Эфа в поселке Рыбачий. Сходим на пирс с видом на куршский залив, где сохранился немецкий маяк. Почувствуем запах ветра, который несёт с собой ароматы просоленного Балтикой соснового бора.
«Танцующий лес»
Очень таинственная достопримечательность, окутанная ореолом легенд и суеверий. Не оставим без внимания и обсудим всевозможные версии этого места.
«Высота Эфа»
Туристический маршрут проходит по границе двух дюн:зелёных, засаженных сосновым лесом и открытых песчаных, продолжающих своё движение в сторону Куршского залива.
Поднимемся на смотровые площадки.
Вы будете дышать уникальным воздухом и получать умеренную кардионагрузку по пути! Зарядитесь энергией природы и вечером будете чувствовать себя великолепно 👍🏼
Полюбуемся великолепными видами.
«Зеленоградск »
Великолепный морской городок с европейскими улочками и древней немецкой архитектурой. Город пронизан историей.
Прогуляемся по променаду и заглянем в прошлое этого королевского курорта. Насладимся морским пейзажем и свежим бризом. Мы увидим водонапорную башню 1905 года, прогуляемся по курортному проспекту
и узнаем, почему Зеленоградск называют городом кошек и Кранцем.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Стандартное предложение
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание. Видовые места и пешеходные прогулки.
Что не входит
  • Из предстоящих расходов — въезд на косу 300 RUB за каждого взрослого пассажира
  • и за машину (делится пополам между всеми участниками). Возможны расходы на питание
  • посещение музея
  • станции кольцевания птиц
  • сувениры — надо иметь с собой наличные деньги
  • на косе мало где принимают карты.
Где начинаем и завершаем
Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: С 8.30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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С 8.30

Eks.kenigsberg
Eks.kenigsberg
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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