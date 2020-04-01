Сергей проводит ещё 11 экскурсий

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  3. Для своих — просто Кёниг

Открыть все грани города, от прусских церквей до легенд о троллях, на нескучной обзорной прогулке

Сергей
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Сергей – ваш гид
Калининград похож на лоскутное одеяло, на котором Средневековье замечательно сочетается с советской эпохой, а форты 19 века — с современной архитектурой.

На моей прогулке вы поразитесь городским контрастам и услышите истории, щедро сдобренные колоритными байками.

А в результате по-настоящему прочувствуете город, который местные жители с любовью называют Кёниг.
910 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Кафедрального собора
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Для своих — просто Кёниг
Для своих — просто Кёниг

Что вас ожидает

Остров, с которого всё началось
Исходная точка нашего маршрута — Кафедральный собор, символ города, без которого невозможно представить Кёниг. Здесь я расскажу о поселении Кнайпхоф, герцоге Альбрехте и мосте, который прозвали Медовым. Вы посетите могилу Канта, оцените архитектуру кирхи Креста, пройдете по красочной Рыбной деревне и отыщете неожиданные скульптуры — шкипера с обезьянкой, молодую трактирщицу, кошку Ля Мурку и других персонажей. C меня — история о том, что происходило в сказочном домике смотрителя моста.

О чем молчит Овсяная гора?
Именно так переводится название района Хаберберг, где вас ждут новые открытия. Мы рассмотрим готическую кирху Святого Семейства и земляной вал 17 века. Разберемся, какое отношение к городу имел Папа Римский, прогуляемся по живописному Южному парку и поговорим о том, как и почему русский отряд в столице Восточной Пруссии отражал атаки французов. А затем окажемся у Фридландских ворот с грозной фигурой знаменосца Грюнвальдской битвы.

Время волшебных историй
Легенды и байки Кёнига — словно бусины, нанизанные на острый шпиль собора. Именно они станут секретным соусом, который придаст вкус городской истории. Я расскажу о Медовом тролле и влюбленной русалке, гигантском соме и похождениях барона Мюнхгаузена. В конце прогулки вы легко представите, с каким размахом в Кенигсберге гуляли моряки, узнаете, что происходило в «Тыквенной хижине» и как бравый казак отблагодарил немецкого пекаря.

Для своих — просто Кёниг
Для своих — просто Кёниг
Для своих — просто Кёниг
Для своих — просто Кёниг
Для своих — просто Кёниг
Для своих — просто Кёниг
Для своих — просто Кёниг
Для своих — просто Кёниг
Для своих — просто Кёниг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Кафедрального собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
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Сергей проводит ещё 11 экскурсий

Рыцарские замки Восточной ПруссииРыцарские замки Восточной ПруссииРыцарские замки Восточной Пруссии
6500 за экскурсию
8 часов
40 отзывов
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Ведь Калининград-Кенигсберг — бывшая столица Тевтонского ордена. Когда-то здесь возводили свои замки рыцари. Эта экскурсия — возможность увидеть наследие раннегерманской готики, аналогов которой в России нет, и узнать историю расцвета и упадка Тевтонского государства. В моей компании вы прикоснетесь к стенам из полевых камней, вспомните о рыцарских временах и прогуляетесь по городкам, сохранившим европейское очарование.
Кёнигсберг — Калининград: история в векахКёнигсберг — Калининград: история в векахКёнигсберг — Калининград: история в веках
3640 за экскурсию
3 часа
143 отзыва
Полюбить город за обилие исторических образов и многоликость атмосферы на авто-пешеходной экскурсии
Я хочу открыть вам свой город в лучшем виде: живым и сказочным, хранителем традиций и образов, философским и драматургическим, с янтарным отблеском непростой истории и многоликостью атмосферы. Я стану вашим проводником из царства теней в современный мир иллюзий и постараюсь заразить вас своей любовью.
Подземный Кёнигсберг: легенды старого городаПодземный Кёнигсберг: легенды старого городаПодземный Кёнигсберг: легенды старого города
3640 за экскурсию
4 часа
24 отзыва
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Я погружу вас в атмосферу главного мифа Калининграда – существование подземного города с тайными заводами, подводными лодками, железнодорожными станциями и спрятанной Янтарной комнатой. Все эти сокровища, конечно, охраняют вервольфы в ржавых немецких касках. Вы пройдете по «зеленому поясу» Кенигсберга и с необычного ракурса увидите наши бастионы и городские ворота.
Романтические прогулки по загадочному КалининградуРомантические прогулки по загадочному КалининградуРомантические прогулки по загадочному Калининграду
3640 за экскурсию
3 часа
33 отзыва
Полюбить город за его непарадные символы и народные предания в стороне от туристических маршрутов
«В некотором царстве, в тридевятом государстве…» — так начинаются многие сказки. Между тем это про нас, ведь Калининград является тридцать девятым регионом. В компании гида-чародея — меня — вы прикоснетесь к городским тайнам немного в стороне от привычных туристических маршрутов, проникнитесь атмосферой романтики и таинственности, полюбите город за его непарадные символы и народные предания.
Прогулка по району-саду МарауненхофПрогулка по району-саду МарауненхофПрогулка по району-саду Марауненхоф
3120 за экскурсию
2.5 часа
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Путеводитель по Калининграду часто рассказывает о районе-саде Амалиенау, но почему-то лишь вскользь упоминает о другом, не менее колоритном и ностальгическом районе Марауненхоф. Предлагаю вместе прогуляться по булыжной мостовой вдоль Верхнего пруда в атмосферу Восточной ярмарки, изящных скульптур и старинных прусских особняков, отражающихся в озерном глянце. Перед вами оживут картинки городской жизни начала прошлого века и откроются живописные улочки, оставшиеся в наследство от старого Кенигсберга.
Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пескиБалтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пескиБалтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
6500 за экскурсию
7 часов
7 отзывов
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
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Куршская коса по следам королевы ЛуизыКуршская коса по следам королевы ЛуизыКуршская коса по следам королевы Луизы
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7 часов
1 отзыв
Познакомиться с хранительницей Пруссии в курортном Кранце и самом живописном уголке янтарного края
«Я знал, что вы красивейшая из императриц, но не знал, что вы красивейшая из женщин», — такими словами Наполеон впервые встретил королеву Луизу. Наше путешествие охватит приморские места, связанные с именем «прусской Мадонны»: вы прогуляетесь по уютному Зеленоградску, вдохновитесь природой Куршской косы и проникнете в мир северных преданий.
Путешествие в Полесск и ГусевПутешествие в Полесск и ГусевПутешествие в Полесск и Гусев
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Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
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Прусские воительницы и великие полководцы 19 векаПрусские воительницы и великие полководцы 19 векаПрусские воительницы и великие полководцы 19 века
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1 отзыв
Экскурсия в Багратионовск и Правдинск
Наполеоновские войны – это не только Бородинская битва и сожженная Москва. В Багратионовске и Правдинске мы поговорим о кровавых баталиях - наша земля помнит сражения при Прейсиш-Эйлау и Фридланде, в которых прославились полководцы Барклай-де-Толли и Багратион - вы познакомитесь с довоенной архитектурой, узнаете о прусских “амазонках” и увидите самые значимые и красивые объекты этих мест.
Советск – Неман: православные святыни и немецкое зодчествоСоветск – Неман: православные святыни и немецкое зодчествоСоветск – Неман: православные святыни и немецкое зодчество
6500 за экскурсию
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7 отзывов
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
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Штурм КёнигсбергаШтурм КёнигсбергаШтурм Кёнигсберга
3640 за экскурсию
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Имперское прошлое города и его военная история на прогулке по старым кварталам и форту № 5
В 19 веке Кенигсберг считался самой защищенной крепостью Германии после строительства кольца фортов. На прогулке я расскажу о взятии неприступного города и проведу вас по местам, связанным с боевыми страницами истории Восточной Пруссии. Вы увидите скульптуры, посвященные советским воинам, посетите сохранившийся форт «Король Фридрих Вильгельм III» и погрузитесь в довоенную эпоху на набережной озера, в воде которого отражаются немецкие виллы и дворцы.

Обзорные экскурсии в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часаПолюбить Калининград за 3 часаПолюбить Калининград за 3 часа
830 за человека
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Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Вы увидите все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Юбилейный и Медовый мосты. Погуляете по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, узнаете, как он развивался и кто его самые знаменитые жители. Я помогу вам понять характер города и погрузиться в его интересную русско-немецкую историю.
Знакомьтесь, Калининград!Знакомьтесь, Калининград!Знакомьтесь, Калининград!
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Погрузиться в историю города и увидеть его самые интересные места на обзорной экскурсии
Я расскажу, как переплелись в веках Кенигсберг и Калининград, раскрою их интригующие тайны и покажу все знаковые достопримечательности и потаенные уголки. Вы погуляете по Рыбной деревне, островам Кнайпхоф и Ломзе, увидите могилу Канта и сравните архитектуру разных эпох.
Из Кенигсберга в Калининград!Из Кенигсберга в Калининград!Из Кенигсберга в Калининград!
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Совершить путешествие во времени и погрузиться в разные эпохи на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вы узнаете о пруссах и курфюрстах и трансформации старинного немецкого города в современный российский. Раскроете тайны острова Канта, оцените мощь оборонительных башен и бастионов, отыщете старинный кинотеатр и оцените прелесть района Амалиенау.
Добро пожаловать в Калининград!Добро пожаловать в Калининград!Добро пожаловать в Калининград!
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18 отзывов
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
На экскурсии я помогу вам увидеть сразу два города: отыскать старый Кенигсберг и прочувствовать новый Калининград. Вы познакомитесь с городом-крепостью — маршрут пройдёт вдоль ворот оборонительного кольца. С городом-садом в районах Амалиенау и Марауненхоф, где вы погрузитесь в атмосферу начала 20 века. И с городом-музеем на острове Канта и в Рыбацкой деревне. А дополнением станут полезные советы для идеального знакомства с Калининградом.
Эпохи Калининграда — взгляд в прошлоеЭпохи Калининграда — взгляд в прошлоеЭпохи Калининграда — взгляд в прошлое
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3 часа
56 отзывов
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Я проведу вас по самым интересным районам Калининграда, в которых лучше всего наглядно знакомиться с историей города. Вы будете не только осматривать достопримечательности и слушать о них, но и самостоятельно решать любопытные исторические задачи, которые, возможно, пробудят азарт исследователя и помогут лучше погрузиться в насыщенную жизнь Кёнигсберга-Калининграда.
Атмосфера ночного КёнигсбергаАтмосфера ночного КёнигсбергаАтмосфера ночного Кёнигсберга
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Авто-пешеходная прогулка по старым и новым кварталам города и его хроники
Облик Калининграда в тёмное время суток разительно отличается от дневного — вы сами увидите его преображение. Для сравнения я провезу вас по центральным местам, которые вы видели при свете дня. А после прогуляемся по седым городским улочкам под мои рассказы о прошлом и настоящем города. Я познакомлю вас с другим — ночным Калининградом. Это будет атмосферно!

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