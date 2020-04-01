Сергей проводит ещё 11 экскурсий

Что вас ожидает

Остров, с которого всё началось

Исходная точка нашего маршрута — Кафедральный собор, символ города, без которого невозможно представить Кёниг. Здесь я расскажу о поселении Кнайпхоф, герцоге Альбрехте и мосте, который прозвали Медовым. Вы посетите могилу Канта, оцените архитектуру кирхи Креста, пройдете по красочной Рыбной деревне и отыщете неожиданные скульптуры — шкипера с обезьянкой, молодую трактирщицу, кошку Ля Мурку и других персонажей. C меня — история о том, что происходило в сказочном домике смотрителя моста.

О чем молчит Овсяная гора?

Именно так переводится название района Хаберберг, где вас ждут новые открытия. Мы рассмотрим готическую кирху Святого Семейства и земляной вал 17 века. Разберемся, какое отношение к городу имел Папа Римский, прогуляемся по живописному Южному парку и поговорим о том, как и почему русский отряд в столице Восточной Пруссии отражал атаки французов. А затем окажемся у Фридландских ворот с грозной фигурой знаменосца Грюнвальдской битвы.

Время волшебных историй

Легенды и байки Кёнига — словно бусины, нанизанные на острый шпиль собора. Именно они станут секретным соусом, который придаст вкус городской истории. Я расскажу о Медовом тролле и влюбленной русалке, гигантском соме и похождениях барона Мюнхгаузена. В конце прогулки вы легко представите, с каким размахом в Кенигсберге гуляли моряки, узнаете, что происходило в «Тыквенной хижине» и как бравый казак отблагодарил немецкого пекаря.