Форты и крепости Кенигсберга

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Кёнгсберг — настоящий город-крепость.

Здесь возведено множество фортификационных сооружений, которые до сих пор хранят в себе память об эпохе прусских королей.

Мы отправимся в путешествие по истории, увидев несколько локаций: Королевские ворота, бастионы, казармы. Для посещения вам будут доступны два форта.
Форты и крепости Кенигсберга
Форты и крепости Кенигсберга
Форты и крепости Кенигсберга
Форты и крепости Кенигсберга
Форты и крепости Кенигсберга
Форты и крепости Кенигсберга
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Что вас ожидает:

  • Королевские ворота
  • Бастион «Грольман» (сер. XIX в.)
  • Оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848 гг.)
  • Бастион «Обертайх» (сер. XIX в.)
  • Росгартенские ворота (1852 г.)
  • Оборонительная башня «Дона» (1852 г.)
  • Форт №3 «Король Фридрих Вильгельм I» (посещение)
  • Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» (посещение)
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Описание

На страже КёнигсбергаКёнигсберг был основан как город-крепость и оставался таковым на протяжении долгого времени. Расширялись оборонительные сооружения от сердца города — Королевского замка — и включали в себя многочисленную цепочку фортов, редюитов, ворот и городских укреплений.
Начинаем знакомство с фортификационными сооружениями Кенигсберга: «Фридланские», «Королевские» ворота, «Росгартенские» ворота, оборонительные сооружения Казармы «Кронпринц» и бастион «Грольман», башня «Дона» (ныне музей Янтаря). Это не просто оборонительные сооружения и бастионы, а целые города под землёй: с подземными этажами, автомобильными дорогами внутри холмов, винтовыми и маршевыми лестницами, потайными ходами, комнатами и колодцами. Королевский фортДалее мы посетим форт № 3 «Король Фридрих-Вильгельм I». Один из двенадцати основных фортов фортового пояса «Ночная перина Кёнигсберга», построен в 1879 году. Он не просто первый, но и самый большой форт в Кёнигсберге. В настоящее время прилегающая территория благоустроена, рядом находится братская могила советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга.
Мы завершим наше знакомство с сооружениями Кенигсберга, отправившись в форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III», который представлял собой неприступную крепость с толщиной стен до пяти метров. Авиация и артиллерия были практически бессильны при взятии этого форта, окруженного глубоким водным рвом и минными полями. В настоящее время посетители могут ознакомиться с историей создания фортового пояса, осмотреть выставку боевой техники.

Каждую пятница в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Входные билеты в форт №3 и форт №5
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
г. Калининград, ул. Шевченко, д. 2 (Дом Советов)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятница в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • После бронирования экскурсии с Вами свяжется менеджер для предоставления доп. информации
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
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