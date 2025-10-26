Добро пожаловать на аудиоспектакль, где каждая локация — как новая серия увлекательного фильма со своим сюжетом и актёрами! Вас ждёт променад по романтичным, полным истории локациям Калининграда — Рыбной деревне и острову Канта. Вы увидите, услышите и почувствуете атмосферу этой части города, полной событий и истории.
Описание аудиогида
На нашем маршруте встретятся история и современность, мистика и тайны, мифы и легенды, факты и фигуры, историческая архитектура и современные здания.
Во время прогулки мы:
- Откроем тайны и легенды исторического центра Кёнигсберга вдоль реки Преголя
- Услышим голоса времён викингов, тевтонов, пруссов
- Раскроем секpеты Кафедрального собора и познакомимся с Кантом
- Соберём пазл из историй знаковых достопримечательностей, мостов, шедевров архитектуры
- Побываем на месте драматических событий хрустальной ночи возле Новой либеральной синагоги и Еврейского сиротского приюта
- Заглянем в Русский центр искусства
- Послушаем сладкие истории и попробуем марципан
- Прогуляемся по Медовому мосту с дедушкой-хомлином, услышим легенду о янтаре, разберёмся, как его вылавливали и где добывают сих пор
- Посетим легендарный остров Канта (Кнайпхоф)
- Пройдёмся по Рыбной деревне и поговорим об архитектуре этих удивительных мест
Организационные детали
- Программа 7+
- Мы будем двигаться в комфортном режиме, без спешки. По пути у нас будет несколько мест, где можно присесть и отдохнуть
- Аренда беспроводных наушников на время экскурсии входит в стоимость
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
ежедневно в 14:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Рыбной деревни
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгения — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1135 туристов
Профессиональный филолог и редактор радиохолдинга, создательница пешеходных аудиоспектаклей в специальных наушниках по Зеленоградску — одному из красивейших городов Калининградской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Алёна
26 окт 2025
Все было отлично, спокойная прогулка в наушках, комфортно, размеренно, с остановками для фотографий.
Вячеслав
13 окт 2025
интересно и необычно. Спасибо
