Тапиау: от орденской твердыни к герцогской резиденции
В 16 веке здесь жил герцог Альбрехт — последний великий магистр, превративший орденское государство в светское герцогство. После осмотра замка вы прогуляетесь по центру Гвардейска, где сохранилась рыночная площадь с ратушей и дом художника Ловиса Коринта.
Вальдау: древнейший свидетель орденской истории
Когда-то этот замок контролировал торговые пути и подступы к Кёнигсбергу. Сегодня здесь музей с археологическими находками и предметами быта — возможность увидеть следы жизни рыцарей своими глазами.
Нойхаузен: летняя резиденция прусских курфюрстов
На территории загородной резиденции прусских курфюрстов устроим небольшую фотопаузу. Гид расскажет об архитектуре и судьбе замка в разные эпохи.
Примерный тайминг
12:00 — отправление из Калининграда 12:45–15:15 — прибытие в Гвардейск. Обзорная экскурсия по замку Тапиау и прогулка по историческому центру города 15:15–15:45 — переезд в посёлок Низовье (замок Вальдау) 15:45–16:45 — экскурсия в замке Вальдау 17:00–17:30 — переезд в посёлок Гурьевск (замок Нойхаузен) 17:30–17:45 — внешний осмотр замка Нойхаузен, фотопауза 17:45–18:00 — возвращение в Калининград
Организационные детали
Поедем на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
Дополнительные расходы: входные билеты в Тапиау — 700 ₽, Вальдау — 200 ₽
Замок Нойхаузен осматриваем снаружи (фотопауза)
Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
С вами будет один из гидов нашей команды
в среду в 12:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Дети до 7 лет
Бесплатно
Дети до 18 лет
2550 ₽
Стандартный
2650 ₽
Пенсионеры
2550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1213 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение! читать дальшеуменьшить
В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет.
Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
–
2
–
1
–
Р
Роман
Комплексная экскурсия по нескольких замкам области. Замки, по сути, представляют из себя печальное зрелище - это не Нойшванштайн и даже не Лида. Где-то просто нечего смотреть, где-то экспозиция представляет из читать дальшеуменьшить
себя сборную солянку из всего и вся. Кажется, что именно в Нойхаузене, который осматривается почему-то со стороны, можно было бы провести больше времени, сходить внутрь.
Непонятно, зачем выезжать так поздно, чтобы потом спешить и торопиться везде. Не было свободного времени ни минуты в том же Гвардейске, если не считать время на попить кофе и сходить в туалет в магазине при замке. Не было возможности зайти в кафе, перекусить, хоть бы что-то где-то, да даже на заправке хот-дог съесть. Как можно прочувствовать вайб города, когда у тебя экскурсия галопом по Европам? Можно же или раньше выехать, или позже вернуться.
Самому экскурсоводу - респект, рассказала всё по максимуму. Порой сумбурно, но полно.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
хорошая экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Из Калининграда - в Тапиау, Вальдау и Нойхаузен»