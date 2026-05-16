Маршрут выстроен так, чтобы вы не просто увидели три замка, а проследили историю Тевтонского ордена и поняли, как менялась власть, оборона и уклад жизни в Восточной Пруссии. От Тапиау к Вальдау, а затем к резиденции Нойхаузен — поездка пройдёт без спешки и суеты, под рассказы о рыцарях, курфюрстах и славных моментах прошлого.

Описание экскурсии

Тапиау: от орденской твердыни к герцогской резиденции

В 16 веке здесь жил герцог Альбрехт — последний великий магистр, превративший орденское государство в светское герцогство. После осмотра замка вы прогуляетесь по центру Гвардейска, где сохранилась рыночная площадь с ратушей и дом художника Ловиса Коринта.

Вальдау: древнейший свидетель орденской истории

Когда-то этот замок контролировал торговые пути и подступы к Кёнигсбергу. Сегодня здесь музей с археологическими находками и предметами быта — возможность увидеть следы жизни рыцарей своими глазами.

Нойхаузен: летняя резиденция прусских курфюрстов

На территории загородной резиденции прусских курфюрстов устроим небольшую фотопаузу. Гид расскажет об архитектуре и судьбе замка в разные эпохи.

Примерный тайминг

12:00 — отправление из Калининграда

12:45–15:15 — прибытие в Гвардейск. Обзорная экскурсия по замку Тапиау и прогулка по историческому центру города

15:15–15:45 — переезд в посёлок Низовье (замок Вальдау)

15:45–16:45 — экскурсия в замке Вальдау

17:00–17:30 — переезд в посёлок Гурьевск (замок Нойхаузен)

17:30–17:45 — внешний осмотр замка Нойхаузен, фотопауза

17:45–18:00 — возвращение в Калининград

Организационные детали