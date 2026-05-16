Из Калининграда - в Тапиау, Вальдау и Нойхаузен

Осмотреть 3 рыцарских замка за 1 день
Маршрут выстроен так, чтобы вы не просто увидели три замка, а проследили историю Тевтонского ордена и поняли, как менялась власть, оборона и уклад жизни в Восточной Пруссии.

От Тапиау к Вальдау, а затем к резиденции Нойхаузен — поездка пройдёт без спешки и суеты, под рассказы о рыцарях, курфюрстах и славных моментах прошлого.
Описание экскурсии

Тапиау: от орденской твердыни к герцогской резиденции

В 16 веке здесь жил герцог Альбрехт — последний великий магистр, превративший орденское государство в светское герцогство. После осмотра замка вы прогуляетесь по центру Гвардейска, где сохранилась рыночная площадь с ратушей и дом художника Ловиса Коринта.

Вальдау: древнейший свидетель орденской истории

Когда-то этот замок контролировал торговые пути и подступы к Кёнигсбергу. Сегодня здесь музей с археологическими находками и предметами быта — возможность увидеть следы жизни рыцарей своими глазами.

Нойхаузен: летняя резиденция прусских курфюрстов

На территории загородной резиденции прусских курфюрстов устроим небольшую фотопаузу. Гид расскажет об архитектуре и судьбе замка в разные эпохи.

Примерный тайминг

12:00 — отправление из Калининграда
12:45–15:15 — прибытие в Гвардейск. Обзорная экскурсия по замку Тапиау и прогулка по историческому центру города
15:15–15:45 — переезд в посёлок Низовье (замок Вальдау)
15:45–16:45 — экскурсия в замке Вальдау
17:00–17:30 — переезд в посёлок Гурьевск (замок Нойхаузен)
17:30–17:45 — внешний осмотр замка Нойхаузен, фотопауза
17:45–18:00 — возвращение в Калининград

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
  • Дополнительные расходы: входные билеты в Тапиау — 700 ₽, Вальдау — 200 ₽
  • Замок Нойхаузен осматриваем снаружи (фотопауза)
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 7 летБесплатно
Дети до 18 лет2550 ₽
Стандартный2650 ₽
Пенсионеры2550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1213 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
читать дальше

В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Комплексная экскурсия по нескольких замкам области. Замки, по сути, представляют из себя печальное зрелище - это не Нойшванштайн и даже не Лида. Где-то просто нечего смотреть, где-то экспозиция представляет из
читать дальшеуменьшить

себя сборную солянку из всего и вся. Кажется, что именно в Нойхаузене, который осматривается почему-то со стороны, можно было бы провести больше времени, сходить внутрь.

Непонятно, зачем выезжать так поздно, чтобы потом спешить и торопиться везде. Не было свободного времени ни минуты в том же Гвардейске, если не считать время на попить кофе и сходить в туалет в магазине при замке. Не было возможности зайти в кафе, перекусить, хоть бы что-то где-то, да даже на заправке хот-дог съесть. Как можно прочувствовать вайб города, когда у тебя экскурсия галопом по Европам? Можно же или раньше выехать, или позже вернуться.

Самому экскурсоводу - респект, рассказала всё по максимуму. Порой сумбурно, но полно.

Анна
хорошая экскурсия
Е
отлично
