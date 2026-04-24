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Из Калининграда - в Фридланд, Тапиау и Вальдау

Вспомнить о прусском прошлом Правдинска и Гвардейска, а после - посетить рыцарский замок
Это путешествие — словно книга по истории: каждая остановка приоткрывает страницу летописи Восточной Пруссии. Вы посетите города с мощёными улицами и черепичными крышами в лучших немецких традициях. Увидите готическую кирху, где давно отзвучал шёпот католических и протестантских молитв. А также пройдёте по следам тевтонских рыцарей там, где всё ещё отзывается эхо крестовых походов.
4.5
2 отзыва
Из Калининграда - в Фридланд, Тапиау и Вальдау
Из Калининграда - в Фридланд, Тапиау и Вальдау
Из Калининграда - в Фридланд, Тапиау и Вальдау

Описание экскурсии

Правдинск — бывший Фридланд, из числа старейших городов области. Вы посетите кирху Святого Георгия 16 века — архитектурную доминанту и религиозный символ. Подниметесь на колокольню, чтобы с высоты полюбоваться старинным улочками и почувствовать, как дышит история.

Гвардейск — прусский Тапиау у слияния рек Деймы и Преголи. Вы познакомитесь со старым центром и памятниками немецкому прошлому, рассмотрите музыкальные часы на ратуше. Узнаете, почему город считался ключевым торговым и оборонительным пунктом, как пережил войны и трансформации, какую роль играл для Восточной Пруссии. А также увидите замок (внешний осмотр).

Замок Вальдау 13 столетия, один из древнейших в Тевтонском ордене. Вы услышите о крестовых походах, политических интригах, оборонительных системах, рыцарских легендах и судьбе сооружения на протяжении веков.

Тайминг:

13:00 — выезд из Калининграда
14:15 — экскурсия в Правдинске, время для перекуса
15:00 — выезд в Гвардейск
15:50 — экскурсия по Гвардейску
16:30 — свободное время в Гвардейске, возможность перекусить
17:00 — выезд в замок Вальдау
17:20 — экскурсия по замку
18:30 — выезд в Калининград
19:00 — возвращение в Калининград

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Дополнительно оплачивается билет в замок Вальдау — 200 ₽/чел.
  • Рекомендуем взять в поездку закуски. Будет время для лёгкого перекуса в кафе Правдинска и Гвардейска
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник в 12:45

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный2650 ₽
Дети до 18 лет2500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 12:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 2407 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
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В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Т
Описание экскурсии полностью совпадает с тем, что увидели, но вызывает недоумение сам план экскурсии.
Ну окей, в Правдинске посмотрели старинную кирху, взобрались на смотровую площадку - окрестности как на ладони, красиво.
В
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Тапиау посмотрели великолепный замок с противоположного берега реки, даже к стенам не подошли. Послушали восторги экскурсовода из серии "там внутри так красиво, так замечательно, но мы с вами туда не пойдем". В остальное время смотрели какой-то кошачий дворик, какие-то поющие часы, ну и конечно обед в ресторане.
Замок в Вальдау посмотрели изнутри, и он произвел довольно унылое впечатление - типичный краеведческий музей в провинции. Он скорее интересен как музей советской эпохи: при СССР тут было сельскохозяйственное училище, и дух его до сих пор жив) Главная изюминка экспозиции, пожалуй, копия ордена Андрея Первозванного.
Учитывая вышесказанное, логичнее было бы Вальдау смотреть снаружи, а Тапиау как раз таки внутри. Но увы.

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О
Интересная и увлекательная экскурсия. Встреча была в одном месте, что удобно (не надо тратить время на сбор всех участников). Повезло с гидом (вроде Антонина). Заметно, что она любит свою работу). Рассказывала много интересного не только в начале экскурсии, но и на обратном пути.
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