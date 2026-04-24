Это путешествие — словно книга по истории: каждая остановка приоткрывает страницу летописи Восточной Пруссии. Вы посетите города с мощёными улицами и черепичными крышами в лучших немецких традициях. Увидите готическую кирху, где давно отзвучал шёпот католических и протестантских молитв. А также пройдёте по следам тевтонских рыцарей там, где всё ещё отзывается эхо крестовых походов.

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Описание экскурсии

Правдинск — бывший Фридланд, из числа старейших городов области. Вы посетите кирху Святого Георгия 16 века — архитектурную доминанту и религиозный символ. Подниметесь на колокольню, чтобы с высоты полюбоваться старинным улочками и почувствовать, как дышит история.

Гвардейск — прусский Тапиау у слияния рек Деймы и Преголи. Вы познакомитесь со старым центром и памятниками немецкому прошлому, рассмотрите музыкальные часы на ратуше. Узнаете, почему город считался ключевым торговым и оборонительным пунктом, как пережил войны и трансформации, какую роль играл для Восточной Пруссии. А также увидите замок (внешний осмотр).

Замок Вальдау 13 столетия, один из древнейших в Тевтонском ордене. Вы услышите о крестовых походах, политических интригах, оборонительных системах, рыцарских легендах и судьбе сооружения на протяжении веков.

Тайминг:

13:00 — выезд из Калининграда

14:15 — экскурсия в Правдинске, время для перекуса

15:00 — выезд в Гвардейск

15:50 — экскурсия по Гвардейску

16:30 — свободное время в Гвардейске, возможность перекусить

17:00 — выезд в замок Вальдау

17:20 — экскурсия по замку

18:30 — выезд в Калининград

19:00 — возвращение в Калининград

Организационные детали