Описание экскурсии
Правдинск — бывший Фридланд, из числа старейших городов области. Вы посетите кирху Святого Георгия 16 века — архитектурную доминанту и религиозный символ. Подниметесь на колокольню, чтобы с высоты полюбоваться старинным улочками и почувствовать, как дышит история.
Гвардейск — прусский Тапиау у слияния рек Деймы и Преголи. Вы познакомитесь со старым центром и памятниками немецкому прошлому, рассмотрите музыкальные часы на ратуше. Узнаете, почему город считался ключевым торговым и оборонительным пунктом, как пережил войны и трансформации, какую роль играл для Восточной Пруссии. А также увидите замок (внешний осмотр).
Замок Вальдау 13 столетия, один из древнейших в Тевтонском ордене. Вы услышите о крестовых походах, политических интригах, оборонительных системах, рыцарских легендах и судьбе сооружения на протяжении веков.
Тайминг:
13:00 — выезд из Калининграда
14:15 — экскурсия в Правдинске, время для перекуса
15:00 — выезд в Гвардейск
15:50 — экскурсия по Гвардейску
16:30 — свободное время в Гвардейске, возможность перекусить
17:00 — выезд в замок Вальдау
17:20 — экскурсия по замку
18:30 — выезд в Калининград
19:00 — возвращение в Калининград
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе туристического класса
- Дополнительно оплачивается билет в замок Вальдау — 200 ₽/чел.
- Рекомендуем взять в поездку закуски. Будет время для лёгкого перекуса в кафе Правдинска и Гвардейска
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник в 12:45
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2650 ₽
|Дети до 18 лет
|2500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ну окей, в Правдинске посмотрели старинную кирху, взобрались на смотровую площадку - окрестности как на ладони, красиво.
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