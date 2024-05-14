Вы любите автомобильные путешествия? Двигаться навстречу приключениям и останавливаться там, где захочется? Если да — поехали со мной по Калининградской области! Мы сделаем большой круг и заедем Полесск, Советск, Краснознаменск, Гусев и Черняховск. Увидим осколки немецкой архитектуры, кирхи и замки Тевтонского ордена. Посмотрим на жизнь западной глубинки без прикрас.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы будем проезжать города Калининградской области и ненадолго останавливаться возле их главных достопримечательностей.
Посетим:
- Полесск, знаменитый оборонительной линией Дейма времён Второй мировой войны и замком Тевтонского ордена Лабиау
- Живописные посёлки Залесье и Большаково
- Советск — город, где был запущен первый электрический трамвай Восточной Пруссии. Полюбуемся архитектурой и увидим знаменитый мост королевы Луизы.
- Неман, где расположен замок Тевтонского ордена Рагнит
- Краснознаменск — нас будут интересовать кирха Лазданена и плотина на реке Шешупе
- Гусев с колоритной немецкой архитектурой
- Черняховск. Увидим замки Тевтонского ордена Инстербург и Георгенбург, а также костёл Святого Бруно.
По дороге будем наслаждаться пейзажами Калининградской области. В зависимости от времени года увидим ярко-жёлтые поля рапса или красные, как закат, маковые поля, тенистые аллеи и бескрайние дали. Коротая время в дороге, вы узнаете об исторических местах и о жизни в Калининградской области в целом.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер от удобного вам адреса в Калининграде на автомобиле Renault Kaptur, услуги гида
- Если вас интересует посещение конкретных музеев по маршруту, сообщите заранее для своевременного заказа билетов
- Питание вы оплачиваете самостоятельно. Место и время — любое: можно в кафе на ваш выбор или в походных условиях.
- За дополнительную плату я могу встретить вас в за пределами Калининграда
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл и Марго — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 67 туристов
Привет, мы Кирилл и Марго! А это — Калининград, знакомься, не бойся, мы покажем его тебе, просто протяни руку и ты узнаешь насколько он удивительно красивый, таинственный, уникальный и захватывающий. Мы живём здесь, в самом его сердце и приглашаем тебя увидеть его таким, каким его видим мы:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
14 мая 2024
Благодарим Кирилла за экскурсию, насыщенная заявленная программа соответствует, рекомендуем
Е
Евгения
13 апр 2024
Хотела бы поблагодарить Кирилла за потрясающую экскурсию. Столько любви и внимания к деталям к каждому городу, что проезжали! Исторические факты, вопросы. И отдельное спасибо за вкуснейший перекус по дороге в одном из красивых мест, не буду спойлерить в каком)
Ю
Юлия
5 апр 2024
Если вам нравится быть в дороге и по пути знакомиться с чем-то новым, этот тур вам идеально подойдёт. Знакомство с архитектурой прошлого и настоящего, интересный экскурс в историю от Кирилла, неспешные прогулки в местах остановки - все было прекрасно.
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