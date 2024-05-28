Полесск – экскурсии в Калининграде

Найдено 6 экскурсий в категории «Полесск» в Калининграде, цены от 8 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Полесск и Гусев
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
К дальним рубежам Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
К дальним рубежам Калининградской области
Посетить нетуристический Краснознаменск, Гусев, Неман, Черняховск и другие окрестности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
19 340 за всё до 3 чел.
Поразительное Прусское Полесье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Поразительное Прусское Полесье
История, природа и прусская архитектура в авторском путешествии по северо-востоку области
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600 за всё до 3 чел.
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
За 7 часов увидеть самобытные уголки региона и прикоснуться к его истории
17 июня в 10:00
18 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
Открыть прошлое Тевтонского ордена и Восточной Пруссии в красивых локациях края
Начало: В Калининграде
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
1334012 673 за всё до 3 чел.
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
Начало: На Центральной площади
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
17 340 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
    Много интересного увидели и узнали на экскурсии с Кириллом. Кирилл - очень приятный и спокойный человек, хороший рассказчик. Показал много как исторических памятников, так и красивых природных пейзажей. Рекомендую.
  • О
    Олег
    14 мая 2024
    К дальним рубежам Калининградской области
    Благодарим Кирилла за экскурсию, насыщенная заявленная программа соответствует, рекомендуем
  • В
    Вероника
    6 мая 2024
    Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
    Очень душевное путешествие по Полесскому району и Черняховску. Старинные кирхи и замки, замечательный маяк в Заливино, постепенно восстанавливающийся силами энтузиастов
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    пивоваренный завод Бланкештайн (пиво рекомендую))), музей немецкой (и не только) школы Вальдвинкель, пряничные домики Черняховска, скрытые от несведущих туристов локации с памятниками истории и потрясающими видами, рассказы о жизни немцев, переселенцев и современников. Спасибо Кириллу за чёткую организацию, увлекательные рассказы о жизни региона в прошлом и настоящем и искренний интерес к Калининграду и его окрестностям, которым проникаешься до глубины души))

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
    Мария открыла для нас Полесье и прекрасных людей - Инессу и Александра, являющихся достоянием Калининградской области, потому что эти люди
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    - настоящие энтузиасты своего края. Именно благодаря таким светлым людям понимаешь, что не оскудеет земля наша и будет процветать вопреки всему, гордость возникает за калининградцев. Искренне желаю им успехов, здоровья и поддержки земляков - общее дело делают, во благо всех полесцев.

  • Л
    Лилия
    1 мая 2024
    Путешествие в Полесск и Гусев
    Интересный маршрут, необычный. За один день посмотрели несколько городов, побывали на конезаводе и увидели великолепную фреску. Сергей профессионал своего дела. Единственное пожелание, в длительные экскурсии включать санитарные остановки)
  • Е
    Евгения
    13 апреля 2024
    К дальним рубежам Калининградской области
    Хотела бы поблагодарить Кирилла за потрясающую экскурсию. Столько любви и внимания к деталям к каждому городу, что проезжали! Исторические факты, вопросы. И отдельное спасибо за вкуснейший перекус по дороге в одном из красивых мест, не буду спойлерить в каком)
  • Ю
    Юлия
    5 апреля 2024
    К дальним рубежам Калининградской области
    Если вам нравится быть в дороге и по пути знакомиться с чем-то новым, этот тур вам идеально подойдёт. Знакомство с архитектурой прошлого и настоящего, интересный экскурс в историю от Кирилла, неспешные прогулки в местах остановки - все было прекрасно.
  • Т
    Татьяна
    11 января 2024
    Путешествие в Полесск и Гусев
    Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20, если не холоднее, потом
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    потеплело, но не сильно). Сергей проявил большую гибкость, учел наши пожелания и организовал нашу экскурсию так, чтобы много показать и не заморозить нас. Хотя мы не в первый раз в Калининградчине, именно после экскурсии этот край заиграл для нас новыми красками. Экскурсия очень насыщенная, мы много узнали и увидели, не меньше - прочувствовали.

    Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20
  • Е
    Елена
    7 декабря 2023
    Путешествие в Полесск и Гусев
    Отличная экскурсия! Спасибо Сергею! Отличное знание истории края, интересные лаконичные рассказы. Очень рекомендую - отличная возможность рассмотреть Калининградскую область в другом направлении, а не только прибрежные красоты!
  • В
    Вадим
    3 ноября 2023
    Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
    "Если вы не побываете в Полесске - вы немного потеряете", - такое мнение широко распространено, особенно среди тех, кто там
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    никогда и не был. В этом мнении есть некая доля правды, если говорить о самостоятельной, мало подготовленной поездке. Иное дело - экскурсия с гидом, который живо интересуется историей родного для неё края, населяющими его людьми. С гидом, который способен передать вам этот интерес и эту любовь. И именно таким гидом оказалась Мария. Благодаря ей мы познакомились с интересными людьми, можно сказать, подвижниками, которые по крупицам восстанавливают историю своей малой Родины, преобразуют окружающую их жизнь к лучшему. С Марией мы увидели Куршский залив "с другой стороны", кирхи и замки. Но самое главное - люди. Хотя и сидр из восстанавливаемой пивоварни был вкусный;)

    "Если вы не побываете в Полесске - вы немного потеряете", - такое мнение широко распространено, особенно

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Полесск»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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