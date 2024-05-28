1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
К дальним рубежам Калининградской области
Посетить нетуристический Краснознаменск, Гусев, Неман, Черняховск и другие окрестности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
19 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поразительное Прусское Полесье
История, природа и прусская архитектура в авторском путешествии по северо-востоку области
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
За 7 часов увидеть самобытные уголки региона и прикоснуться к его истории
17 июня в 10:00
18 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
Открыть прошлое Тевтонского ордена и Восточной Пруссии в красивых локациях края
Начало: В Калининграде
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
1334012 673₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
Начало: На Центральной площади
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
17 340₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 мая 2024Много интересного увидели и узнали на экскурсии с Кириллом. Кирилл - очень приятный и спокойный человек, хороший рассказчик. Показал много как исторических памятников, так и красивых природных пейзажей. Рекомендую.
- ООлег14 мая 2024Благодарим Кирилла за экскурсию, насыщенная заявленная программа соответствует, рекомендуем
- ВВероника6 мая 2024Очень душевное путешествие по Полесскому району и Черняховску. Старинные кирхи и замки, замечательный маяк в Заливино, постепенно восстанавливающийся силами энтузиастов
- ООльга5 мая 2024Мария открыла для нас Полесье и прекрасных людей - Инессу и Александра, являющихся достоянием Калининградской области, потому что эти люди
- ЛЛилия1 мая 2024Интересный маршрут, необычный. За один день посмотрели несколько городов, побывали на конезаводе и увидели великолепную фреску. Сергей профессионал своего дела. Единственное пожелание, в длительные экскурсии включать санитарные остановки)
- ЕЕвгения13 апреля 2024Хотела бы поблагодарить Кирилла за потрясающую экскурсию. Столько любви и внимания к деталям к каждому городу, что проезжали! Исторические факты, вопросы. И отдельное спасибо за вкуснейший перекус по дороге в одном из красивых мест, не буду спойлерить в каком)
- ЮЮлия5 апреля 2024Если вам нравится быть в дороге и по пути знакомиться с чем-то новым, этот тур вам идеально подойдёт. Знакомство с архитектурой прошлого и настоящего, интересный экскурс в историю от Кирилла, неспешные прогулки в местах остановки - все было прекрасно.
- ТТатьяна11 января 2024Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20, если не холоднее, потом
- ЕЕлена7 декабря 2023Отличная экскурсия! Спасибо Сергею! Отличное знание истории края, интересные лаконичные рассказы. Очень рекомендую - отличная возможность рассмотреть Калининградскую область в другом направлении, а не только прибрежные красоты!
- ВВадим3 ноября 2023"Если вы не побываете в Полесске - вы немного потеряете", - такое мнение широко распространено, особенно среди тех, кто там
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Полесск»
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