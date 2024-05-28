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никогда и не был. В этом мнении есть некая доля правды, если говорить о самостоятельной, мало подготовленной поездке. Иное дело - экскурсия с гидом, который живо интересуется историей родного для неё края, населяющими его людьми. С гидом, который способен передать вам этот интерес и эту любовь. И именно таким гидом оказалась Мария. Благодаря ей мы познакомились с интересными людьми, можно сказать, подвижниками, которые по крупицам восстанавливают историю своей малой Родины, преобразуют окружающую их жизнь к лучшему. С Марией мы увидели Куршский залив "с другой стороны", кирхи и замки. Но самое главное - люди. Хотя и сидр из восстанавливаемой пивоварни был вкусный;)