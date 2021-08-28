Что вас ожидает

Остров Канта, Дом Советов и не только

Вы увидите руины Королевского замка, услышите легенды древних пруссов и рыцарей Тевтонского ордена. А также рассмотрите «главный калининградский призрак» — Дом Советов. На острове Канта оцените готический Кафедральный собор и узнаете, какие знаменитые личности здесь бывали. Кроме того, разгадаете загадку о семи мостах Кёнигсберга и загадаете желание в стилизованной под старину Рыбной деревне.

Городские истории и легенды

В Калининграде сохранилось множество исторических зданий. Вы увидите кирху Креста, Кройц-аптеку, дом-замок и бывший банк. Раскроете, как связаны Наполеон и Кёнигсберг, где в городе живут привидения, какое место считалось проклятым и почему. Оцените сохранившиеся Королевские ворота и подниметесь на мост с потрясающим видом на реку Преголя.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.