Калининград с нуля

Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской обзорной экскурсии

5
8 отзывов
Мини-группа
Приглашаю в увлекательное путешествие по временам и эпохам! Вы раскроете, с чего начиналась история Калининграда, каким он был в Средневековье, как преображался, менялся и что представляет из себя сегодня.

Погуляете по острову Канта, рассмотрите немецкие здания, услышите местные легенды и оцените самый знаменитый долгострой города.
Калининград с нуля
Калининград с нуля
Калининград с нуля
Калининград с нуля
Калининград с нуля
Калининград с нуля
Калининград с нуля
Калининград с нуля
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Что вас ожидает

Остров Канта, Дом Советов и не только

Вы увидите руины Королевского замка, услышите легенды древних пруссов и рыцарей Тевтонского ордена. А также рассмотрите «главный калининградский призрак» — Дом Советов. На острове Канта оцените готический Кафедральный собор и узнаете, какие знаменитые личности здесь бывали. Кроме того, разгадаете загадку о семи мостах Кёнигсберга и загадаете желание в стилизованной под старину Рыбной деревне.

Городские истории и легенды

В Калининграде сохранилось множество исторических зданий. Вы увидите кирху Креста, Кройц-аптеку, дом-замок и бывший банк. Раскроете, как связаны Наполеон и Кёнигсберг, где в городе живут привидения, какое место считалось проклятым и почему. Оцените сохранившиеся Королевские ворота и подниметесь на мост с потрясающим видом на реку Преголя.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у руин Королевского замка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
О
28 авг 2021
Никита оставил замечательно впечатление. Много интересной и разносторонней информации. Эрудированный человек. Вреся прошло позновательно. Большое спасибо.
Н
26 авг 2021
И мне и родителям очень понравилась экскурсия. Рекомендую:)
Е
26 авг 2021
Экскурсию выбирала ориентируясь на отзывы и рейтинг. Действительно экскурсия хорошая.
Ю
24 авг 2021
Увлекательная и очень познавательная экскурсия. Мы узнали много того, о чём не написано на официальных сайтах; увидели не только парадный Калининград, но посетили дворы и закоулки с интересными историко-архитектурными объектами, куда бы и не подумали зайти без гида. Экскурсия охватывает разные исторические периоды от древних пруссов до современности. Разбавлена занимательными историями, легендами и историческим анекдотами. Три часа пролетели незаметно. Спасибо, Никита!
И
17 авг 2021
Были на экскурсии 17 августа 2021 года. Очень понравилось, интересный маршрут, много информации, забавных и необычных фактов, зданий. Рекомендую!
О
3 авг 2021
Приехали в город первый раз. Хотели получить интересную компактную информацию об истории города, посмотреть достопримечательности. Никита отлично и доступно все рассказал. Старшей дочери (17 лет) было интересно. Для меня это показатель). Мы прошли по основным достопримечательностям центра города. Никита нам показал некоторые места, до которых мы сами не дошли бы никогда. Спасибо большое за экскурсию.
Е
28 июля 2021
Экскурсия очень понравилась. Никита отличный рассказчик и очень знающий краевед. Город увидели с разных сторон и, несмотря на жару, время пролетело очень быстро. Самим было бы невозможно столько посмотреть. Спасибо🙏💕
Д
6 июля 2021
06/07 были на экскурсии с замечательным гидом Никитой. Из всех экскурсий эта, пожалуй, одна из самых информативных и познавательных. 3 часа пролетели незаметно, сама экскурсия позволила увидеть город с новой, лучшей стороны.
Спасибо за первое впечатление и увлекательное путешествие по Калининграду. Однозначно рекомендую!

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