Орнитологическая станция «Фрингилла»

Сначала мы отправимся на орнитологическую станцию «Фрингилла», где нас ждёт экскурсия с профессиональным орнитологом. Послушаем увлекательный рассказ о миграции птиц, пройдёмся вдоль ловушек и увидим удивительный процесс кольцевания птиц.

Куршская коса содержит природные ареалы, наиболее представительные и важные для сохранения биологического разнообразия, включая те из них, где сохраняются исчезающие виды, имеющие выдающееся мировое значение с точки зрения науки и сохранения природы. Ежегодно весной и осенью над косой пролетает от 10 до 20 млн. птиц, значительная часть которых останавливается здесь на отдых и кормежку.

Высота Эфа — ключевая и самая насыщенная остановка нашего маршрута

Вы поднимитесь с гидом к смотровым площадкам, откуда откроется невероятный вид на песчаные дюны, Куршский залив и Балтийское море. Продегустируем местные рыбные деликатесы в одном из многочисленных заведений.

Обратите внимание, что в маршрут, отправление которого в 11:00 входит посещение Танцующего леса, а в 12:30 нет.

Далее мы пойдём к самому инстаграмному пляжу Куршской косы, где нас ждёт свободное время для отдыха на море и фото. На обратном пути нас ждёт прогулка с гидом по атмосферному старейшему курорту Зеленоградску, где желающие смогут остаться для прогулок и ужина.

Важно знать

В связи с постановлением правительства Калининградской области от 30.06.2021 на автобусные экскурсии допускаются только граждане с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, сделанным не ранее, чем за 72 часа до начала экскурсии либо с подтверждением прохождения вакцинации против коронавируса. Пожалуйста, подтвердите Ваше участие и готовность предоставить гиду при посадке в автобус подтверждение одного из вышеперечисленных требований. Также есть приятная новость: экскурсия будет проходить в формате мини-группы до 25 человек. Благодарим за понимание!