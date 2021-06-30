Куршская коса и орнитологическая станция "Фрингилла"

Прогулку по улочкам приморского курорта и невероятным песчаным дюнам прекрасно дополнит посещение...

4.5
107 отзывов
Прогулку по улочкам приморского курорта и невероятным песчаным дюнам прекрасно дополнит посещение орнитологической станции, где вы понаблюдаете за увлекательным процессом кольцевания птиц.

В национальном парке вас ждут три остановки с полным погружением в мир первозданной природы Куршской косы.
Куршская коса и орнитологическая станция "Фрингилла"
Куршская коса и орнитологическая станция "Фрингилла"
Куршская коса и орнитологическая станция "Фрингилла"
Куршская коса и орнитологическая станция "Фрингилла"

Что вы увидите 🤩

  • Куршская Коса (Высота Эфа)
  • Орнитологическая станция «Фрингилла»
  • Танцующий лес
  • озеро Чайка
Орнитологическая станция «Фрингилла»
Сначала мы отправимся на орнитологическую станцию «Фрингилла», где нас ждёт экскурсия с профессиональным орнитологом. Послушаем увлекательный рассказ о миграции птиц, пройдёмся вдоль ловушек и увидим удивительный процесс кольцевания птиц.
Куршская коса содержит природные ареалы, наиболее представительные и важные для сохранения биологического разнообразия, включая те из них, где сохраняются исчезающие виды, имеющие выдающееся мировое значение с точки зрения науки и сохранения природы. Ежегодно весной и осенью над косой пролетает от 10 до 20 млн. птиц, значительная часть которых останавливается здесь на отдых и кормежку.
Высота Эфа — ключевая и самая насыщенная остановка нашего маршрута
Вы поднимитесь с гидом к смотровым площадкам, откуда откроется невероятный вид на песчаные дюны, Куршский залив и Балтийское море. Продегустируем местные рыбные деликатесы в одном из многочисленных заведений.
Обратите внимание, что в маршрут, отправление которого в 11:00 входит посещение Танцующего леса, а в 12:30 нет.
Далее мы пойдём к самому инстаграмному пляжу Куршской косы, где нас ждёт свободное время для отдыха на море и фото. На обратном пути нас ждёт прогулка с гидом по атмосферному старейшему курорту Зеленоградску, где желающие смогут остаться для прогулок и ужина.
Важно знать
В связи с постановлением правительства Калининградской области от 30.06.2021 на автобусные экскурсии допускаются только граждане с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, сделанным не ранее, чем за 72 часа до начала экскурсии либо с подтверждением прохождения вакцинации против коронавируса. Пожалуйста, подтвердите Ваше участие и готовность предоставить гиду при посадке в автобус подтверждение одного из вышеперечисленных требований. Также есть приятная новость: экскурсия будет проходить в формате мини-группы до 25 человек. Благодарим за понимание!
 Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Экологический сбор, проезд на территорию нац. парка (при выезде в 11:00).
 Что не входит
  • Экологический сбор — 300 руб. (дети до 18 лет и пенсионеры — бесплатно)
  • Входной билет в орнитологическую станцию — 200 руб. взрослым, 50 руб. детям
  • Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр. ).
Важная информация
С 1 июля 2021 года участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19 либо QR-кода вакцинации.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Спутник К.
Спутник К.
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