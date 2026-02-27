15:00–16:00 — переезд в Калининград, видео о фильмах, снятых в Зеленоградске, и викторина на внимательность
В фотогалерее использованы изображения, сделанные с помощью искусственного интеллекта.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Kia Carnival. По запросу предоставлю бустер
Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 7 лет
Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и экосбор при въезде на Куршскую косу — 400 ₽ за чел., школьникам, пенсионерам, многодетным семьям — бесплатно
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
4000 ₽
Дети до 12 лет
3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ТЦ «Плаза»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 62 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Калининград. Наша миссия — оживить историю региона, делая вас очевидцем событий, а экскурсии — увлекательными и незабываемыми.
Наши знания о регионе обширны, умеем подать информацию читать дальшеуменьшить
с юмором, увлечь взрослых и детей. Мы идём в ногу со временем и активно используем технологии искусственного интеллекта, создавая уникальное и полное погружение. Наш подход — комфорт и индивидуальность, что гарантирует глубокое общение и незабываемые впечатления. Приглашаем почувствовать настоящую душу Балтики!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
А
Александра
Провела замечательный день с Вячеславом на сборной экскурсии по Куршской косе. Нас было всего 4 человека, очень комфортно. Замечательная подача информации, на мониторах можно посмотреть интересные мини-фильмы, которые дополняют то, что рассказывает Вячеслав. Рекомендую, не пожалеете!
Ольга
Отличная экскурсия с активным и общительным гидом Вячеславом, все заявленные точки посетили. Отдельно хочу отметить интересные мини-фильмы в автомобиле, необычно и познавательно. Машина чистая, Вячеслав водит аккуратно. Рекомендую гида, только положительные эмоции!
Евгения
Благодарю за отличную экскурсию на Куршскую косу. У нас был гид Виктор, рассказал по дороге много интересных фактов, еще очень понравился исторический видеоряд в машине. Формат необычный, на локациях было свободное время.
Виктор
Благодарю Вячеслава за отличную экскурсию! Даже плохая погода нам не помешала, Вячеслав рассказывал нам интересные истории о косе и показывал фильмы. С удовольствием еще поедем с ним
Марина
Отличный гид Виктор, отзывчивый и заботливый! Группа у нас получилась небольшая, сидеть было очень комфортно, чисто и уютно. Даже янтарь успели поискать, спасибо.
Екатерина
Экскурсия на 5+, отличный гид, все размеренно, комфортно, чистое авто с мониторами. Не очень повезло с погодой, но это не помешало. Было интересно!
