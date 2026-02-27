Куршская коса и Зеленоградск: песчаная катастрофа, планеризм и крайбитеры

Изучить историю края с технологиями, которые оживляют прошлое (из Калининграда)
По дороге между локациями в автомобиле вы будете смотреть историческое видео, созданное мной с помощью ИИ.

Оно поможет представить, как здесь жили пруссы и курши, как разворачивалась песчаная катастрофа и почему эти места вдохновляли планеристов.

Так современность будет постоянно перекликаться с прошлым — увлекательно, наглядно и с элементами интерактива.
Описание экскурсии

8:30–10:00 — переезд из Калининграда до Куршской косы. Просмотр видео о пруссах, Геркусе Мантасе, викингах, куршах, Тевтонском ордене и песчаной катастрофе

10:00–10:45 — самостоятельный осмотр высоты Мюллера и озера Чайка

10:45–10:55 — переезд до Танцующего леса, видео о Росситтенской планерной школе

10:55–11:30 — самостоятельный осмотр Танцующего леса

11:30–11:40 — переезд до высоты Эфа и видео о немецком учёном В. Ф. Эфа

11:40–13:20 — самостоятельный осмотр высоты Эфа, выход к Балтийскому морю и обед по желанию

13:20–14:00 — переезд до Зеленоградска и видео о крайбитерах и Кранце

14:00–15:00 — самостоятельный осмотр Зеленоградска

15:00–16:00 — переезд в Калининград, видео о фильмах, снятых в Зеленоградске, и викторина на внимательность

В фотогалерее использованы изображения, сделанные с помощью искусственного интеллекта.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Kia Carnival. По запросу предоставлю бустер
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 7 лет
  • Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и экосбор при въезде на Куршскую косу — 400 ₽ за чел., школьникам, пенсионерам, многодетным семьям — бесплатно
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, среду и пятницу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4000 ₽
Дети до 12 лет3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ТЦ «Плаза»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 62 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Калининград. Наша миссия — оживить историю региона, делая вас очевидцем событий, а экскурсии — увлекательными и незабываемыми. Наши знания о регионе обширны, умеем подать информацию
с юмором, увлечь взрослых и детей. Мы идём в ногу со временем и активно используем технологии искусственного интеллекта, создавая уникальное и полное погружение. Наш подход — комфорт и индивидуальность, что гарантирует глубокое общение и незабываемые впечатления. Приглашаем почувствовать настоящую душу Балтики!

А
Провела замечательный день с Вячеславом на сборной экскурсии по Куршской косе. Нас было всего 4 человека, очень комфортно. Замечательная подача информации, на мониторах можно посмотреть интересные мини-фильмы, которые дополняют то, что рассказывает Вячеслав. Рекомендую, не пожалеете!
О
Отличная экскурсия с активным и общительным гидом Вячеславом, все заявленные точки посетили. Отдельно хочу отметить интересные мини-фильмы в автомобиле, необычно и познавательно. Машина чистая, Вячеслав водит аккуратно. Рекомендую гида, только положительные эмоции!
Е
Благодарю за отличную экскурсию на Куршскую косу. У нас был гид Виктор, рассказал по дороге много интересных фактов, еще очень понравился исторический видеоряд в машине. Формат необычный, на локациях было свободное время.
В
Благодарю Вячеслава за отличную экскурсию! Даже плохая погода нам не помешала, Вячеслав рассказывал нам интересные истории о косе и показывал фильмы. С удовольствием еще поедем с ним
М
Отличный гид Виктор, отзывчивый и заботливый! Группа у нас получилась небольшая, сидеть было очень комфортно, чисто и уютно. Даже янтарь успели поискать, спасибо.
Екатерина
Экскурсия на 5+, отличный гид, все размеренно, комфортно, чистое авто с мониторами. Не очень повезло с погодой, но это не помешало. Было интересно!
