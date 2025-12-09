Дорогие друзья, приглашаю вас в путешествие по Куршской косе и Зеленоградску. Я буду вашим другом и гидом на этом пути! Мы попадём в величественный лес и посочувствуем влюбленному рыцарю, застывшему в латах навеки. Увидим потрясающие дюны и пройдём по уютному городку. Вы узнаете о сложном переплетении истории, единственных в России тевтонских замках и многом другом.

от 12 500 ₽ за 1–4 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Начнём в посёлке Лесной — на обзорной площадке залива и в визит-центре национального парка «Куршская коса». Вы услышите, как живёт и развивается природный заповедник, и сможете выйти к морю.

Следующая остановка — орнитологическая станция «Фрингилла». Уже более века здесь изучают миграцию птиц и проводят их кольцевание. Сотрудники станции расскажут о пернатых обитателях косы и покажут, как проходит исследовательская работа.

Мы увидим самое крупное пресноводное озеро Куршской косы — Чайку, а затем отправимся в посёлок Рыбачий, где сохранилась кирха 19 века и домик священника.

Прогуляемся по загадочному Танцующему лесу, где сосны изгибаются в причудливых формах. Одни видят в них танцующие фигуры, другие — зверей и сказочных существ. Учёные до сих пор не пришли к единому объяснению этого феномена.

Поднимемся на самую высокую точку Куршской косы — высоту Эфа, названную в честь немецкого лесовода, занимавшегося укреплением дюн. С вершины открывается вид на море, залив и песчаные холмы.

По дороге нас могут ждать спонтанные остановки: иногда прямо у трассы появляются косули, олени, кабаны или лисицы — местные хозяева.

В завершение маршрута заедем в Зеленоградск. Прогуляемся по Курортному проспекту, осмотрим виллы и «кошачьи апартаменты», а потом пройдёмся по морскому променаду.

Примерный тайминг экскурсии:

экскурсия занимает 8–9 часов

дорога в одну сторону — 1 час

Куршская коса — 4–5 часов

Зеленоградск — 1,5–2 часа

Время на локациях варьируется в зависимости от ваших пожеланий и дорожной ситуации.

Организационные детали