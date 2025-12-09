Куршская коса и Зеленоградск: уникальный лес и виды (из Калининграда)
Погулять по дюнам, заглянуть на орнитологическую станцию и услышать удивительные истории
Дорогие друзья, приглашаю вас в путешествие по Куршской косе и Зеленоградску.
Я буду вашим другом и гидом на этом пути! Мы попадём в величественный лес и посочувствуем влюбленному рыцарю, застывшему в латах навеки. Увидим потрясающие дюны и пройдём по уютному городку. Вы узнаете о сложном переплетении истории, единственных в России тевтонских замках и многом другом.
Описание экскурсии
Начнём в посёлке Лесной — на обзорной площадке залива и в визит-центре национального парка «Куршская коса». Вы услышите, как живёт и развивается природный заповедник, и сможете выйти к морю.
Следующая остановка — орнитологическая станция «Фрингилла». Уже более века здесь изучают миграцию птиц и проводят их кольцевание. Сотрудники станции расскажут о пернатых обитателях косы и покажут, как проходит исследовательская работа.
Мы увидим самое крупное пресноводное озеро Куршской косы — Чайку, а затем отправимся в посёлок Рыбачий, где сохранилась кирха 19 века и домик священника.
Прогуляемся по загадочному Танцующему лесу, где сосны изгибаются в причудливых формах. Одни видят в них танцующие фигуры, другие — зверей и сказочных существ. Учёные до сих пор не пришли к единому объяснению этого феномена.
Поднимемся на самую высокую точку Куршской косы — высоту Эфа, названную в честь немецкого лесовода, занимавшегося укреплением дюн. С вершины открывается вид на море, залив и песчаные холмы.
По дороге нас могут ждать спонтанные остановки: иногда прямо у трассы появляются косули, олени, кабаны или лисицы — местные хозяева.
В завершение маршрута заедем в Зеленоградск. Прогуляемся по Курортному проспекту, осмотрим виллы и «кошачьи апартаменты», а потом пройдёмся по морскому променаду.
Примерный тайминг экскурсии:
экскурсия занимает 8–9 часов
дорога в одну сторону — 1 час
Куршская коса — 4–5 часов
Зеленоградск — 1,5–2 часа
Время на локациях варьируется в зависимости от ваших пожеланий и дорожной ситуации.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном микроавтобусе
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
Дополнительно оплачивается экологический сбор — 400 ₽ за чел.
В стоимость включён трансфер из Калининграда и Зеленоградска. Другие населенные пункты — по запросу
По договорённости посетим высоту Мюллера и озеро Лебедь — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Калининграде
Моя история связана с любимой малой родиной — Калининградской областью. Мой путь в профессии начался в 2000-х годах, когда в Калининград приезжали немцы — люди, которые ещё детьми уезжали из читать дальше
послевоенного Кёнигсберга, а теперь возвращались, чтобы увидеть места своего прошлого.
Каждый восстановленный объект для меня особенный, с каждым посещением исторического уголка переживаю трепет и живой интерес. Мне недостаточно знать, важно понимать, переплетения исторических деталей, чтобы передать историю гостям так, будто рассказываю о своей собственной судьбе и малой родине.
За 25 лет работы я стал не просто гидом, а страстным рассказчиком нашего «Тридевятого королевства». Для меня важно, чтобы каждый, кто идёт со мной по этим улицам и памятникам, почувствовал тепло, глубину и богатство нашей общей истории.
Наша команда — это я и мой сын Владислав, который занимается организационной деятельностью и трансферами.