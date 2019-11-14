2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по экологическим тропам и узнать самые интересные факты о песчаных дюнах, птицах и деревьях

Юлия
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Юлия – ваш гид
Куршская коса — место с удивительной историей и ландшафтом, потрясающим животным и растительным миром.

Я расскажу, как, когда и почему этот узкий полуостров стал охраняться и почему Куршскую косу неправильно называть заповедником.

Помогу разобраться c видами птиц и животных, раскрою тайны Танцующего леса и покажу песчаную дюну Эфа и смотровую на высоте Мюллера.
7650 ₽
6503 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Куршская коса с профессиональным орнитологом
Куршская коса с профессиональным орнитологом

Что вас ожидает

Птичьи истории косы
Куршская коса — это не только красивые дюны, море, пляж и лес, но и самый настоящий птичий рай. Вы узнаете, каких птиц нашли здесь тевтонские рыцари в XIII веке и почему они нарекли косу «Земля гнезд». На прогулке по живописным экологическим тропам я научу вас определять виды птиц по голосам и внешнему облику. А также расскажу о бывшем пасторе Иоганнесе Тинеманне, основавшем на косе первую в мире орнитологическую станцию.

Люди и растения Куршской косы
История косы — это история борьбы людей с песком. Неправильно выстроенные отношения человека с зеленым миром привели к Песчаной катастрофе. Вы раскроете замыслы местной природы и проследите судьбу косы и ее жителей. А еще узнаете, какие растения пришли на помощь в борьбе с песком, почему деревья здесь «танцуют», с чем связан цвет дюн и что такое «сукцессия».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Skoda Kodiaq 2019 г.в. За рулем профессиональный водитель.
  • Дополнительные расходы: экологический сбор — 150 рублей с человека, орнитологический стационар — 150 рублей с человека.
  • Орнитологическая станция работает с 1 апреля по 1 ноября.
  • По индивидуальной договоренности начать и закончить экскурсию можно в любом городе Балтийского побережья.
  • Я готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.
Куршская коса с профессиональным орнитологом
Куршская коса с профессиональным орнитологом
Куршская коса с профессиональным орнитологом
Куршская коса с профессиональным орнитологом
Куршская коса с профессиональным орнитологом
Куршская коса с профессиональным орнитологом
Куршская коса с профессиональным орнитологом
Куршская коса с профессиональным орнитологом
Куршская коса с профессиональным орнитологом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Я профессиональный орнитолог, биолог, преподаватель и гид. Мои экскурсии включают не только любопытные факты и красивые места, но и интересные встречи с представителями живого мира, в первую очередь — с птицами. С радостью познакомлю вас с историей и природой Калининградской области!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 ноября 2019
Спасибо Юлии за замечательную экскурсию!
Она влюблена в природу и заражает своей любовью экскурсантов. Дети были в восторге, особенно средний сын, который занимается зоологией. Нам показали как кольцуют птиц, привели к лебедям, которые пощипали наши шнурки, показали различные растения из красной книги, мхи и причудливые деревья. Юля рассказала про устройство косы и ее историю.
Даже не смотря на ливший весь день дождь поездка запомнится надолго!
Ну и еще сыну досталось куча ништяков от Юлии )

Рекомендую Юлию всем любителям природы!
10 ноября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Гид Юля рассказывает очень интересно и живо, приковывает все внимание. Также она орнитолог и много рассказывает о природе этого края. Нам хотелось бы побывать у этого гида ещё раз.
Валентина

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