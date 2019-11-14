2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Птичьи истории косы

Куршская коса — это не только красивые дюны, море, пляж и лес, но и самый настоящий птичий рай. Вы узнаете, каких птиц нашли здесь тевтонские рыцари в XIII веке и почему они нарекли косу «Земля гнезд». На прогулке по живописным экологическим тропам я научу вас определять виды птиц по голосам и внешнему облику. А также расскажу о бывшем пасторе Иоганнесе Тинеманне, основавшем на косе первую в мире орнитологическую станцию.

Люди и растения Куршской косы

История косы — это история борьбы людей с песком. Неправильно выстроенные отношения человека с зеленым миром привели к Песчаной катастрофе. Вы раскроете замыслы местной природы и проследите судьбу косы и ее жителей. А еще узнаете, какие растения пришли на помощь в борьбе с песком, почему деревья здесь «танцуют», с чем связан цвет дюн и что такое «сукцессия».