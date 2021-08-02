Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Комфортная поездка на Куршскую косу

Формат для самостоятельных путешественников, которые хотят ощутить красоту места (до 8 человек)

4.8
124 отзыва
Это путешествие мы разработали по популярному европейскому образцу: вас ждет маленькая группа, комфортный транспорт и сопровождающий, который поможет сориентироваться на маршрутах Куршской косы и ответит на вопросы.

Вы без спешки погуляете по Танцующему лесу и нестандартной эко-тропе, полюбуетесь дюнами на высоте Эфа и отдохнете на берегу Балтийского моря.
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу

Что вас ожидает

Куршская коса без проблем

У Калининградской области есть минус — неразвитая транспортная сеть. Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами. Вы не будете слушать даты в 50-местном автобусе и бегать по достопримечательностям. Вместо этого у вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться пейзажами, отдохнуть, вкусно поесть и сделать фото.

Удобный маршрут и сопровождение

В путешествие вы отправитесь в компании не гида, но знающего проводника-энтузиаста. Я или другой сопровождающий, мы ответим на ваши вопросы, сориентируем по локациям на косе и скорректируем маршрут, исходя из пожеланий, погоды и пробок. Основная программа такая:

  • Высота Эфа, где со смотровой площадки на узкой полоске суши вам откроется чарующий вид на Куршский залив и Балтийское море
  • Танцующий лес, сосны которого закручиваются в причудливые спирали
  • Королевский бор: проходя по эко-маршруту, вы увидите многовековые хвойные деревья, в том числе нетипичные для этих мест туи гигантские.
  • Уютный поселок Лесной, где вы поищете янтарь.
  • Секретное место — новый эко-маршрут, который пока еще не открыт для большинства посетителей. Здесь вы насладитесь видами с высоты птичьего полета, осмотрите бункер Рауль и встретите рыцаря Тевтонского ордена.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • На новом микроавтобусе (с кондиционером, комфортными креслами и просторным багажником) в группе до 8 человек. Если с вами путешествуют дети до 14 лет и ростом ниже 140 см, сообщите пожалуйста об этом нам, мы подготовим детские кресла, либо бустер.
  • Микроавтобус выезжает из Калининграда, но так же мы можем забрать вас на точке сбора в Зеленоградске (ориентир ул. Окружная)
  • В поездке с вами буду я или другой водитель-сопровождающий из нашей команды
  • QR-код или ПЦР-тесты для посещение данной экскурсии не требуются

Дополнительные расходы

Дополнительно оплачиваются эко-сбор при въезде на Куршскую косу: 300 руб. с человека (кроме пенсионеров и школьников, при предъявлении подтверждающих документов).

🚩 Начало и место завершения: на площади Василевского
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Сергей
Сергей
Кто в нашей команде? Подходящее название для нас — местные энтузиасты, ваши проводники и сопровождающие. Мы долгое время возили экскурсионные туры по Калининградской области и Европе. Были практически везде, видели многое, слышали все. И теперь точно знаем, что нужно вам! Никаких дат и «воды». Индивидуальный подход гарантируем, маршрут скорректируем с вами «на месте», исходя из погоды и ваших пожеланий.
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124 настоящих отзыва от туристов

Л
2 авг 2021
Прекрасная комфортная поездка, не надо в составе большой группы ходить за гидом, здесь подаётся информация во время поездки, а потом даётся возможность самим погулять по Куршской косе, полюбоваться на природу, спокойно пофотографировать. Прекрасная организация, мы везде успели до приезда больших групп. Хороший отзывчивый гид, все рассказыл, отвечал на все интересующие нас вопросы, спасибо Вячеславу за поездку!
Иван
2 авг 2021
Очень понравилась экскурсия, будем рекомендовать друзьям.
заранее прочитал отзывы, понравилось, в результате убедился, что сделал правильный выбор - отличный вариант для самостоятельного осмотра в составе маленькой группы.
Гид Сергей в поездке рассказал много интересного и про Куршскую косу в частности, и про Калининград и область в целом. Например, без него мы не узнали бы про местную "фишку" - строганина из пеламиды:)) а благодаря Сергею узнали, позже попробовали и остались ооочень довольны:))
По поводу самой экскурсии - это скорее тур с сопровождением, что мне и хотелось. Не приходится полдня бегать за гидом с осточертевшими "посмотрите налево-направо", Сергей доставляет на место, даёт описание (кстати, слушать довольно любопытно, рассказчик он хороший), затем описывает рекомендованный маршрут что можно/стоит успеть посмотреть и сообщает время сбора группы. Дальше в свободном режиме можно распределить внимание, либо задержаться у интересного места, либо пропустить и потратить больше времени в другом месте. Например, на высоте Эфа мы довольно скоро посмотрели саму площадку, и затем 40 минут купались в Балтийском море;))
Машина просторная, комфортная, рассказы интересные, места красивые.
Рекомендую для посещения в составе небольшой компании, прекрасные впечатления.
Н
2 авг 2021
Хотим выразить огромную благодарность Сергею за отличную поездку. Впечатления превзошли ожидания. Полученной от Сергея информации вполне достаточно, чтобы иметь представление об объектах маршрута. В общем всё прошло наилучшим образом: 1. Что для нас было очень важно - комфортный автомобиль! 2. Грамотно выверенный маршрут. 3. Интересная информация. 4. Сергей - Интеллигентный и заботливый сопрвождающий. 5. Роскошь и величие природы.
СПАСИБО!!!
А
2 авг 2021
Все очень понравилось!
Т
1 авг 2021
Отлично продуман маршрут. По таймингу тоже все чётко. Всë успели посмотреть до основного потока туристов. Водитель рассказал основные факты, всё без "воды", просто и непринуждённо. Очень удобно что маленькая группа. Нам очень понравилось. Рекомендуем.
Ю
1 авг 2021
Сергей отличный гид и водитель. Поездка прошла с комфортом и стоила своих денег. Спасибо большое за экскурсию!
М
1 авг 2021
Впечатления самые лучшие. Грамотно составлен маршрут, приезжали раньше других туристов, спокойно осматривали места. Гид и водитель ненавязчиво и интересно рассказывал нам всю дорогу о прелестях Калининградской жизни, истории и современности. Куршская коса незабываема как природное чудо!
И
31 июля 2021
Спасибо за отличное времяпровождение. Вячеслав сразу предупредил, что он не гид, но тем не менее рассказывал интересные факты. Изначально хотела самостоятельно исследовать Куршскую Косу, но рада, что выбрала данную экскурсию. Пляжи великолепные, но дикие так что имеете в виду.
О
31 июля 2021
Путешествие прошло хорошо. Погода порадовала очень. Микроавтобус комфортный и в жаркую погоду путешествие с кондиционером очень подходяще.
Данный маршрут подойдёт путешественникам, кто может и хочет самостоятельно все посмотреть и не собирается слушать долгие рассказы про дюнообразование и т. п. Самое главное в этой поездке - это насладиться видами и запахами Куршской косы. У нас получилось два раза искупаться в море в виду отличной погоды. Но будьте готовы, что никаких переодевалок и других цивилизационных условий вы не встретите. Это заповедник и там ничего нет для пляжной инфраструктуры. Туалеты только био (синие кабинки).
Поездку рекомендую. Путешествие в составе маленькой группы комфортнее путешествия на большом автобусе.
Н
30 июля 2021
Поездка очень понравилась. Сергей позитивный человек. Очень интересно рассказал об отдыхе и жизни калининградцев, дал общие сведения о Куршской косе. Была остановка в кафе, где вкусно покормили. Мы с удовольствием провели время.
Ю
30 июля 2021
Очень понравились увиденные места. Экскурсовод Вячеслав рассказывал интересные факты о Куршской косе. Также дал много рекомендаций, что ещё можно посетить.
Очень рады, что выбрали формат экскурсии в мини группе.
Г
27 июля 2021
Сразу предупредил, что он не гид и экскурсовод, а просто сопровождающий. В ходе поездки рассказывал по мере своих возможностей, было достаточно времени для самостоятельного осмотра. Доброжелательный и приятный молодой человек. Рассказывал об обычной жизни горожан, отвечал на все интересующие вопросы
А
25 июля 2021
Поездка получилась прекрасная + ещё с погодой повезло. Забрали в точно назначенное время на удобном микроавтобусе с кондиционером (что в такую жару очень приятно). На протяжении всей поездки Сергей интересно и с юмором рассказывал про свой город и область. Порадовало, что не было никакой обязаловки. То есть это именно трансфер-сопровождение, дополненный интересными историями и рассказами Сергея, где у вас есть много свободного времени на собственное изучение местности, не нужно тупо ходить за гидом.
Сергей также посоветовал на обратном пути выйти в Зеленоградске, что я и сделала и прекрасно провела вечер там =)
Отличный вариант для тех, кто хочет с комфортом добраться до всех достопримечательностей Косы и при этом самостоятельно все изучать и выбирать как провести время.
А
25 июля 2021
Экскурсия понравилась, информации немного и по делу, много свободного времени)
Д
24 июля 2021
Мини-формат очень хорошо подходит тем, кто не любит большие автобусы и очереди))
Все было четко и интересно, спасибо гиду за полезную информацию и соответсвие таймингу!
Ещё 109 отзывов

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