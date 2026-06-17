Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Июнь, июль и август идеально подходят для комфортной поездки на Куршскую косу. В это время года вы сможете насладиться красотой природы, пейзажами и прогулками на свежем воздухе в полной мере. Летние месяцы предоставляют возможность провести больше времени на открытом воздухе, наслаждаясь всеми достопримечательностями. В мае, сентябре и октябре также приятно путешествовать, так как туристов меньше, и вы сможете насладиться более спокойной атмосферой. Это время отлично подходит для тех, кто предпочитает менее оживленные маршруты и более прохладную погоду.

Исследуйте уникальный природный уголок России, отправляясь в комфортабельное путешествие на Куршскую косу. Вас ожидает уютная группа единомышленников, профессиональный сопровождающий и тщательно продуманный маршрут. Откройте для себя чарующие дюны, Танцующий лес и секретные тропы, где каждый шаг открывает новые горизонты. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и насыщенность впечатлений

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Куршская коса без проблем

У Калининградской области есть минус — неразвитая транспортная сеть. Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами. Вы не будете слушать даты в 50-местном автобусе и бегать по достопримечательностям. Вместо этого у вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться пейзажами, отдохнуть, вкусно поесть и сделать фото.

Удобный маршрут и сопровождение

В путешествие вы отправитесь в компании не гида, но знающего проводника-энтузиаста. Я или другой сопровождающий, мы ответим на ваши вопросы, сориентируем по локациям на косе и скорректируем маршрут, исходя из пожеланий, погоды и пробок. Основная программа такая:

Танцующий лес, сосны которого закручиваются в причудливые спирали

Высота Эфа, где со смотровой площадки на узкой полоске суши вам откроется чарующий вид на Куршский залив и Балтийское море

Озеро Лебедь с удивительным ландшафтом, созданным самой природой. Туристов здесь мало — вы сможете сполна насладиться атмосферой и сделать незабываемые фотографии.

Организационные детали

Как проходит поездка

На новом микроавтобусе (с кондиционером, комфортными креслами и просторным багажником) в группе до 10 человек. Если с вами путешествуют дети до 14 лет и ростом ниже 140 см, сообщите пожалуйста об этом нам, мы подготовим детские кресла, либо бустер.

Микроавтобус выезжает из Калининграда, но так же мы можем забрать вас на точке сбора в Зеленоградске (ориентир ул. Окружная)

В поездке с вами буду я или другой водитель-сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы

Дополнительно оплачиваются эко-сбор при въезде на Куршскую косу: 400 ₽ с человека (кроме пенсионеров и школьников, при предъявлении подтверждающих документов).