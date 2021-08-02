Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

У Калининградской области есть минус — неразвитая транспортная сеть. Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами. Вы не будете слушать даты в 50-местном автобусе и бегать по достопримечательностям. Вместо этого у вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться пейзажами, отдохнуть, вкусно поесть и сделать фото.
В путешествие вы отправитесь в компании не гида, но знающего проводника-энтузиаста. Я или другой сопровождающий, мы ответим на ваши вопросы, сориентируем по локациям на косе и скорректируем маршрут, исходя из пожеланий, погоды и пробок. Основная программа такая:
Дополнительно оплачиваются эко-сбор при въезде на Куршскую косу: 300 руб. с человека (кроме пенсионеров и школьников, при предъявлении подтверждающих документов).