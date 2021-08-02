Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Куршская коса без проблем

У Калининградской области есть минус — неразвитая транспортная сеть. Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами. Вы не будете слушать даты в 50-местном автобусе и бегать по достопримечательностям. Вместо этого у вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться пейзажами, отдохнуть, вкусно поесть и сделать фото.

Удобный маршрут и сопровождение

В путешествие вы отправитесь в компании не гида, но знающего проводника-энтузиаста. Я или другой сопровождающий, мы ответим на ваши вопросы, сориентируем по локациям на косе и скорректируем маршрут, исходя из пожеланий, погоды и пробок. Основная программа такая:

Высота Эфа, где со смотровой площадки на узкой полоске суши вам откроется чарующий вид на Куршский залив и Балтийское море

Танцующий лес, сосны которого закручиваются в причудливые спирали

Королевский бор: проходя по эко-маршруту, вы увидите многовековые хвойные деревья, в том числе нетипичные для этих мест туи гигантские.

Уютный поселок Лесной, где вы поищете янтарь.

Секретное место — новый эко-маршрут, который пока еще не открыт для большинства посетителей. Здесь вы насладитесь видами с высоты птичьего полета, осмотрите бункер Рауль и встретите рыцаря Тевтонского ордена.

Организационные детали

Как проходит поездка

На новом микроавтобусе (с кондиционером, комфортными креслами и просторным багажником) в группе до 8 человек. Если с вами путешествуют дети до 14 лет и ростом ниже 140 см, сообщите пожалуйста об этом нам, мы подготовим детские кресла, либо бустер.

Микроавтобус выезжает из Калининграда, но так же мы можем забрать вас на точке сбора в Зеленоградске (ориентир ул. Окружная)

В поездке с вами буду я или другой водитель-сопровождающий из нашей команды

QR-код или ПЦР -тесты для посещение данной экскурсии не требуются

Дополнительные расходы

Дополнительно оплачиваются эко-сбор при въезде на Куршскую косу: 300 руб. с человека (кроме пенсионеров и школьников, при предъявлении подтверждающих документов).