Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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Комфортная поездка на Куршскую косу

Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Исследуйте уникальный природный уголок России, отправляясь в комфортабельное путешествие на Куршскую косу.

Вас ожидает уютная группа единомышленников, профессиональный сопровождающий и тщательно продуманный маршрут.

Откройте для себя чарующие дюны, Танцующий лес и секретные тропы, где каждый шаг открывает новые горизонты. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и насыщенность впечатлений
5
908 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Комфортный транспорт
  • 🌲 Уникальные природные ландшафты
  • 📸 Возможность сделать незабываемые фотографии
  • 🗺️ Сопровождение знающего проводника
  • 🕒 Без спешки и суеты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми

Лучшее время для посещения

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Июнь, июль и август идеально подходят для комфортной поездки на Куршскую косу. В это время года вы сможете насладиться красотой природы, пейзажами и прогулками на свежем воздухе в полной мере. Летние месяцы предоставляют возможность провести больше времени на открытом воздухе, наслаждаясь всеми достопримечательностями. В мае, сентябре и октябре также приятно путешествовать, так как туристов меньше, и вы сможете насладиться более спокойной атмосферой. Это время отлично подходит для тех, кто предпочитает менее оживленные маршруты и более прохладную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу
Комфортная поездка на Куршскую косу

Что можно увидеть

  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Озеро Лебедь

Описание экскурсии

Куршская коса без проблем

У Калининградской области есть минус — неразвитая транспортная сеть. Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами. Вы не будете слушать даты в 50-местном автобусе и бегать по достопримечательностям. Вместо этого у вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться пейзажами, отдохнуть, вкусно поесть и сделать фото.

Удобный маршрут и сопровождение

В путешествие вы отправитесь в компании не гида, но знающего проводника-энтузиаста. Я или другой сопровождающий, мы ответим на ваши вопросы, сориентируем по локациям на косе и скорректируем маршрут, исходя из пожеланий, погоды и пробок. Основная программа такая:

  • Танцующий лес, сосны которого закручиваются в причудливые спирали
  • Высота Эфа, где со смотровой площадки на узкой полоске суши вам откроется чарующий вид на Куршский залив и Балтийское море
  • Озеро Лебедь с удивительным ландшафтом, созданным самой природой. Туристов здесь мало — вы сможете сполна насладиться атмосферой и сделать незабываемые фотографии.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • На новом микроавтобусе (с кондиционером, комфортными креслами и просторным багажником) в группе до 10 человек. Если с вами путешествуют дети до 14 лет и ростом ниже 140 см, сообщите пожалуйста об этом нам, мы подготовим детские кресла, либо бустер.
  • Микроавтобус выезжает из Калининграда, но так же мы можем забрать вас на точке сбора в Зеленоградске (ориентир ул. Окружная)
  • В поездке с вами буду я или другой водитель-сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы

Дополнительно оплачиваются эко-сбор при въезде на Куршскую косу: 400 ₽ с человека (кроме пенсионеров и школьников, при предъявлении подтверждающих документов).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6109 туристов
Кто в нашей команде? Подходящее название для нас — местные энтузиасты, ваши проводники и сопровождающие. Мы долгое время возили экскурсионные туры по Калининградской области и Европе. Были практически везде, видели многое, слышали всё. И теперь точно знаем, что нужно вам! Никаких дат и «воды». Индивидуальный подход гарантируем, маршрут скорректируем с вами «на месте», исходя из погоды и ваших пожеланий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 908 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
851
4
43
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11
2
2
1
1
И
У нас был гид Валентина. Поездка с ней получилась насыщенной, цельной и содержательной. Валентина - профессионал, который умеет говорить о сложных вещах просто и увлекательно, но при этом не перегружает
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информацией, не топит датами и цифрами. Четко чувствует группу и умело управляет ей. Понимает, где/ когда люди устали и дозирует информацию Маршрут продуман идеально. Мы успели везде до основной массы туристов. При этом мы не торопились. Размеренно осматривали природу и слушали рассказ гида, у нас было время спокойно погулять, сделать фотографии, насладиться природой и перекусить. Нас никто не подгонял, темп экскурсии был очень комфортный. Организация экскурсии тоже понравилась: минивэн удобный, чистый, график соблюдался- увидели все, что было заявлено в программе, нас забрали с места встречи в Зеленоградске четко по времени минута в минуту лишних остановок не было. У нас была отличная группа, которая понимала, что она хочет от поездки, интересные люди с любопытным и пытливым взглядами. Их вопросы сделали экскурсию ещё интереснее Огромное спасибо за атмосферу лёгкости и комфорта!
Валентине спасибо за профессионализм и за отношение к тому, что она делает.

У нас был гид Валентина. Поездка с ней получилась насыщенной, цельной и содержательной. Валентина - профессионал,
У нас был гид Валентина. Поездка с ней получилась насыщенной, цельной и содержательной. Валентина - профессионал,
У нас был гид Валентина. Поездка с ней получилась насыщенной, цельной и содержательной. Валентина - профессионал,
У нас был гид Валентина. Поездка с ней получилась насыщенной, цельной и содержательной. Валентина - профессионал,
У нас был гид Валентина. Поездка с ней получилась насыщенной, цельной и содержательной. Валентина - профессионал,
У нас был гид Валентина. Поездка с ней получилась насыщенной, цельной и содержательной. Валентина - профессионал,
У нас был гид Валентина. Поездка с ней получилась насыщенной, цельной и содержательной. Валентина - профессионал,
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Н
Большое спасибо гиду Валентине за интересную экскурсию, аккуратное вождение и доброжелательность. Все прошло так, как и было заявлено, маршрут проработан отлично, очень удачно выбранной время - ни на одной из локаций не было наплыва туристов. Нас никто не торопил, дали время погулять и пофотографировать. Спасибо!!! Рекомендую!!! Даже дождливая погода не испортила впечатление от Куршской косы.
Большое спасибо гиду Валентине за интересную экскурсию, аккуратное вождение и доброжелательность. Все прошло так, как и
Большое спасибо гиду Валентине за интересную экскурсию, аккуратное вождение и доброжелательность. Все прошло так, как и
Большое спасибо гиду Валентине за интересную экскурсию, аккуратное вождение и доброжелательность. Все прошло так, как и
Большое спасибо гиду Валентине за интересную экскурсию, аккуратное вождение и доброжелательность. Все прошло так, как и
Большое спасибо гиду Валентине за интересную экскурсию, аккуратное вождение и доброжелательность. Все прошло так, как и
Большое спасибо гиду Валентине за интересную экскурсию, аккуратное вождение и доброжелательность. Все прошло так, как и
Большое спасибо гиду Валентине за интересную экскурсию, аккуратное вождение и доброжелательность. Все прошло так, как и
Большое спасибо гиду Валентине за интересную экскурсию, аккуратное вождение и доброжелательность. Все прошло так, как и
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Д
Очень понравилась экскурсия. Гид эрудированная, отлично знает историю города и увлечённо рассказывает. Маршрут составлен удачно — успели посмотреть все основные точки, а на высоту Эфа приехали до наплыва туристов, что
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было особенно приятно.

По рекомендации гида попробовали там же шаурму с зубаткой — просто и невероятно вкусно! В конце заехали в магазин янтарных украшений с большим и разнообразным ассортиментом. Экскурсия получилась интересной, насыщенной и отлично организованной.

Очень понравилась экскурсия. Гид эрудированная, отлично знает историю города и увлечённо рассказывает. Маршрут составлен удачно —
Очень понравилась экскурсия. Гид эрудированная, отлично знает историю города и увлечённо рассказывает. Маршрут составлен удачно —
Очень понравилась экскурсия. Гид эрудированная, отлично знает историю города и увлечённо рассказывает. Маршрут составлен удачно —
Очень понравилась экскурсия. Гид эрудированная, отлично знает историю города и увлечённо рассказывает. Маршрут составлен удачно —
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О
Потрясающая экскурсия от начала до конца!
За день накануне экскурсии организаторы связались и уточнили места сбора и ответили на все интересующие вопросы.
Сама поездка была на удобном минивэне. Гид Валентина с вниманием
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относилась к каждому участнику группы. Рассказывала о Косе, посёлка, истории региона, песках и дюнах интересно, структурированно и достаточно громко (слышно было всем и без микрофонов). Порекомендовала приятное кафе для позднего завтрака и подсказала, где лучше покупать марципан и янтарь в подарок.

Погоды стояли волшебные – не жарко и не холодно. Переменная облачность спасала от солнца.

Готовьтесь к тому, что придётся много ходить пешком и в подъём, но оно того стóит. С нами были 2 дамы элегантного возраста и они справились с прогулками по дюнам.

Однозначно рекомендую провести день в компании Валентины и великолепия Куршской косы.

Потрясающая экскурсия от начала до конца!
Потрясающая экскурсия от начала до конца!
Потрясающая экскурсия от начала до конца!
Потрясающая экскурсия от начала до конца!
Потрясающая экскурсия от начала до конца!
Потрясающая экскурсия от начала до конца!
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Р
Прекрасная экскурсия на комфортабельном автомобиле. Были рассказаны и показаны интересные места Куршской косы. Валентина отличный гид, подскажет по точкам (еда, сувениры). Всем советую посетить данную экскурсию!
Прекрасная экскурсия на комфортабельном автомобиле. Были рассказаны и показаны интересные места Куршской косы. Валентина отличный гид,
Прекрасная экскурсия на комфортабельном автомобиле. Были рассказаны и показаны интересные места Куршской косы. Валентина отличный гид,
Прекрасная экскурсия на комфортабельном автомобиле. Были рассказаны и показаны интересные места Куршской косы. Валентина отличный гид,
Прекрасная экскурсия на комфортабельном автомобиле. Были рассказаны и показаны интересные места Куршской косы. Валентина отличный гид,
Прекрасная экскурсия на комфортабельном автомобиле. Были рассказаны и показаны интересные места Куршской косы. Валентина отличный гид,
Прекрасная экскурсия на комфортабельном автомобиле. Были рассказаны и показаны интересные места Куршской косы. Валентина отличный гид,
Прекрасная экскурсия на комфортабельном автомобиле. Были рассказаны и показаны интересные места Куршской косы. Валентина отличный гид,
Прекрасная экскурсия на комфортабельном автомобиле. Были рассказаны и показаны интересные места Куршской косы. Валентина отличный гид,
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Светлана
Шикарная экскурсия, прекрасный гид - Валентина! Так получилось, что на экскурсии были только мы вдвоём с мужем. Очень приятно было слушать Валентину, вся информация была предоставлена легко, интересно, ненавязчиво. Валентина не только профессиональный гид, но и очень хороший человек!!! Хороших вам туристов и успехов в вашем деле!)🌺🌺🌺
Шикарная экскурсия, прекрасный гид - Валентина! Так получилось, что на экскурсии были только мы вдвоём с
Шикарная экскурсия, прекрасный гид - Валентина! Так получилось, что на экскурсии были только мы вдвоём с
Шикарная экскурсия, прекрасный гид - Валентина! Так получилось, что на экскурсии были только мы вдвоём с
Шикарная экскурсия, прекрасный гид - Валентина! Так получилось, что на экскурсии были только мы вдвоём с
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