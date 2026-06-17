Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Июнь, июль и август идеально подходят для комфортной поездки на Куршскую косу. В это время года вы сможете насладиться красотой природы, пейзажами и прогулками на свежем воздухе в полной мере. Летние месяцы предоставляют возможность провести больше времени на открытом воздухе, наслаждаясь всеми достопримечательностями. В мае, сентябре и октябре также приятно путешествовать, так как туристов меньше, и вы сможете насладиться более спокойной атмосферой. Это время отлично подходит для тех, кто предпочитает менее оживленные маршруты и более прохладную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Танцующий лес
Высота Эфа
Озеро Лебедь
Описание экскурсии
Куршская коса без проблем
У Калининградской области есть минус — неразвитая транспортная сеть. Чтобы не переживать из-за расписания автобусов, электричек, маршруток и не переплачивать за такси, отправляйтесь на Куршскую косу с нами. Вы не будете слушать даты в 50-местном автобусе и бегать по достопримечательностям. Вместо этого у вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться пейзажами, отдохнуть, вкусно поесть и сделать фото.
Удобный маршрут и сопровождение
В путешествие вы отправитесь в компании не гида, но знающего проводника-энтузиаста. Я или другой сопровождающий, мы ответим на ваши вопросы, сориентируем по локациям на косе и скорректируем маршрут, исходя из пожеланий, погоды и пробок. Основная программа такая:
Танцующий лес, сосны которого закручиваются в причудливые спирали
Высота Эфа, где со смотровой площадки на узкой полоске суши вам откроется чарующий вид на Куршский залив и Балтийское море
Озеро Лебедь с удивительным ландшафтом, созданным самой природой. Туристов здесь мало — вы сможете сполна насладиться атмосферой и сделать незабываемые фотографии.
Организационные детали
Как проходит поездка
На новом микроавтобусе (с кондиционером, комфортными креслами и просторным багажником) в группе до 10 человек. Если с вами путешествуют дети до 14 лет и ростом ниже 140 см, сообщите пожалуйста об этом нам, мы подготовим детские кресла, либо бустер.
Микроавтобус выезжает из Калининграда, но так же мы можем забрать вас на точке сбора в Зеленоградске (ориентир ул. Окружная)
В поездке с вами буду я или другой водитель-сопровождающий из нашей команды
Дополнительные расходы
Дополнительно оплачиваются эко-сбор при въезде на Куршскую косу: 400 ₽ с человека (кроме пенсионеров и школьников, при предъявлении подтверждающих документов).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6109 туристов
Кто в нашей команде? Подходящее название для нас — местные энтузиасты, ваши проводники и сопровождающие. Мы долгое время возили экскурсионные туры по Калининградской области и Европе. Были практически везде, видели многое, слышали всё. И теперь точно знаем, что нужно вам! Никаких дат и «воды». Индивидуальный подход гарантируем, маршрут скорректируем с вами «на месте», исходя из погоды и ваших пожеланий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 908 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
У нас был гид Валентина. Поездка с ней получилась насыщенной, цельной и содержательной. Валентина - профессионал, который умеет говорить о сложных вещах просто и увлекательно, но при этом не перегружает читать дальшеуменьшить
информацией, не топит датами и цифрами. Четко чувствует группу и умело управляет ей. Понимает, где/ когда люди устали и дозирует информацию Маршрут продуман идеально. Мы успели везде до основной массы туристов. При этом мы не торопились. Размеренно осматривали природу и слушали рассказ гида, у нас было время спокойно погулять, сделать фотографии, насладиться природой и перекусить. Нас никто не подгонял, темп экскурсии был очень комфортный. Организация экскурсии тоже понравилась: минивэн удобный, чистый, график соблюдался- увидели все, что было заявлено в программе, нас забрали с места встречи в Зеленоградске четко по времени минута в минуту лишних остановок не было. У нас была отличная группа, которая понимала, что она хочет от поездки, интересные люди с любопытным и пытливым взглядами. Их вопросы сделали экскурсию ещё интереснее Огромное спасибо за атмосферу лёгкости и комфорта! Валентине спасибо за профессионализм и за отношение к тому, что она делает.
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Н
Наталья
Большое спасибо гиду Валентине за интересную экскурсию, аккуратное вождение и доброжелательность. Все прошло так, как и было заявлено, маршрут проработан отлично, очень удачно выбранной время - ни на одной из локаций не было наплыва туристов. Нас никто не торопил, дали время погулять и пофотографировать. Спасибо!!! Рекомендую!!! Даже дождливая погода не испортила впечатление от Куршской косы.
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Д
Дарья
Очень понравилась экскурсия. Гид эрудированная, отлично знает историю города и увлечённо рассказывает. Маршрут составлен удачно — успели посмотреть все основные точки, а на высоту Эфа приехали до наплыва туристов, что читать дальшеуменьшить
было особенно приятно.
По рекомендации гида попробовали там же шаурму с зубаткой — просто и невероятно вкусно! В конце заехали в магазин янтарных украшений с большим и разнообразным ассортиментом. Экскурсия получилась интересной, насыщенной и отлично организованной.
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О
Ольга
Потрясающая экскурсия от начала до конца! За день накануне экскурсии организаторы связались и уточнили места сбора и ответили на все интересующие вопросы. Сама поездка была на удобном минивэне. Гид Валентина с вниманием читать дальшеуменьшить
относилась к каждому участнику группы. Рассказывала о Косе, посёлка, истории региона, песках и дюнах интересно, структурированно и достаточно громко (слышно было всем и без микрофонов). Порекомендовала приятное кафе для позднего завтрака и подсказала, где лучше покупать марципан и янтарь в подарок.
Погоды стояли волшебные – не жарко и не холодно. Переменная облачность спасала от солнца.
Готовьтесь к тому, что придётся много ходить пешком и в подъём, но оно того стóит. С нами были 2 дамы элегантного возраста и они справились с прогулками по дюнам.
Однозначно рекомендую провести день в компании Валентины и великолепия Куршской косы.
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Р
Разиля
Прекрасная экскурсия на комфортабельном автомобиле. Были рассказаны и показаны интересные места Куршской косы. Валентина отличный гид, подскажет по точкам (еда, сувениры). Всем советую посетить данную экскурсию!
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Светлана
Шикарная экскурсия, прекрасный гид - Валентина! Так получилось, что на экскурсии были только мы вдвоём с мужем. Очень приятно было слушать Валентину, вся информация была предоставлена легко, интересно, ненавязчиво. Валентина не только профессиональный гид, но и очень хороший человек!!! Хороших вам туристов и успехов в вашем деле!)🌺🌺🌺
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