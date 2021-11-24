Замок Шаакен

Путешествие начнется с тенистой немецкой дороги-аллеи, которая выведет нас к рыцарскому замку Шаакен Тевтонского ордена XIII века. У стен старинного сооружения вы узнаете об исторических визитах Петра Первого во время знаменитой дипломатической миссии в Западную Европу. В подвалах, при желании, осмотрите экспонаты Музея инквизиции. А рядом с замком посетите сыроварню, где делают сыр и шоколад по старопрусским рецептам.

Тропы Куршской косы

В Музее национального парка вы узнаете историю возникновения косы и её развития, населявших ее куршей и пруссов, ловцов ворон и немецких планеристов. А также увидите деревню викингов, русскую деревянную крепость, музей сказок и русских народных суеверий.

Гуляя по дюне Мюллера, прикоснетесь к воссозданной природе Куршской косы, полюбуетесь деревьями, собранными с разных уголков земного шара, и узнаете о Неринге.

Посетите настоящий рыбацкий поселок, где в древние времена стоял грозный орденский замок Росситен, описанный сказочником Гофманом в «Майорате», и попробуете лучшую балтийскую рыбу горячего копчения, только что пойманную в заливе.

Войдя в красивейший уголок национального парка — Танцующий лес, мы узнаем историю его возникновения. На сегодняшний день не существует точного объяснения этому явлению. Существует несколько научных теорий и легенд.

Поднимаясь на высокую песчаную «гору» Эфа, вы увидите настоящие песчаные пустынные дюны, послушаете поющие пески янтарных дюн и увидите золотые солнечные закаты балтийского побережья.

Организационные моменты