Песни янтарных дюн: история Куршской косы

Мы пройдем дорогами варягов, куршей, рыцарей, прусских герцогов и лесничих по красивейшим уголкам...

Мы пройдем дорогами варягов, куршей, рыцарей, прусских герцогов и лесничих по красивейшим уголкам национального парка от Танцующего леса до песчаной горы Эфа.

Проследим историю Куршской косы от истоков до внесения в список ЮНЕСКО.

По вашему желанию окольцуем перелетных птиц на крупнейшей орнитологической станции Фрингилла.

Посетим настоящий рыбацкий поселок, а также отведаем лучшую свежую местную рыбу горячего копчения и увидим незабываемые закаты балтийского побережья.
Песни янтарных дюн: история Куршской косы
Песни янтарных дюн: история Куршской косы
Песни янтарных дюн: история Куршской косы
Песни янтарных дюн: история Куршской косы
Песни янтарных дюн: история Куршской косы

Что вы увидите 🤩

  • Калининград
  • Шаакен
  • Высота Мюллера
  • Поселок Рыбачий
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Зеленоградск
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Замок Шаакен

Путешествие начнется с тенистой немецкой дороги-аллеи, которая выведет нас к рыцарскому замку Шаакен Тевтонского ордена XIII века. У стен старинного сооружения вы узнаете об исторических визитах Петра Первого во время знаменитой дипломатической миссии в Западную Европу. В подвалах, при желании, осмотрите экспонаты Музея инквизиции. А рядом с замком посетите сыроварню, где делают сыр и шоколад по старопрусским рецептам.

Тропы Куршской косы

В Музее национального парка вы узнаете историю возникновения косы и её развития, населявших ее куршей и пруссов, ловцов ворон и немецких планеристов. А также увидите деревню викингов, русскую деревянную крепость, музей сказок и русских народных суеверий.
Гуляя по дюне Мюллера, прикоснетесь к воссозданной природе Куршской косы, полюбуетесь деревьями, собранными с разных уголков земного шара, и узнаете о Неринге.
Посетите настоящий рыбацкий поселок, где в древние времена стоял грозный орденский замок Росситен, описанный сказочником Гофманом в «Майорате», и попробуете лучшую балтийскую рыбу горячего копчения, только что пойманную в заливе.
Войдя в красивейший уголок национального парка — Танцующий лес, мы узнаем историю его возникновения. На сегодняшний день не существует точного объяснения этому явлению. Существует несколько научных теорий и легенд.
Поднимаясь на высокую песчаную «гору» Эфа, вы увидите настоящие песчаные пустынные дюны, послушаете поющие пески янтарных дюн и увидите золотые солнечные закаты балтийского побережья.

Организационные моменты

  • Посещение орнитологической станции Фрингилла по дополнительному запросу.
  • Дополнительно можно осмотреть достопримечательности Зеленоградска, Светлогорска, замок-отель Нессельбек, форт-крепость №3 и другие.
  • Дополнительное время экскурсии оплачивается 1200 руб. за один час.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит?
  • Билеты в национальный парк, музеи и экскурсионное обслуживание (билет на Косу – 300 руб. / чел. и 300 руб. автомобиль в замок Шаакен – 200 руб. /чел. и 50 руб. экскурсионное обслуживание музей Косы – 100 руб. /чел. Орнитологическая станция – 150 руб. /чел. Музей сказок – 200 руб. /чел.)
  • Обед
  • Cувениры.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Завершение: Калининград, в удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд утром
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, выезд утром

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🧐Авторские🧒Можно с детьми🏛История и архитектура⚙️Необычные🖼Музеи🏡Выездные☀️На целый день🏰Дворцы, замки и особняки🌊Куршская коса🗽ДостопримечательностиЭкскурсии на сыроварни🧳ТурыДля школьниковКуршская коса на автомобиле

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
для 5 чел.
4.2
5
8 990
за 1-5 чел.
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
🚗 На машине
Полное погружение в эпохи «музея природных зон» с посещением древнего замка Шаакен
23 ноя
24 ноя
25 ноя
ещё...
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением самой высокой дюны
для 7 чел.
4.9
64
10 300
за 1-7 чел.
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением самой высокой дюны
⛴ Водные
Бесконечная линия пляжа, невероятные пляжи, песчаные дюны - все это Куршская коса
23 ноя
24 ноя
25 ноя
ещё...
Аппетитная история Куршской косы
для 3 чел.
4.5
23
8 800
за 1-3 чел.
Аппетитная история Куршской косы
🚗 На машине
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
26 ноя
28 ноя
29 ноя
ещё...
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
для 6 чел.
10 500
за 1-6 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
🚗 На машине
Хотите отдохнуть от городской суеты, побывать в красивейших уголках янтарного края, насладиться...
Ежедневно, по договоренности
Дом куршей — Куршская коса
для 4 чел.
5
10
7 800
за 1-4 чел.
Дом куршей — Куршская коса
🚗 На машине
Посетить одно из красивейших мест страны и узнать о народе, жившем здесь в древности
24 ноя
25 ноя
26 ноя
ещё...
Куршская коса — от моря к дюнам
для 4 чел.
5
144
7ч 30м
11990
5 995
за 1-4 чел.
Куршская коса — от моря к дюнам
🚗 На машине
Исследовать потайные тропы, истории и легенды красивейшего места Калининградской области
24 ноя
25 ноя
26 ноя
ещё...
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
для 6 чел.
4.8
50
12000
10 800
за 1-6 чел.
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии
23 ноя
24 ноя
27 ноя
ещё...
Куршская Коса с личным гидом
для 4 чел.
5
6
5 000
за 1-4 чел.
Куршская Коса с личным гидом
🚗 На машине
Куршская коса - невероятно красивое место
23 ноя
24 ноя
25 ноя
ещё...
Любой день с 8:00 до 20:00
Куршская коса для детей и взрослых
для 3 чел.
4.9
425
6ч 30м
7150
6 435
за 1-3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
23 ноя
24 ноя
25 ноя
ещё...
Куршская коса. Дикие пляжи. Зеленоградск и Нессельбек
до 7 чел.
5
1
2 000
за 1 чел.
Куршская коса. Дикие пляжи. Зеленоградск и Нессельбек
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Это путешествие - возможность проникнуть в загадочный мир легенд Куршской косы, пройти по местам...
24 ноя
25 ноя
26 ноя
ещё...
9:00
К дюнам Куршской косы
для 5 чел.
4.8
29
7 000
за 1-5 чел.
К дюнам Куршской косы
🚗 На машине
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
23 ноя
25 ноя
26 ноя
ещё...
Куршская коса без толпы. Автомобильная экскурсия в национальный парк
для 3 чел.
5
1
7 500
за 1-3 чел.
Куршская коса без толпы. Автомобильная экскурсия в национальный парк
🚗 На машине
Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и...
По договоренности

Сергей Н. проводит ещё 3 экскурсии

Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
для 5 чел.
4.8
12
9 900
за 1-5 чел.
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
🚗 На машине
Мы соберем всю коллекцию замков Восточно-Прусского государства! Вы осмотрите музей замка Вальдау и...
23 ноя
24 ноя
25 ноя
ещё...
Ежедневно в 9:30
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
для 5 чел.
5
2
9 600
за 1-5 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
🚗 На машине
Вас ждет увлекательная экскурсия по крепостям и оборонительным сооружениям Кёнигсберга
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
Ежедневно с утра
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
для 5 чел.
4.9
10
10 990
за 1-5 чел.
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
🚗 На машине
За время нашего путешествия мы посетим руины и сохранившиеся пять немецких рыцарских замков...
24 ноя
25 ноя
26 ноя
ещё...
Ежедневно в 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺