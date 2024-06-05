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Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Начало: Зеленоградск или Светлогорск
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
14 июня в 19:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Осмотреть памятники архитектуры и узнать о быте местных жителей: рабочих и зажиточных кёнигсбержцев
Начало: У входа в ЦПКиО
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса по следам королевы Луизы
Познакомиться с хранительницей Пруссии в курортном Кранце и самом живописном уголке янтарного края
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок, коты и динозавры
Большое семейное путешествие по окрестностям Калининграда с посещением Зеленоградска и Светлогорска
Начало: Калининград
12 июня в 10:00
30 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена5 июня 2024Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
- ТТатьяна3 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Начало было вовремя, за некоторое время даже созвонились, урегулировали нюансы личного характера. Гид-Ирина профессионал своего дела, понравилось, что
- ЕЕкатерина19 мая 2024Фото прогулка по Зеленоградску была замечательная! Не утомительный маршрут по городу, через парк к побережью. Евгения - открытая, приятная и
- ТТатьяна18 мая 2024Все было отлично! Очень интересно и комфортно.
- ЮЮлия9 мая 2024Очень замечательнле путешествие. Лариса просто чудесный гид, обо всем очень интересно и подробно рассказала. Дала полезные советы. Всем рекомендую!
- ЕЕлена9 мая 2024Великолепная экскрусия с прекрасным гидом Ларисой,которая замечательно провела многочасовую экрскурсию на одном дыхании!!! Очень понравилсь с начала до конца встречи.
- ЯЯна3 мая 2024Что нужно человеку для удовольствия? Конечно "хлеба и зрелища". Всё, это мы получили сполна. В ресторане можно приобрести пиво на разлив с собой. Очень советую!
- ММарина1 мая 2024Женя создает шикарную картину реальности, я ни на одной фотографии себе так ни нравилась, как на работах Жени. Спасибо огромное, Женя-вы мастер
- ммаргарита29 апреля 2024Шикарная экскурсия. Женя прекрасный фотограф. Фото оправдали все желания и получились даже лучше чем ожидала. Евгения прекрасный рассказчик и собеседник. Посоветовала места которые можно посетить и в неформальной обстановке рассказала много интересных моментов о Калининграде. 100,% советую.
- ЕЕкатерина22 февраля 2024Всё здорово! Ощущение, что были не на экскурсии, а в гостях у друзей. Совершенно непринужденная обстановка, дружеских легкий диалог, корректировка маршрута по желанию и погоде, С удовольствием рекомендую:)
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Экскурсии на 8 марта»
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