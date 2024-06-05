Экскурсии на 8 марта

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии на 8 марта» в Калининграде, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
33 отзыва
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Начало: Зеленоградск или Светлогорск
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
9 000 за всё до 3 чел.
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
140 отзывов
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
14 июня в 19:00
1 400 за человека
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Осмотреть памятники архитектуры и узнать о быте местных жителей: рабочих и зажиточных кёнигсбержцев
Начало: У входа в ЦПКиО
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
5 340 за всё до 5 чел.
Куршская коса по следам королевы Луизы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Куршская коса по следам королевы Луизы
Познакомиться с хранительницей Пруссии в курортном Кранце и самом живописном уголке янтарного края
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Замок, коты и динозавры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Замок, коты и динозавры
Большое семейное путешествие по окрестностям Калининграда с посещением Зеленоградска и Светлогорска
Начало: Калининград
12 июня в 10:00
30 июня в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Экскурсия очень понравилась. Начало было вовремя, за некоторое время даже созвонились, урегулировали нюансы личного характера. Гид-Ирина профессионал своего дела, понравилось, что
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    человек знает больше, чем на обычных экскурсиях, много деталей, даже из своей жизни сопряжено с историей города. Один минус, что мало времени для фото. Но тогда бы экскурсия затянулась на большее время. 😉 Мы с мужем очень довольны, сами бы столько мест за такое короткое время охватить не смогли.

  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Фотопрогулка по Балтийскому побережью
    Фото прогулка по Зеленоградску была замечательная! Не утомительный маршрут по городу, через парк к побережью. Евгения - открытая, приятная и
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    легкая в общении, быстро расположила к себе всех участников прогулки. Рекомендовала куда и как встать, показывала эффектные локации. Фотографии очень понравились! Женя - отличный фотограф! Очень рекомендую!

    Фото прогулка по Зеленоградску была замечательная! Не утомительный маршрут по городу, через парк к побережью. ЕвгенияФото прогулка по Зеленоградску была замечательная! Не утомительный маршрут по городу, через парк к побережью. ЕвгенияФото прогулка по Зеленоградску была замечательная! Не утомительный маршрут по городу, через парк к побережью. Евгения
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Все было отлично! Очень интересно и комфортно.
  • Ю
    Юлия
    9 мая 2024
    Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
    Очень замечательнле путешествие. Лариса просто чудесный гид, обо всем очень интересно и подробно рассказала. Дала полезные советы. Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
    Великолепная экскрусия с прекрасным гидом Ларисой,которая замечательно провела многочасовую экрскурсию на одном дыхании!!! Очень понравилсь с начала до конца встречи.
  • Я
    Яна
    3 мая 2024
    Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
    Что нужно человеку для удовольствия? Конечно "хлеба и зрелища". Всё, это мы получили сполна. В ресторане можно приобрести пиво на разлив с собой. Очень советую!
    Что нужно человеку для удовольствия?
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Фотопрогулка по Балтийскому побережью
    Женя создает шикарную картину реальности, я ни на одной фотографии себе так ни нравилась, как на работах Жени. Спасибо огромное, Женя-вы мастер
  • м
    маргарита
    29 апреля 2024
    Фотопрогулка по Балтийскому побережью
    Шикарная экскурсия. Женя прекрасный фотограф. Фото оправдали все желания и получились даже лучше чем ожидала. Евгения прекрасный рассказчик и собеседник. Посоветовала места которые можно посетить и в неформальной обстановке рассказала много интересных моментов о Калининграде. 100,% советую.
  • Е
    Екатерина
    22 февраля 2024
    Замок, коты и динозавры
    Всё здорово! Ощущение, что были не на экскурсии, а в гостях у друзей. Совершенно непринужденная обстановка, дружеских легкий диалог, корректировка маршрута по желанию и погоде, С удовольствием рекомендую:)

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Экскурсии на 8 марта»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Фотопрогулка по Балтийскому побережью
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  3. Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
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  5. Куршская коса по следам королевы Луизы
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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