Познавательная экскурсия на Куршскую косу с посещением сыроварни Шаакен Дорф
Наш маршрут будет пролегать к двум занимательным местам Калининградской области.
В национальном парке «Куршская коса» Вы сможете отдохнуть от городской суеты и понаблюдать за жизнью дикой природы, побродив вокруг очаровательных пейзажей.
А чтобы утолить чувство голода после увлекательной прогулки, Вы посетите местную сыроварню, на которой проведете настоящую дегустацию сочных сыров и шоколада.
В национальном парке «Куршская коса» Вы сможете отдохнуть от городской суеты и понаблюдать за жизнью дикой природы, побродив вокруг очаровательных пейзажей.
А чтобы утолить чувство голода после увлекательной прогулки, Вы посетите местную сыроварню, на которой проведете настоящую дегустацию сочных сыров и шоколада.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Музей Национального парка «Куршская коса»
- Высота Эфа (подъем на смотровую площадку)
- Сыроварня «Шаакен Дорф»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отдых среди дикой природыВы проведете запоминающееся часы в уникальном национальном парке «Куршская коса». Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, кабанов и лис, которые не боятся людей. Вы также сможете посетить визит-центр «Куршская коса» (Музей косы) и подняться на самую высокую дюну – «Высота Эфа», со смотровых площадок которой открывается чудесный вид на Куршский залив и дюны. Вкусное завершение дняНа завершающем этапе Вашего путешествия Вы увидите работу сыроваров в семейной сыроварне «Шаакен Дорф» с последующей дегустацией нескольких видов сыров и шоколада с бокалом вина. Понравившиеся образцы можно купить в магазинчике при производстве.
Среда, пятница, суббота в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобусный тур
- Экскурсионное обслуживание
- Дегустация сыра и шоколада с бокалом вина в сыроварне «Шаакен Дорф»
- Что не входит
- Питание (отводится свободное время у высоты Эфа)
- Место начала и завершения?
- ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, пятница, суббота в 10:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Важная информация
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
- А остальные деньги — в офисе туроператора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
m
maks300s
8 мар 2020
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