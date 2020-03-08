Наш маршрут будет пролегать к двум занимательным местам Калининградской области. В национальном парке «Куршская коса» Вы сможете отдохнуть от городской суеты и понаблюдать за жизнью дикой природы, побродив вокруг очаровательных пейзажей. А чтобы утолить чувство голода после увлекательной прогулки, Вы посетите местную сыроварню, на которой проведете настоящую дегустацию сочных сыров и шоколада.

Описание

Отдых среди дикой природыВы проведете запоминающееся часы в уникальном национальном парке «Куршская коса». Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, кабанов и лис, которые не боятся людей. Вы также сможете посетить визит-центр «Куршская коса» (Музей косы) и подняться на самую высокую дюну – «Высота Эфа», со смотровых площадок которой открывается чудесный вид на Куршский залив и дюны. Вкусное завершение дняНа завершающем этапе Вашего путешествия Вы увидите работу сыроваров в семейной сыроварне «Шаакен Дорф» с последующей дегустацией нескольких видов сыров и шоколада с бокалом вина. Понравившиеся образцы можно купить в магазинчике при производстве.