Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакен Дорф»

Познавательная экскурсия на Куршскую косу с посещением сыроварни Шаакен Дорф

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Ответы на вопросы
Наш маршрут будет пролегать к двум занимательным местам Калининградской области.

В национальном парке «Куршская коса» Вы сможете отдохнуть от городской суеты и понаблюдать за жизнью дикой природы, побродив вокруг очаровательных пейзажей.

А чтобы утолить чувство голода после увлекательной прогулки, Вы посетите местную сыроварню, на которой проведете настоящую дегустацию сочных сыров и шоколада.
Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакен Дорф»
Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакен Дорф»
Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакен Дорф»
Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакен Дорф»
Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакен Дорф»
Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакен Дорф»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Музей Национального парка «Куршская коса»
  • Высота Эфа (подъем на смотровую площадку)
  • Сыроварня «Шаакен Дорф»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Отдых среди дикой природыВы проведете запоминающееся часы в уникальном национальном парке «Куршская коса». Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, кабанов и лис, которые не боятся людей. Вы также сможете посетить визит-центр «Куршская коса» (Музей косы) и подняться на самую высокую дюну – «Высота Эфа», со смотровых площадок которой открывается чудесный вид на Куршский залив и дюны. Вкусное завершение дняНа завершающем этапе Вашего путешествия Вы увидите работу сыроваров в семейной сыроварне «Шаакен Дорф» с последующей дегустацией нескольких видов сыров и шоколада с бокалом вина. Понравившиеся образцы можно купить в магазинчике при производстве.

Среда, пятница, суббота в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Дегустация сыра и шоколада с бокалом вина в сыроварне «Шаакен Дорф»
Что не входит
  • Питание (отводится свободное время у высоты Эфа)
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
  • А остальные деньги — в офисе туроператора
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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8 мар 2020

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