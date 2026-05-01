Легенды ушедших эпох: кирхи и замки - из Калининграда

Погрузиться в историю Тевтонского ордена, увидеть замок Тапиау и ожившие часы Гвардейска
Мы познакомим вас с историей Восточной Пруссии: от первых рыцарских крепостей до уютных городов с немецкой архитектурой.

Вы увидите древние готические кирхи, прогуляетесь по Гвардейску, где родился великий Ловис Коринт (и узнаете, кто это), и прикоснётесь к 7-вековой истории замка Тапиау.
Описание экскурсии

Замок Тапиау

Главная остановка — замок Тапиау, история которого насчитывает 700 лет. Здесь жил Николай Коперник и останавливался герцог Альбрехт. Вы увидите оригинальные архитектурные элементы, не имеющие аналогов, и артефакты прежних веков, которые совсем недавно стали доступны для путешественников.

Прогулка по Гвардейску

Вы окажетесь в уникальном месте, где расходятся реки Дейма и Преголя. Мы пройдёмся по центральной площади со старинными зданиями и отыщем фигурки человечков из оживших музыкальных часов. Также мы покажем вам домик художника Коринта.

Музей Трёх эпох в Низовье

В посёлке Низовье вы рассмотрите экспозиции старинной аптеки и почты, залы, посвящённые мировым войнам, и коллекцию ретро-автомобилей. Антикварная мебель и раритетные экспонаты помогут прочувствовать атмосферу ушедших времён.

Тайминг программы

10:00 — выезд из Калининграда
10:35— замок Тапиау
11:30 — пешеходная экскурсия по Гвардейску
12:30 — свободное время
14:30 — музей Трёх эпох в Низовье
16:30 — возвращение

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном туристическом автобусе и билет в замок
  • Будет время для перекуса в кафе после экскурсии по Гвардейску
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2600 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры2500 ₽
Школьники2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1342 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

