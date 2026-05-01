Мы познакомим вас с историей Восточной Пруссии: от первых рыцарских крепостей до уютных городов с немецкой архитектурой. Вы увидите древние готические кирхи, прогуляетесь по Гвардейску, где родился великий Ловис Коринт (и узнаете, кто это), и прикоснётесь к 7-вековой истории замка Тапиау.

Описание экскурсии

Замок Тапиау

Главная остановка — замок Тапиау, история которого насчитывает 700 лет. Здесь жил Николай Коперник и останавливался герцог Альбрехт. Вы увидите оригинальные архитектурные элементы, не имеющие аналогов, и артефакты прежних веков, которые совсем недавно стали доступны для путешественников.

Прогулка по Гвардейску

Вы окажетесь в уникальном месте, где расходятся реки Дейма и Преголя. Мы пройдёмся по центральной площади со старинными зданиями и отыщем фигурки человечков из оживших музыкальных часов. Также мы покажем вам домик художника Коринта.

Музей Трёх эпох в Низовье

В посёлке Низовье вы рассмотрите экспозиции старинной аптеки и почты, залы, посвящённые мировым войнам, и коллекцию ретро-автомобилей. Антикварная мебель и раритетные экспонаты помогут прочувствовать атмосферу ушедших времён.

Тайминг программы

10:00 — выезд из Калининграда

10:35— замок Тапиау

11:30 — пешеходная экскурсия по Гвардейску

12:30 — свободное время

14:30 — музей Трёх эпох в Низовье

16:30 — возвращение

Организационные детали