Ежедневно по договоренности.

Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам

Расскажем вам о некогда мощнейшей городе-крепости Кёнигсберге, о валах укреплений и с какой целью...

5
5 отзывов
Расскажем вам о некогда мощнейшей городе-крепости Кёнигсберге, о валах укреплений и с какой целью они были построены.

Погрузитесь в фортификацию того периода времени, узнаете что такое кофр, пройдётесь по потерне и покорите бруствер.

Увидите некогда лютеранские кирхи.

Прогуляемся по уютному европейскому городу Гвардейску, в котором родился немецкий художник-экспрессионист Ловис Коринт.

Замок Вальдау вас не оставит равнодушными.

И ещё много интересного…
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
Что вас ждет
  • Расскажем вам о некогда мощнейшей городе-крепости Кёнигсберге, о валах укреплений и с какой целью они были построены.
  • Погрузитесь в фортификацию того периода времени, узнаете что такое кофр, пройдётесь по потерне и покорите бруствер.
  • Увидите некогда лютеранские кирхи
  • Прогуляемся по уютному европейскому городу Гвардейску, в котором родился немецкий художник-экспрессионист Ловис Коринт. Замок Вальдау вас не оставит равнодушными.
  • Так же по желанию замок Шаакен и Нессельбек. Возможно посещение замковое имение Langendorf. И ещё много интересного…

Организационные детали:

  • QR-код или ПЦР-тест для посещения данной экскурсии не требуются.
  • Экскурсия начинается в Калининграде, также возможно заранее согласовать выезд из любой точки области, в том числе из аэропорта Храброво.
  • Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно;
  • Предоставляется комфортабельный автомобиль;
  • Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально.
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.
  • На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля 5 человекДля 6 человекДля 7 человек
Стандартный билет
11 950 ₽
12 950 ₽
14 500 ₽
15 550 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги опытного гида
  • Комфортабельный автомобиль
Что не входит
  • Билеты в музеи, замки, форты
  • Обед
Где начинаем и завершаем
Начало: Калининград. Улица Шевченко дом 2
Завершение: Калининград. По договорённости.
Важная информация
  • Важная информация:QR-код или ПЦР-тест для посещения данной экскурсии не требуются.
  • Экскурсия начинается в Калининграде, также возможно заранее согласовать выезд из любой точки области, в том числе из аэропорта Храброво.
  • Организационные детали:
  • Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно
  • Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее.
  • Предоставляется комфортабельный автомобиль
  • Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно по договоренности

Сергей К.
Сергей К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🧐Авторские🏛История и архитектураПодземные🏰Дворцы, замки и особняки#Военные#Экскурсии на сыроварни#Форт 11#Форты🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
4.6
11
2 050
за 1 чел.
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Услышать об ожесточенных сражениях, тевтонских рыцарях и прусских королях, исследуя город-крепость
в понедельник в 09:00
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Индивидуальная экскурсия
4.8
90
7 900
за 1-3 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Тапиау, Вальдау, Нойхаузен и Нессельбек
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
5ч 30м
4 000
за 1-5 чел.
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Индивидуальная экскурсия
3.5
2
9 500
за 1-4 чел.
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Мы соберем всю коллекцию замков Восточно-Прусского государства! Вы осмотрите музей замка Вальдау и...
Ежедневно в 9:30
От Тевтонского ордена до Кенигсберга и Калининграда тропами удивительных историй и переплетений
Индивидуальная экскурсия
2 550
за 1-8 чел.
От Тевтонского ордена до Кенигсберга и Калининграда тропами удивительных историй и переплетений
Вас ждет невероятная экскурсия от Тевтонского ордена до Кенигсберга и Калининграда тропами...
по воскресеньям в 10:30
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Индивидуальная экскурсия
5
3
8 450
за 1-3 чел.
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
Форты Кёнигсберга и их подземелья
4.9
31
1 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Форты Кёнигсберга и их подземелья
Еще в XX веке Кёнигсберг был немецким городом
Суббота и воскресенье. В будни по договоренности.
Форты Кёнигсберга
4.6
259
950
за 1 чел.
Форты Кёнигсберга
Форты Кёнигсберга остаются главными достопримечательностями Калининграда
Смотрите свободные даты
Экскурсия по фортам Калининграда
Индивидуальная экскурсия
9 500
за 1-4 чел.
Экскурсия по фортам Калининграда
Экскурсия по Калининграду (Кёнигсбергу) , в прошлом самой мощной крепости в Европе
Ежедневно
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
4.8
88
950
855
за 1 чел.
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
в понедельник и среду в 09:30, в субботу в 09:00 и 09:30
Тевтонские замки Великих магистров
Индивидуальная экскурсия
5
9
8 990
за 1-5 чел.
Тевтонские замки Великих магистров
Погрузиться в прошлое, исследуя старинные резиденции, и услышать историю средневекового ордена
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
Индивидуальная экскурсия
5
2
9 800
за 1-4 чел.
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
За время нашего путешествия мы посетим руины и сохранившиеся пять немецких рыцарских замков...
Ежедневно в 10:00

Сергей К. проводит ещё 2 экскурсии

Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
43
10 950
за 1-7 чел.
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Приглашаю вас на экскурсию по самому западному берегу России
Ежедневно по договоренности.
Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой
Индивидуальная экскурсия
5
42
9 950
за 1-7 чел.
Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой
Куршская коса - узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря
Ежедневно по договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺