Ежедневно по договоренности.

Расскажем вам о некогда мощнейшей городе-крепости Кёнигсберге, о валах укреплений и с какой целью они были построены.



Погрузитесь в фортификацию того периода времени, узнаете что такое кофр, пройдётесь по потерне и покорите бруствер.



Увидите некогда лютеранские кирхи.



Прогуляемся по уютному европейскому городу Гвардейску, в котором родился немецкий художник-экспрессионист Ловис Коринт.



Замок Вальдау вас не оставит равнодушными.



И ещё много интересного…