Ежедневно по договоренности.

Расскажем вам о некогда мощнейшей городе-крепости Кёнигсберге, о валах укреплений и с какой целью они были построены.
Погрузитесь в фортификацию того периода времени, узнаете что такое кофр, пройдётесь по потерне и покорите бруствер.
Увидите некогда лютеранские кирхи
Прогуляемся по уютному европейскому городу Гвардейску, в котором родился немецкий художник-экспрессионист Ловис Коринт. Замок Вальдау вас не оставит равнодушными.
Так же по желанию замок Шаакен и Нессельбек. Возможно посещение замковое имение Langendorf. И ещё много интересного…
Организационные детали:
QR-код или ПЦР-тест для посещения данной экскурсии не требуются.
Экскурсия начинается в Калининграде, также возможно заранее согласовать выезд из любой точки области, в том числе из аэропорта Храброво.
Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно;
Предоставляется комфортабельный автомобиль;
Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально.
Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.
На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Для 5 человек
Для 6 человек
Для 7 человек
Стандартный билет
11 950 ₽
12 950 ₽
14 500 ₽
15 550 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги опытного гида
Комфортабельный автомобиль
Что не входит
Билеты в музеи, замки, форты
Обед
Где начинаем и завершаем
Начало: Калининград. Улица Шевченко дом 2
Завершение: Калининград. По договорённости.
Важная информация
Важная информация:QR-код или ПЦР-тест для посещения данной экскурсии не требуются.
Экскурсия начинается в Калининграде, также возможно заранее согласовать выезд из любой точки области, в том числе из аэропорта Храброво.
Организационные детали:
Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно
Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее.
Предоставляется комфортабельный автомобиль
Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.