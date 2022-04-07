В программе

Кирха Арнау

Была основана в 1364 году. Сначала католическая, позднее лютеранская. В настоящее время — объект культурного наследия регионального значения. Прежде носила имя Святой Елизаветы. С 2010 года это храм прихода в честь святой великомученицы Екатерины.

Новый филиал музея «Старь» — музей «Трех эпох» в п. Низовье

Приглашает посмотреть экспозиции на первом этаже. Это «Аптека», «Почта», залы, посвящённые второй Мировой и Великой Отечественной войне, выставка ретро-автомобилей и мото-техники, антикварная мебель и раритетные экспонаты.

Замок Вальдау

Упоминание о строительстве крепости «Вальдов» отмечено в хронике за 1258 год. С XV века использовался, как резиденция Великого магистра Тевтонского Ордена, является свидетелем пребывания в замке Петра Первого и Великого посольства, связан с событиями наполеоновских войн и с именем немецкого поэта Максимилиана фон Шекендорфа.

Город Гвардейск

Это уникальное место, где расходятся две реки: Дейма несёт свои воды в Куршский залив, а Преголя — в Калининградский. На берегу Деймы в маленьком домике родился знаменитый художник Ловис Коринт.

В этом городе во время пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центральной площади города, с хорошо сохранившимися старинными зданиями, где вас поприветствуют человечки из оживших часов! Главная достопримечательность города — сохранившийся замок Тевтонского ордена — «Тапиау». История замка насчитывает 7 веков! В XVI веке здесь жил Николай Коперник. Замок также являлся временной резиденцией первого герцога Пруссии Альбрехта Бранденбургского. В настоящее время туристы могут увидеть хорошо сохранившиеся здания замка и артефакты прежних веков (сохранились оригинальные архитектурные элементы, не имеющие аналогов).