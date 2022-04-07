Музей «Трех эпох», замки Вальдау и Тапиау

Наш информативный тур познакомит Вас с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена

5
1 отзыв
Групповая
Наш информативный тур познакомит Вас с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена, строительства первых замков, легендами ушедших эпох, музейными экспозициями.
Музей «Трех эпох», замки Вальдау и Тапиау
Музей «Трех эпох», замки Вальдау и Тапиау
Музей «Трех эпох», замки Вальдау и Тапиау
Музей «Трех эпох», замки Вальдау и Тапиау

Что вас ожидает 🤩

  • Кирха Арнау
  • Замок Тапиау
  • Замок Вальдау
  • Г. Гвардейск
  • Музей «Трех эпох» в п. Низовье
В программе

Кирха Арнау

Была основана в 1364 году. Сначала католическая, позднее лютеранская. В настоящее время — объект культурного наследия регионального значения. Прежде носила имя Святой Елизаветы. С 2010 года это храм прихода в честь святой великомученицы Екатерины.
Новый филиал музея «Старь» — музей «Трех эпох» в п. Низовье
Приглашает посмотреть экспозиции на первом этаже. Это «Аптека», «Почта», залы, посвящённые второй Мировой и Великой Отечественной войне, выставка ретро-автомобилей и мото-техники, антикварная мебель и раритетные экспонаты.

Замок Вальдау

Упоминание о строительстве крепости «Вальдов» отмечено в хронике за 1258 год. С XV века использовался, как резиденция Великого магистра Тевтонского Ордена, является свидетелем пребывания в замке Петра Первого и Великого посольства, связан с событиями наполеоновских войн и с именем немецкого поэта Максимилиана фон Шекендорфа.

Город Гвардейск

Это уникальное место, где расходятся две реки: Дейма несёт свои воды в Куршский залив, а Преголя — в Калининградский. На берегу Деймы в маленьком домике родился знаменитый художник Ловис Коринт.
В этом городе во время пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центральной площади города, с хорошо сохранившимися старинными зданиями, где вас поприветствуют человечки из оживших часов! Главная достопримечательность города — сохранившийся замок Тевтонского ордена — «Тапиау». История замка насчитывает 7 веков! В XVI веке здесь жил Николай Коперник. Замок также являлся временной резиденцией первого герцога Пруссии Альбрехта Бранденбургского. В настоящее время туристы могут увидеть хорошо сохранившиеся здания замка и артефакты прежних веков (сохранились оригинальные архитектурные элементы, не имеющие аналогов).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Улица Шевченко, 4, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: По воскресеньям в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По воскресеньям в 09:00

Отзывы от туристов

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