Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

На поиски фортов Калининграда — квест на внедорожнике

Крутая игра для настоящих исследователей и тех, кто хочет узнать о прошлом Кёнигсберга

5
2 отзыва
Предлагаю вам почувствовать себя первооткрывателями! Путешествие на внедорожнике с гидом-гонщиком, навыки ориентирования, детали когда-то мощных фортов и их история, а также трофеи — эти 7 часов станут самыми активными и незабываемыми в вашем путешествии.
На поиски фортов Калининграда — квест на внедорожнике
На поиски фортов Калининграда — квест на внедорожнике
На поиски фортов Калининграда — квест на внедорожнике
На поиски фортов Калининграда — квест на внедорожнике
На поиски фортов Калининграда — квест на внедорожнике
На поиски фортов Калининграда — квест на внедорожнике
На поиски фортов Калининграда — квест на внедорожнике
На поиски фортов Калининграда — квест на внедорожнике
На поиски фортов Калининграда — квест на внедорожнике

Что вас ожидает

Квест-приключение

С вашей компанией будет не просто гид, но опытный гонщик, а квест пройдет на подготовленном внедорожнике. Вам предстоит пройти GPS-ориентирование в окрестностях Калининграда. Вы выберете штурмана, который приведет вас к победе. Цель — найти форты, исследовать их, сделать красивые фотографии и получить трофеи (мы обсудим, какие, например, монеты или значки).

Покорить форты Калининграда

В городе существуют 12 фортификационных сооружений — в 19 веке они были частью «Ночной перины Кёнигсберга», крепостью города. Вы увидите от 4 до 8 фортов на ваш выбор, узнаете об их истории и о роли каждого. Штайн, Грёбен, Лендорф, Гнайзенау: вы услышите о названиях фортов, представите оборону Кёнигсберга и глубже познакомитесь с прошлым города.

В финале победа будет отмечена вручением сертификатов о прохождении квеста.

Организационные детали

  • Мы заберем вас в любой точке Калининграда и привезем обратно.
  • Возможен трансфер из Зеленоградска, Светлогорска и Янтарного (за дополнительную плату — уточняйте в переписке).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 4 человек в машине; максимум 10 внедорожников). Стоимость указана за один внедорожник.
Выберите день для квеста
  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Александр
Александр
Организатор Сообщества Внедорожного движения, директор Благотворительного фонда, актер. Занимаюсь проектом путешествий в стиле «Сафари» в рамках благотворительной программы.
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2 настоящих отзыва от туристов

О
29 сен 2019
Изначально это было единственным предложением, которое полностью соответствовало моим запросам и по тематике, и по насыщению, по продолжительности и др. параметрам.
Результат превзошел все ожидания. Это COOL!!!
Александр - отличный рассказчик и спутник в таком захватывающем путешествии по фортам! Спасибо. )
Н
30 авг 2019
Подарок на день рождения удался, именинник в полном восторге. ))
Это была, пожалуй, лучшая экскурсия, на которой мы когда-либо были (ходили вдвоем).
Александр оочень разносторонний человек и великолепный рассказчик.
Я, как человек, довольно далекий от темы экскурсии, получила массу удовольствия. ))
Спасибо огромное, за чудесный день. )))

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