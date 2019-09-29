Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Квест-приключение

С вашей компанией будет не просто гид, но опытный гонщик, а квест пройдет на подготовленном внедорожнике. Вам предстоит пройти GPS-ориентирование в окрестностях Калининграда. Вы выберете штурмана, который приведет вас к победе. Цель — найти форты, исследовать их, сделать красивые фотографии и получить трофеи (мы обсудим, какие, например, монеты или значки).

Покорить форты Калининграда

В городе существуют 12 фортификационных сооружений — в 19 веке они были частью «Ночной перины Кёнигсберга», крепостью города. Вы увидите от 4 до 8 фортов на ваш выбор, узнаете об их истории и о роли каждого. Штайн, Грёбен, Лендорф, Гнайзенау: вы услышите о названиях фортов, представите оборону Кёнигсберга и глубже познакомитесь с прошлым города.

В финале победа будет отмечена вручением сертификатов о прохождении квеста.

Организационные детали