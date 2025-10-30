читать дальше

даже не устаешь. Материал преподносили интересно, не нагружая нас информацией.

Моей любовью стал район Амалиенау, чудесные виллы, спокойная атмосфера, обязательно прогуляюсь там ещё.

А Кафедральный Собор великолепен! С какой бы стороны вы бы его не обошли, он поражает своими масштабом и архитектурой. Остров Канта для прогулки вообще замечательное место, обустроили его длы людей. Хочется теперь побывать здесь зимой, говорят, что в это время остров украшают в лучшие декорации.

Хочется ещё добавить, что у нас был хорошенький автобус, чистый и опрятный. Водитель вёз нас аккуратно, я как человек, которого постоянно укачивает, такого чувства не испытала до конца экскурсии.

И марципанчик был очень вкусный на дегустации, приятный перерыва на сладкое:)

У команды отличная реализация, видно, что любят свою работу.