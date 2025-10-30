Мои заказы

Обзорная экскурсия по Калининграду + дегустация марципана

Познакомиться с городом, найти следы Кёнигсберга и попробовать главную местную сладость
Калининград — город особенный.

Вы увидите его основные места в удобном формате автопешеходной экскурсии — мы преодолеем более 20 км за 4 часа.

Вы пройдёте среди старинных вилл Амалиенау, рассмотрите городские ворота и бастионы, по желанию зайдёте в Кафедральный собор. А также посетите магазин-музей марципана, где узнаете о лакомстве и попробуете его на вкус.
4.7
18 отзывов
Ближайшие даты:
10
ноя14
ноя17
ноя21
ноя24
ноя28
ноя1
дек
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Маршрут:

Королевские ворота (19вв.) — оборонительная казарма Кронпринц — Росгартенские ворота (19 вв.) — «Борющиеся зубры» Августа Гауля (19 вв.) — памятник Петру I «У колыбели русского флота» — виллы района Амалиенау (20 вв.) — Вилла Шмидт — Сельский дом Рутт — Вилла Маковски — Вилла Яфа — промышленный район Кёнигсберга (правая набережная) — Бранденбургские ворота (17 вв.) — Музей «Кёнигсбергские марципаны» с дегустацией — Остров Иммануила Канта «Кнайпхоф»

В нашей программе:

  • Район сохранившихся немецких вилл — Амалиенау
  • Современный и исторический центры города
  • Городские ворота и бастионы: Королевские ворота, бастион Грольман, валовые укрепления города, казарма Кронпринц, башня Дона и Бранденбургские ворота
  • Музей Марципана с дегустацией
  • Сердце Кёнигсберга и символ современного города — Кафедральный собор

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе туристического класса
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • Дегустация марципана входит в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

в понедельник и пятницу в 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адрес ул. Шевченко 11А
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 655 туристов
Мы — ваш проводник в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует более 10 лет, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
1
2
1
1

Фотографии от путешественников

В
Валерия
30 окт 2025
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом. Времени хватало и на осмотр, и на то, чтобы сделать фотографии. В этот день ещё погода была чудесная, что тоже порадовало.
Насыщенная программа от которой
читать дальше

даже не устаешь. Материал преподносили интересно, не нагружая нас информацией.
Моей любовью стал район Амалиенау, чудесные виллы, спокойная атмосфера, обязательно прогуляюсь там ещё.
А Кафедральный Собор великолепен! С какой бы стороны вы бы его не обошли, он поражает своими масштабом и архитектурой. Остров Канта для прогулки вообще замечательное место, обустроили его длы людей. Хочется теперь побывать здесь зимой, говорят, что в это время остров украшают в лучшие декорации.
Хочется ещё добавить, что у нас был хорошенький автобус, чистый и опрятный. Водитель вёз нас аккуратно, я как человек, которого постоянно укачивает, такого чувства не испытала до конца экскурсии.
И марципанчик был очень вкусный на дегустации, приятный перерыва на сладкое:)
У команды отличная реализация, видно, что любят свою работу.

О
Ольга
24 сен 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию! Валентина очень грамотный и профессиональный гид, поделилась с нами историей Кенигсберга, и Восточной Пруссией. . очень много рассказала интересных моментов из жизни Великого Каната, и других исторических персонажей.
Е
Елена
13 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, Александра интересный рассказчик, полностью погрузила своим рассказом в Кенигсберг. Увлекательный маршрут, погода позволила выходить из автобуса и погулять по знаковым местам. Рекомендую к посещению.
В
Вера
9 авг 2025
Мало выходили из автобуса. Не было возможности сделать памятные фото многих объектов. Я ожидала большего. Конечно, погода была дождливая. Возможно это повлияло. Экскурсовод и транспорт на вашем уровне.
Владислава
Владислава
Ответ организатора:
Мы благодарим Вас за отзыв и сожалеем о случившемся. Ваше замечание о том, что времени на выход из автобуса было
читать дальше

мало, для нас очень важно и мы приняли к сведению. К сожалению, иногда погодные условия действительно вносят свои коррективы.

Мы надеемся, что, несмотря на эти обстоятельства, у Вас остались приятные воспоминания о поездке, и будем рады увидеть Вас снова на одной из наших других экскурсий.

Гульгена
Гульгена
3 авг 2025
Экскурсия была очень увлекательной и познавательной
наталья
наталья
24 июн 2025
Экскурсия отличная. Организация поездки на высоте. Спасибо нашему экскурсоводу за интересный рассказ о городе
А
Анастасия
12 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо большое экскурсоводу и организатору, было интересно и познавательно!
Н
Настя
9 июн 2025
Емкая и короткая, комфортная и интересная экскурсия с прекрасными экскурсовод. Максимум мест за минимум времени
Ольга
Ольга
6 июн 2025
Всем доброго времени суток) Были с сыном (подростком) на обзорной экскурсии по Калининграду 30-го мая. Экскурсовод Елена.
Информация по проведению экскурсии была выслана накануне, ездили группой 13 человек по городу на
читать дальше

комфортном микроавтобусе, водитель отличный.
Ну а сама экскурсия, благодаря Елене, это полный восторг!!! Подача материала нескучная, со множеством интересных подробностей, вплетены воспоминания из детства Елены о некоторых объектах, которые посетили.
И история города, его людей, оживала на глазах. А подрастающему поколению, имею в виду сына, все 4часа было очень познавательно и совсем нескучно.
По ходу экскурсии останавливались и доходили до некоторых достопримечательностей, слушая о них рассказ, прогулялись по одной из улочек исторического района Амалиенау, конечно посетили собор Канта."Вишенкой на торте" в конце удивительной экскурсии стало посещение Музея марципана с рассказом сотрудницы этого места, ну и дегустация самого марципана.
Спасибо большой Елене за ее профессиональный, душевный подход к экскурсантам и спасибо организаторам! Успехов и удачи!
Влюбилась в этот город еще больше)!

М
Мария
15 мая 2025
Очень интересная, насыщенная, но не перегруженная экскурсия. Рекомендую
А
Алёна
4 мая 2025
Все было супер, благодарю за эмоции))
С
Светлана
30 апр 2025
Экскурсия была отличная!
Я влюбилась в Калининград! 😍
Гид Марина рассказывала экскурсию интересно и познавательно!
Арут
Арут
28 апр 2025
Шикарная экскурсия! Отдельное спасибо гиду, рассказали также и про места, где можно вкусно поесть:)
Очень красивый город!
М
Мария
28 апр 2025
Экскурсия топ!!!! Экскурсовод так интересно рассказывает. Масса впечатлений!!! И автобус комфортный - для меня тоже важно!!! Как будто такая экскурсия должна стоить гораздо дороже. Мне очень понравилось
Е
Елена
28 апр 2025
Всё просто замечательно!!! Настолько погружаешься в историю и в атмосферу!! Ни разу не пожалели, что посетили экскурсию!! Огромное спасибо!

