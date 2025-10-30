Калининград — город особенный.
Вы увидите его основные места в удобном формате автопешеходной экскурсии — мы преодолеем более 20 км за 4 часа.
Вы пройдёте среди старинных вилл Амалиенау, рассмотрите городские ворота и бастионы, по желанию зайдёте в Кафедральный собор. А также посетите магазин-музей марципана, где узнаете о лакомстве и попробуете его на вкус.
Описание экскурсии
Маршрут:
Королевские ворота (19вв.) — оборонительная казарма Кронпринц — Росгартенские ворота (19 вв.) — «Борющиеся зубры» Августа Гауля (19 вв.) — памятник Петру I «У колыбели русского флота» — виллы района Амалиенау (20 вв.) — Вилла Шмидт — Сельский дом Рутт — Вилла Маковски — Вилла Яфа — промышленный район Кёнигсберга (правая набережная) — Бранденбургские ворота (17 вв.) — Музей «Кёнигсбергские марципаны» с дегустацией — Остров Иммануила Канта «Кнайпхоф»
В нашей программе:
- Район сохранившихся немецких вилл — Амалиенау
- Современный и исторический центры города
- Городские ворота и бастионы: Королевские ворота, бастион Грольман, валовые укрепления города, казарма Кронпринц, башня Дона и Бранденбургские ворота
- Музей Марципана с дегустацией
- Сердце Кёнигсберга и символ современного города — Кафедральный собор
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе туристического класса
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Дегустация марципана входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
в понедельник и пятницу в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адрес ул. Шевченко 11А
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 655 туристов
Мы — ваш проводник в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует более 10 лет, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Валерия
30 окт 2025
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом. Времени хватало и на осмотр, и на то, чтобы сделать фотографии. В этот день ещё погода была чудесная, что тоже порадовало.
Насыщенная программа от которой
Насыщенная программа от которой
О
Ольга
24 сен 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию! Валентина очень грамотный и профессиональный гид, поделилась с нами историей Кенигсберга, и Восточной Пруссией. . очень много рассказала интересных моментов из жизни Великого Каната, и других исторических персонажей.
Е
Елена
13 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, Александра интересный рассказчик, полностью погрузила своим рассказом в Кенигсберг. Увлекательный маршрут, погода позволила выходить из автобуса и погулять по знаковым местам. Рекомендую к посещению.
В
Вера
9 авг 2025
Мало выходили из автобуса. Не было возможности сделать памятные фото многих объектов. Я ожидала большего. Конечно, погода была дождливая. Возможно это повлияло. Экскурсовод и транспорт на вашем уровне.
Владислава
Ответ организатора:
Мы благодарим Вас за отзыв и сожалеем о случившемся. Ваше замечание о том, что времени на выход из автобуса было
Гульгена
3 авг 2025
Экскурсия была очень увлекательной и познавательной
наталья
24 июн 2025
Экскурсия отличная. Организация поездки на высоте. Спасибо нашему экскурсоводу за интересный рассказ о городе
А
Анастасия
12 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо большое экскурсоводу и организатору, было интересно и познавательно!
Н
Настя
9 июн 2025
Емкая и короткая, комфортная и интересная экскурсия с прекрасными экскурсовод. Максимум мест за минимум времени
Ольга
6 июн 2025
Всем доброго времени суток) Были с сыном (подростком) на обзорной экскурсии по Калининграду 30-го мая. Экскурсовод Елена.
Информация по проведению экскурсии была выслана накануне, ездили группой 13 человек по городу на
Информация по проведению экскурсии была выслана накануне, ездили группой 13 человек по городу на
М
Мария
15 мая 2025
Очень интересная, насыщенная, но не перегруженная экскурсия. Рекомендую
А
Алёна
4 мая 2025
Все было супер, благодарю за эмоции))
С
Светлана
30 апр 2025
Экскурсия была отличная!
Я влюбилась в Калининград! 😍
Гид Марина рассказывала экскурсию интересно и познавательно!
Я влюбилась в Калининград! 😍
Гид Марина рассказывала экскурсию интересно и познавательно!
Арут
28 апр 2025
Шикарная экскурсия! Отдельное спасибо гиду, рассказали также и про места, где можно вкусно поесть:)
Очень красивый город!
Очень красивый город!
М
Мария
28 апр 2025
Экскурсия топ!!!! Экскурсовод так интересно рассказывает. Масса впечатлений!!! И автобус комфортный - для меня тоже важно!!! Как будто такая экскурсия должна стоить гораздо дороже. Мне очень понравилось
Е
Елена
28 апр 2025
Всё просто замечательно!!! Настолько погружаешься в историю и в атмосферу!! Ни разу не пожалели, что посетили экскурсию!! Огромное спасибо!
